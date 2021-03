Se buscan ideas pioneras que aúnen tecnología y sostenibilidad

El pasado 18 de febrero los premios Retina Eco abrieron su primera convocatoria. EL PAÍS, que organiza estos galardones en colaboración con Capgemini, busca cuatro iniciativas corporativas e innovadoras que aúnen la sostenibilidad y la tecnología. Retina Eco quiere destacar ideas pioneras que sirvan de inspiración a otras entidades en su camino hacia el futuro sostenible.

El equipo de Jaime García Cantero, director de contenidos de Retina, comenzó a trabajar en esta idea hace un año. El experto en desarrollo digital explica que desde hace tiempo se acusa a la tecnología de no tener un propósito claro. “Pues lo verde puede ser ese propósito”, defiende, añadiendo que la pandemia no ha hecho más que reforzar la idea de que el futuro tiene que ser sostenible. “Todo lo que viene de Europa, y no solo lo que se refiere a planes de recuperación, apuesta por un futuro digital y verde”, apunta.

No obstante, a pesar de la insistencia teórica de conjugar ambos conceptos, no resulta fácil encontrar proyectos que concreten esta convergencia. Los premios Retina Eco pretenden ser una plataforma de impulso en este sentido. Se seleccionarán cuatro proyectos pioneros según diferentes categorías.

La primera que formularon es la denominada Generación Verde, que se centra en las energías limpias. En este apartado pueden participar los proyectos relacionados con su distribución, transporte y almacenamiento.

El director advierte que, como “no basta con cambiar la energía que alimenta el sistema, sino el propio sistema”, eso los derivó a las otras tres categorías. La segunda, Premio Consumo Eficiente, incluye edificios inteligentes, iniciativas de eficiencia energética en entornos industriales, sonorización y sistemas de monitorización u optimización de consumo de energía.

El premio Movilidad Inteligente busca no solo programas que utilicen energía más limpia, sino modelos que traten de minimizar los desplazamientos y optimizarlos. “El kilómetro que menos huella de carbono deja es el que no se hace”, recuerda García Cantero, de ahí la importancia de optimizar los trayectos especialmente en el sector de la logística.

La cuarta categoría, Premio Ecosistema Sostenible, hace referencia a la sostenibilidad corporativa. Está pensado para organizaciones que crean plataformas y medidas que no solo sirven para ser sostenibles ellos mismos, sino que ayudan a otras empresas o entidades a sumarse al cambio.

“Es importante premiar a los líderes que abren el camino y convierten en realidad esa intersección entre lo digital y lo sostenible”, defiende García Cantero. Retina Eco tienen su convocatoria abierta hasta el 4 de mayo.