Nuestra experta ha elegido el modelo Sennheiser Ambeo Smart Headset como los mejores auriculares con conexión Lightning para el iPhone. Destacan por su buen diseño, su comodidad y la calidad de su sonido.

El lanzamiento del iPhone 7, en 2016, marcó un punto de inflexión en lo que a audio móvil se refiere: por primera vez, un smartphone prescindía de la conexión de auriculares y, en su lugar, solo llevaba un puerto Lightning que empleaba tanto para cargar el dispositivo como para transferir audio, dejando atrás al clásico jack de 3,5 mm. La idea era promover el salto a los auriculares inalámbricos. Además, no podemos olvidar que, ese mismo año, Apple presentó la primera generación de los AirPods. Aun así, y pensando en todos aquellos que preferían unos auriculares con cable, en su caja venían incluidos unos que incorporaban este conector y un adaptador para utilizar el teléfono con unos estándar.

¿Cómo funciona el conector Lightning?

Su funcionamiento es como el de cualquier otro tipo de conector, solo que proporciona mayores velocidades de transferencia de datos. Mientras, en lo que a diseño se refiere, se caracterizan por ser reversibles, es decir, no tiene derecho ni revés y por un tamaño más pequeño, lo que repercute también en los dispositivos que incluyen esta conexión, que pueden reducir su grosor.

Auriculares Lightning baratos

Los auriculares Lightning se reconocen fácilmente, porque incluyen la etiqueta “MFi” (significa que está hecho para un dispositivo iPhone, iPod e iPad). Así, además de los que incluía Apple en la propia caja (y que desde el iPhone 12 no vienen incluidos), se pueden comprar por separado y de distintas marcas.

Para la realización de esta comparativa, hemos seleccionado los siguientes modelos: Apple EarPods con conector Lightning (8), Belkin Soundform G3H0001btBLK (8), Pioneer Rayz Plus SE-LTC5R-T (8,5), Sennheiser Ambeo Smart Headset (9) y Palovue SweetFlow PV1 (7,25).

Estos son los criterios valorados en sus respectivos análisis:

- Diseño y materiales: Cuáles se han elegido para su fabricación, la calidad del acabado, su estética, la durabilidad y la longitud de su cable.

- Ergonomía: Si son cómodos y se adaptan sin problemas al pabellón auditivo.

- Calidad sonora: Con el objetivo de que el usuario disfrute de un sonido lo más claro, limpio y detallado posible, en el que no haya interferencias, tanto en el caso de la música como durante las llamadas.

- Sistema de control: Todos comparten un sistema de control integrado en el cable. ¿Qué opciones incluye? ¿Es intuitivo?

Los mejores auriculares Lightning. Comparativa

Durante las últimas semanas, hemos utilizado cada uno de estos auriculares Lightning con un iPhone SE para comprobar cómo funcionan, su ergonomía y la calidad del sonido que ofrecen escuchando música, viendo una película o atendiendo llamadas de teléfono.

Con una valoración media de nueve puntos, los auriculares Sennheiser Ambeo Smart Headset han conseguido la valoración más alta. No solo han demostrado ser los mejores por diseño y comodidad de uso, sino también por sus cualidades sonoras.

Auriculares Lightning Sennheiser Ambeo Smart Headset: nuestra elección

Estos auriculares están capacitados para producir una pista de sonido binaural (por ambos oídos) y de alta calidad cuando se captura vídeo con el smartphone, lo que permite disfrutar de una experiencia multimedia tridimensional y envolvente. Además, están provistos de dos cápsulas que integran sendos micrófonos omnidireccionales preamplificados para capturar los sonidos del entorno tal y como lo harían los oídos.

Ficha técnica Factor de forma: auriculares intrauditivos con ganchos para las orejas Sistema operativo: iOS 10.3.3 o superior Peso: 32 gramos Otros: juego de adaptadores para el oído (S, M, L), grabación de sonido envolvente, micrófonos omnidireccionales preamplificados, función Transparent Hearing, micrófono adicional integrado en el cable, aplicación gratuita Ambeo Smart Headset

Para activar esta función hay que descargarse la aplicación Ambeo Smart Headset, que permite configurar el nivel de grabaciones de estos micrófonos 3D. Asimismo, desde esta app puedes personalizar a tu gusto la ecualización del sonido y activas el sistema de cancelación activa del ruido (es el mejor de toda la comparativa) y la función Transparent Hearing: su propósito —al igual que el modo HearTru de los Pioneer Rayz Plus— es que mientras estamos disfrutando de la música o atendiendo un llamada, escuchemos lo que sucede también en nuestro entorno. Otra opción es habilitar indicaciones por voz.

Tanto el diseño como los acabados denotan calidad de construcción y durabilidad, y se sienten muy cómodos gracias a su ergonomía. La calidad de las llamadas es perfecta y en cuanto a la música, el sonido se equilibra muy bien.

Lo mejor: La comodidad de uso y la experiencia sonora. Lo peor: Es uno de los modelos más caros de la comparativa. Conclusiones: Son unos auriculares Lightning que no solo destacan por sus cualidades sonoras; la opción de producir una pista de sonido binaural (por ambos oídos) y de alta calidad cuando se captura vídeo con el smartphone es un punto extra a tener en cuenta. La aplicación para emparejarlo con nuestro dispositivo iOS resulta completa.

