Son las 9.10 del sábado 23 de mayo de 1981. En el interior del Banco Central de la plaza de Cataluña de Barcelona hay, entre trabajadores y clientes, unas 350 personas cuando entran varios encapuchados disparando y gritando: “Todos al suelo”. Los asaltantes reúnen a los presentes en el patio de operaciones. No están allí por el dinero, “no lo necesitan”. Aterrados, los secuestrados tratan de averiguar si se trata de algún comando de ETA o tal vez de los GRAPO, que tiene en los atracos bancarios una de sus fuentes de financiación. No pertenecen a estas organizaciones terroristas. Es más, les odian. No tardan en darse cuenta de que aquello no es un atraco normal.