Diez cosméticos para tratar las ojeras, bolsas y párpados caídos

“La piel del contorno de los ojos es muy fina y delicada, tanto en mujeres como en hombres”, explica Elena Ramos, farmacéutica, experta en dermocosmética y co-directora de The Secret Lab. “Además, la musculatura orbicular es muy activa a lo largo de toda la vida (sonreír, gesticular, etc.), lo que hace que esta zona se estropee más rápidamente, dando lugar a las arrugas conocidas como patas de gallo, las bolsas, el descolgamiento del párpado. Si además eres una persona que pasa muchas horas frente al ordenador (forzando la vista) y/o practicas deportes al aire libre, ese deterioro se multiplica (y no, las gafas de sol no protegen esa zona)”.

Una realidad, esta que muestra Ramos, que hace que muchas personas se preocupen especialmente por el cuidado de esta zona del rostro en su rutina de belleza y busquen productos eficaces para tratar la zona. “Además, hay pequeños trucos para evitar ojeras y bolsas: aplicar frío en la zona, intentar dormir lo suficiente, masajear al aplicar el contorno con pequeñas presiones para drenar (del lagrimal hacia afuera)”, recuerda Ramos. Para obtener buenos resultados también debemos cuidar lo que comemos y evitar una alimentación con un alto contenido en sal para no retener líquidos. Sin embargo, “la mayoría de las veces, las bolsas y las ojeras tienen algún componente hereditario contra lo que es muy difícil, por no decir imposible, luchar”, explica la experta.

Para quienes estén buscando un producto específico para el contorno de ojos en EL PAÍS Escaparate hemos buceado en el catálogo online de tiendas como Sephora, Druni, MiFarma, Kiehls o Amazon para seleccionar diez cosméticos antiojeras, antibolsas y para levantar los párpados caídos. Tal y como recuerda Ramos “es fundamental que la textura sea muy ligera ya que la piel, al ser tan fina, absorbe mucha cantidad de producto y, de lo contrario, se pueden formar bolitas de grasa alrededor del contorno”.

OJERAS

“Si nos iniciamos en el cuidado de esta zona, podemos comenzar utilizando productos Todo en uno, es decir, productos de texturas muy ligeras que hidraten, protejan y frenen el envejecimiento tanto en el rostro como en la zona del contorno”, recuerda la experta en dermocosmética. En cuanto a la composición, “necesitamos activos que favorezcan la hidratación y la prevención del envejecimiento, como son el ácido hialurónico, la vitamina C y antioxidantes potentes que protejan frente a todo tipo de radiaciones”.

Contorno Even Better Eyes, Clinique

Un producto pensado para tonificar las zonas finas de los ojos y eliminar los círculos oscuros. Es apropiado para todo tipo de pieles y tras su aplicación favorece un efecto de ojos luminosos y revitalizados. Se comercializa en un tubo de 10 mililitros y en la punta dispone de un autoaplicador.

Compra por 27,55€ en Amazon

Crema antiojeras, Bella Aurora

Con activos de propiedades reafirmantes y tensoras esta crema reduce las ojeras y las manchas oscuras de la zona del ojo. Tiene una textura cremosa, refrescante, y no lleva perfume. Otra ventaja es que atenúa las arrugas y, para una correcta aplicación, se recomienda utilizarla mañana y noche sobre el rostro limpio y seco.

Compra por 12,71€ en Amazon

Contorno de ojos reparador, Cerave

Formulado con tres ceramidas esenciales y ácido hialurónico, este contorno promete una hidratación intensa durante todo el día para reducir las ojeras. Es un producto que ayuda a restaurar la barrera protectora de la piel y se presenta en una textura no grasa que favorece su rápida absorción. El tubo de 10 mililitros se puede encontrar ahora a un precio más bajo del habitual en la tienda online de MiFarma.