Auriculares Lightning Pioneer Rayz Plus SE-LTC5R-T: la alternativa

Disponibles en dos elegantes acabados, bronce y grafito, son bastante cómodos de llevar. Para sacarles todo el rendimiento necesitas descargarte la aplicación gratuita Rayz, que permite ajustar los parámetros de configuración y ecualización según nuestras necesidades, así como la función que queramos asignar al botón inteligente que ha incorporado el fabricante en el control remoto en línea.

Si los utilizamos para escuchar música, la experiencia sonora resulta positiva en líneas generales. En cambio, la calidad del micrófono para las conversaciones se queda algo justa en ciertos momentos. Este es el principal aspecto a mejorar, porque el resto de características dejan un buen sabor de boca. Por ejemplo, la función de pausa automática es muy práctica, porque si nos quitamos los auriculares —mientras vemos un vídeo, una película o escuchamos una canción— la reproducción se detiene y no continúa hasta que volvemos a ponérnoslos.

Mientras, su sistema de cancelación inteligente de ruido se ha comportado mejor de lo esperado. También su modo HearTru: ayuda a estar más atentos a lo que pasa a nuestro alrededor mientras los llevamos puestos porque, desde la app Rayz, podemos elegir qué sonidos externos dejamos pasar desde nuestro perfil de ecualizador personalizado. Viene con varios adaptadores para los oídos y se pueden utilizar mientras cargamos la batería de nuestro iPhone.

Auriculares Lightning Apple EarPods con conector Lightning: mejor relación calidad-precio

Son los auriculares que hasta el año pasado incluía Apple en la caja del iPhone pero que, desde el iPhone 12, no vienen en ella. Estos Apple EarPods se caracterizan por su sencillez y una positiva calidad sonora, tanto si los empleamos para llamadas como para escuchar música o ver una película.

Y qué decir de su diseño. Lucen una estética 100% minimalista y especialmente cuidada, donde el color blanco aporta un toque que resulta elegante. Presentan, además, protección contra el agua y el sudor, por lo que si en tus sesiones de entrenamiento utilizas tu teléfono iOS, los podrías usar sin problema. Eso sí, y pese a que la fijación al oído resulta bastante cómoda y se adaptan perfectamente desde el primer instante, consideramos que no son la opción más acertada para la práctica deportiva. El mando integrado en el cable posee un tacto agradable y enseguida te haces con su control: reproducción de contenidos multimedia, música, subir o bajar el volumen y responder o colgar una llamada.

Auriculares Lightning Belkin Soundform G3H0001btBLK

El cable de este modelo es plano, una característica que se agradece porque evitamos los molestos enredos. También tienen a su favor que su diseño es resistente a las salpicaduras y el sudor. Acompañados de varias almohadillas de diferente tamaño, estos auriculares Lightning ofrecen una óptima ergonomía y son idóneos para los usuarios que buscan un modelo que, además de económico, sea sencillo de utilizar. Así, incorporan un único botón multicontrol que permite realizar las típicas acciones: control del volumen, reproducción de las canciones, responder una llamada telefónica y más. Al principio, cuesta hacerse un poco con su funcionamiento, pero a medida que lo utilizas, te sientes cada vez más cómodo y lo usas casi de manera instintiva.

Mientras, la calidad de construcción es acertada y sus acabados también. ¿Y la experiencia sonora? El audio no distorsiona, mientras que en las conversaciones es posible escuchar la voz de nuestro interlocutor perfectamente, y viceversa, gracias al buen trabajo que ha realizado el fabricante con el micrófono. En cuanto a la música, el sonido no destaca de una manera especial, ni para bien ni para mal. Su sistema de aislamiento del ruido está bien, pero es mejorable.

Auriculares Lightning Palovue SweetFlow PV1

La primera toma de contacto de estos auriculares Lightning baratos es positiva, aunque con ciertos comentarios. Se sienten cómodos cuando los sostienes y la calidad de sus materiales es más que correcta para el precio que tienen; pero, en lo que respecta a la comodidad de uso, no ofrecen la buena ergonomía de otros modelos y eso se nota a medida que pasa el tiempo.

En su cable encontramos el típico controlador de línea que es muy fácil de utilizar. Con él, ajustamos el volumen, reproducimos las pistas de música, gestionamos las llamadas telefónicas y también nos comunicamos con Siri, una opción habitual en esta clase de auriculares. También comparte con algunos modelos de su categoría un sistema de aislamiento del ruido, aunque si comparamos resultados, las propuestas de Pioneer y Belkin son más eficaces en este apartado.

La calidad del micrófono para las conversaciones nos ha gustado, pero le falta más volumen. Cuando los usas para la música, esta falta de volumen no se aprecia. Tampoco hay distorsión. No suenan mal, pero las frecuencias bajas se podrían escuchar mejor. Los graves tampoco suenan tan profundos como nos gustaría, pero si tenemos en cuenta el precio de estos auriculares Lightning, la relación calidad-precio es acertada.

