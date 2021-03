3

Palais de Tokyo en París, 2012-14

Esta remodelación puso de moda los muros de obra decapada en centros de arte contemporáneo. Fue involuntario. Lacaton&Vassal recibieron el encargo de la reforma del edificio decó con las obras ya empezadas. Decidieron ahorrar no enyesando las paredes que habían quedado descubiertas y dejando las columnas e instalaciones vistas. El Pompidou ya lo había hecho. Pero esta vez la versión no era pop si no povera. Y práctica: ganaron 20.000 metros cuadrados útiles.