Compra por 8,12€ en MiFarma

Contorno antifatiga, Neutrogena

Una propuesta en gel para iniciar el día con un chute extra de frescor e hidratación. Su triple acción proporciona una mirada despierta sin signos de fatiga. Gracias a la tecnología Hyaluronic Gel Matrix, este contorno fortalece la barrera cutánea y ayuda a eliminar los signos de fatiga. Se absorbe rápidamente y es adecuado para todo tipo de pieles, incluidas las sensibles.

Compra por 17,20€ en Amazon

BOLSAS

“El contorno hay que aplicarlo mañana y noche, siempre”, recuerda Ramos. “También es cierto que existen contornos de ojos diferentes para tratar distintos aspectos (por ejemplo, los con SPF para el día, o con retinol para la noche) Si no lleva retinol, lo suyo es aplicar el que es para bolsas y ojeras por la mañana para aprovechar el efecto inmediato que suelen tener”.

Tratamiento para las bolsas, Remescar

Eyebag & Dark Circles es una crema formulada especialmente para reducir y disminuir las bolsas. Tras su aplicación se consigue un efecto inmediato gracias a una combinación de arcillas minerales, péptidos y un complejo de cafeína y microalgas. Estos activos generan un efecto tensor en la piel y disminuyen la acumulación de líquido bajo los ojos.

Compra por 21,99€ en Amazon

Contorno de ojos de aguacate, Kiehls

Kiehls propone este contorno de ojos formulado con aceite de aguacate, betacaroteno y manteca de karité, que aporta un extra de hidratación a la zona de los ojos. Ha sido probado por oftalmólogos y dermatólogos para garantizar su seguridad y es adecuado para todo tipo de pieles. Se puede elegir entre dos medidas: el bote de 14 gramos o el de 28 gramos.

Compra por 29,50€ en Kiehls

Parches de hidrogel Firming Eye, Pixi

Los parches son otra de las fórmulas más populares para descongestionar la zona del contorno de ojos. Estos incluyen ácido hialurónico para ayudar a mantener los niveles de hidratación, colágeno botánico para fortalecer y suavizar la piel, y cafeína. Se pueden guardar en el frigorífico para que la sensación calmante sea aún mayor cuando se apliquen sobre el rostro.

Compra por 27,28€ en Amazon

Crema iluminadora antibolsas, Sunday Riley

Una propuesta para iluminar y reafirmar al instante la mirada. Gracias a la cafeína y el extracto de ginseng de Brasil utilizados en su formulación se atenúa la apariencia de bolsas y las ojeras para eliminar el aspecto fatigado de los ojos. Entre sus ingredientes también se incluyen extractos concentrados de castaño de Indias, luteína (rica en antioxidantes) y mantecas de cacao y de karité para hidratar la piel.

Compra por 59,99€ en Sephora

PÁRPADOS CAÍDOS

En el caso de los párpados caídos ¿podemos notar mejoría con productos de cosmética y tratamiento o esta zona solo mejoraría con cirugía? “Depende de en qué estado estén” –responde la experta– , pero mejoran un montón con tratamientos como la radiofrecuencia, y con productos como el Fx Eyelid Sérum de Perricone”.

Contorno de ojos efecto tensor, Clarins

Se trata de una fina emulsión, con textura alisadora, que facilita la aplicación y la duración del maquillaje. Un tratamiento con efecto tensor que incluye, entre sus beneficios, el alisar las líneas de expresión e iluminar la mirada. Está indicado para ojos sensibles y que utilizan lentillas. Se debe aplicar con ligeras presiones en los párpados y el contorno de los ojos, y con suaves movimientos alisadores en el entrecejo y las sienes.

Compra por 45,13€ en Druni

Contorno de ojos efecto lifting, Anne Moller

Su tecnología Probiotic Skin Supplement estimula el poder autoregenerador de la piel, la hidrata en profundidad, y mejora su aspecto. Genera un efecto nacarado que difumina las imperfecciones de manera inmediata y, a largo plazo, también contribuye a reducir las arrugas, bolsas y ojeras. Se recomienda aplicar a diario, mañana y noche, con ligeros toques y ejerciendo sobre la zona un suave masaje circular.

Compra por 22,50€ en Druni

