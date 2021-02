El gas en el nuevo rompecabezas energético

Existen dos tipos de gas natural vehicular (GNV): GNC (gas natural comprimido) y GNL (gas natural licuado). Repsol prevé ampliar su red de gasineras de GNV mediante el desarrollo de una red de GNC/GNL en los principales corredores de transporte de la península. Ya están operativos puntos de suministro en Hernani (San Sebastián), Seseña (Toledo), La Jonquera (Girona), Guarromán (Jaén), Mojogallardo (Cádiz), Fontioso (Burgos), Sestao (Bizkaia), Mérida (Badajoz) y Albatera (Alicante). "Al igual que ocurre con el caso del AutoGas, el GNV cuenta con la etiqueta ECO otorgada por la DGT", destaca.

Redexis presenta el GNV como "una alternativa a los combustibles derivados del petróleo para transporte ligero y pesado". Y lo liga a su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) fijados en la Agenda 2030. "El GNV reduce las emisiones de NOx en un 40% y de CO₂ en un 27%", incide. Por ello está desplegando "un ambicioso plan de estaciones de repostaje de GNV a lo largo del territorio nacional". Ha firmado acuerdos tanto con fabricantes como con otras compañías como Cepsa, junto con la que planea "crear la mayor red de gasineras de España". Abrió la primera en Zaragoza, en la Cooperativa del Taxi; en 2020 inauguró la de Coar en Alcorcón (Madrid), la de Puerto Lumbreras (Murcia) o la de Mercazaragoza (Aragón). Las 10 que funcionan hoy serán 20 para 2021.

Sin embargo, un informe de 2018 sobre el uso del gas en el sector del transporte publicado por la red europea Transport and Environment (T&E), de la que forman parte Ecologistas en Acción, Eco-Unión, PTP y ECODES, apunta a que no hay tanta diferencia entre quemar gas y quemar diesel o gasolina en relación con la calidad del aire y con las emisiones de CO₂, y concluye que el gas natural no es la solución para la descarbonización del sector. "Es urgente dejar de subvencionar la compra de vehículos de gas. Los ayuntamientos deben retirarle la consideración de vehículo limpio a la hora de establecer criterios de acceso al centro de las ciudades o de renovación de los vehículos de los servicios municipales", pide la investigación.