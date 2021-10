8

En febrero de 2020, como parte del esfuerzo por controlar la propagación de la covid-19, las escuelas de China pidieron a los adolescentes que se quedaran en casa. No iba a la escuela, no había eventos sociales, nada. Se pospuso el inicio del semestre de primavera. Para Xiaoyu, que estaba en el grado 11 en el momento del cierre, posponer la escuela no sonaba del todo mal, al principio. "Cuando me enteré por primera vez de la noticia sobre el aplazamiento del semestre de primavera, estaba feliz por las vacaciones extendidas, pero ahora solo quiero volver a la escuela". Xiaoyu se mantuvo ocupada tomando clases de repaso en línea, participando en preguntas y respuestas con los maestros, jugando con amigos en internet y manteniéndose al día con las noticias sobre la pandemia. También pasó tiempo enviando mensajes de texto a sus amigos. Para algunos adolescentes en China, el aburrimiento no era el único problema. Una encuesta nacional de febrero de 2020, indicó que el 85% de los encuestados informaron sentirse preocupados por el virus. Alrededor del 21% dijo que tenía miedo de morir y el 22% manifestó sentimientos de soledad.