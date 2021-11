2

La boda de Rudy y Mira. Se celebró en Beirut el 17 de mayo de 2020, en pleno confinamiento.



Fueron tiempos con más dudas que certezas. Pero poco a poco aprendí que Líbano había dejado de ser un país desconocido para mí. Como fotógrafo colaborador de The New York Times, he sido testigo de su caída y levantamiento, una y otra vez. Desde entonces he vivido su colapso, sus miedos, los fantasmas de la guerra civil, el origen y fracaso de la revolución, el legado y recuerdo de la explosión del puerto, las tensiones sectarias o la falta de electricidad que nos ha sumido en las tinieblas.