100% natural.Prada, JW Anderson o Kenzo apuestan por el efecto no make up (sin maquillaje). El primer paso para lograr este acabado es utilizar una prebase que perfeccione la piel, como Soft Blurring Primer, de Shiseido; un toque de corrector donde sea necesario, y un labial que hidrate y proporcione un color delicado, como el KissKiss Shine Bloom, en tono My Kiss Glow, de Guerlain. La modelo viste chaqueta tejana de algodón orgánico en color gris de Stella McCartney; colgante Joséphine Ronde d’Aigrettes en oro blanco de 18 quilates, engastado con diamantes talla brillante, de Chaumet, y gafas de sol de Isabel Marant.