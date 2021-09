1

Con un montón de abejas y el gato del vecino, que me ha adoptado”. Así responde la artista Natalia Lumbreras cuando se le pregunta con quién comparte esta serena casa payesa de 192 metros cuadrados distribuidos en dos plantas —la superior, ocupada por la monacal habitación—. La compró hace tres años: “Llevaba tiempo buscando una casa de pueblo que estuviese por arreglar. Cuando entré me dije: ‘Esta es’. No me enamoró nada en especial. ¡Podía ser hasta fea!”.

En la imagen, Natalia Lumbreras posa delante de una seda pintada por ella para la colección Bodegones. “Probé por primera vez a enmarcar uno de mis pañuelos y lo dejé guardado años”. Su hermana Ana la convenció para colgarlo. Al lado, uno de sus Caprichos de seda.