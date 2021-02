Las mejores lavasecadoras baratas

Nuestra experta ha elegido el modelo de Beko como el mejor de las tres lavasecadoras analizadas por su buen rendimiento y la variedad de programas predeterminados que ofrece.

La ausencia de tendedero o terraza, el mal tiempo, la humedad… Hacer la colada y tender la ropa para que se seque no siempre es fácil o cómodo. Y por eso son muchos los que eligen una secadora como acompañante de su lavadora. Pero, ¿qué pasa cuando no hay espacio para tener ambos electrodomésticos? La solución son las lavasecadoras, aparatos que hacen ambas funciones.

Pese a lo que pueda parecer, su instalación es muy sencilla (igual que la de una lavadora) y, como muestran los modelos seleccionados para esta comparativa, no es necesario hacer una gran inversión para tener resultados aceptables: pueden encontrarse desde unos 350 euros.

¿Qué es una lavasecadora? Las mejores que hemos probado

Para esta comparativa hemos seleccionado tres modelos de lavadora secadora que tienen en común su capacidad (8 kilos de lavado y 5 kilos de secado) y una velocidad de centrifugado de hasta 1.400 revoluciones. Además, se caracterizan por su precio ajustado, estando entre los modelos más económicos de entre el catálogo de los fabricantes.

En concreto, se trata de Beko HTV 8716 DSW BT (con una valoración media de 9 puntos), Candy CSW 485D/5-S (8) y Hisense WFGA8014V (8,25).

De estos modelos, que ofrecen en un mismo aparato la posibilidad de lavar y secar, se ha valorado:

- Diseño: todos los modelos elegidos son acabados en color blanco, aunque su estética difiere, con estéticas más modernas, con control digital…

- Funciones de lavado: la variedad de programas de lavado incluidos (y los que se pueden añadir) y cómo queda la ropa de distintos tejidos tras un ciclo de lavado.

- Funciones de secado: ¿qué programas de secado incluye? ¿Los hay para distintos tejidos? ¿Se pueden ajustar a la cantidad de ropa introducida en el tambor o la intensidad del secado?

- Personalización de los programas: pese a venir con un número de programas predeterminados, en algunas ocasiones pueden personalizarse para cambiar la temperatura a algunos niveles, el centrifugado… También es posible descargar algunos adicionales a través de una app móvil.

- Conectividad: si tienen Bluetooth, NFC, y para qué se emplea esta conexión, además de la facilidad del emparejamiento.

- Gasto energético: su certificado de eficiencia energética y las funciones de ahorro que traen integradas.

- Otros: otras funciones adicionales que puedan incorporar relacionadas con la gestión del lavado o del secado, con el diseño (altura de la puerta, por ejemplo), etcétera.

Cómo elegir la mejor lavadora secadora

Para la prueba de estas lavadoras secadoras hemos empleado más de 60 horas, utilizándolas (de una en una) durante un mínimo de tres semanas en las que se han convertido en el electrodoméstico principal para la colada familiar. Con tres ciclos semanales, se han probado con todo tipo de tejidos en su función de lavadora, así como para secar los que así lo permitían. Durante este tiempo se ha prestado especial atención al rendimiento de los distintos programas, incluidos los rápidos o ultrarrápidos.

El modelo ganador es el propuesto por Beko que, con su precio ajustado, tiene un diseño muy atractivo y ofrece un rendimiento adecuado en las funciones de lavado y secado, un buen número de opciones de programas predeterminados y la posibilidad de descargar algunos adicionales a través de una app móvil.

Beko HTV 8716 DSW BT: nuestra elección y mejor relación calidad-precio

Ficha Técnica - Funciones: 9 (Prelavado, Rápido+, Secado, Bluetooth, DrumClean+, SteamCure, Bloqueo de seguridad para niños, Bluetooth, AntiCrease+) - Programas en pantalla: 15 (Algodón, Algodón Eco, Sintéticos, Lana / Lavado a mano, Diario Express, Express súper corto 14 min, Plumífero, Centrifugado + Vaciado, Aclarado, Camisas, Algodón lavar&secar, Sintéticos Lavar&secar, Lavar &secar Higiene+, Programa Lavar&secar 5kg, Wash&war – Lava y usa - Programas descargables: Mix, Sport, Ropa oscura / Jeans, Toallas, y Lencería - Dimensiones: 84 x 60 x 59 centímetros - Eficiencia energética: A - Nivel sonoro de lavado: 57 dBA - Nivel sonoro de centrifugado: 77 dBA - Nivel de ruido de secado: 64 dBA - Material del tambor: Acero Inoxidable - Capacidad de secado: 5 Kg - Capacidad de lavado: 8 Kg - Velocidad máxima de centrifugado: 1.400 rpm - Motor: ProSmart Inverter - Tecnología de secado: Condensación de agua - Consumo anual energético de lavado: 152 kWh - Consumo anual energético lavado&secado: 1.088 kWh - Consumo anual de agua lavado&secado: 15.600 L - Voltaje: 230 V - Frecuencia: 50 Hz - Tipo de display: Pantalla digital - Tipo de instalación: Libre - Conectividad: Bluetooth

Su diseño es muy moderno, con una amplia puerta de acceso al tambor en color negro que ofrece una estética más atractiva que la del resto de modelos de la comparativa. Tiene múltiples modos de lavado, secado y mixtos para que se pueda elegir el más adecuado para cada caso. Destaca, por ejemplo, el llamado Wash & Wear, que lava y seca 1 Kg de ropa en una hora.

Su funcionamiento es muy sencillo y se gestiona a través de una rueda de control y un conjunto de botones situados bajo su pantalla que permiten realizar ajustes de temperatura, velocidad de centrifugado o tiempo, entre otros. También hay uno específico para la conectividad, ya que esta lavasecadora tiene Bluetooth para conectarse al teléfono móvil a través de una app y descargar otros programas o controlar su funcionamiento. La configuración con un iPhone cuesta un poco.

Como lavadora, su rendimiento es muy bueno, sobre todo teniendo en cuenta su precio. Incluso los modos de lavado rápido (desde 14 minutos, aunque tras las pruebas recomendamos el de 28 que se amplía hasta 38 al subir la temperatura a 40º y el centrifugado a 1.400 revoluciones) ofrecen un desempeño adecuado, sin dejar manchas de detergente en la ropa, que sale con poca humedad y no demasiadas arrugas. La única pega en este aspecto es que, pese a estar nivelada, siempre deja algo de agua en la goma.

Como secadora, por otro lado, y como ocurre con todos los modelos probados, es necesario algo más de tiempo para que la ropa salga seca que con secadoras dedicadas. Sus dos programas principales diferencian entre prendas de algodón y de tejido sintético que, a su vez, se ajustan en función del grado de secado deseado (para planchar, colgar, por tiempo…).

- Lo mejor: cuenta con múltiples programas de lavado y secado que se completan descargando más desde la app, y buen rendimiento en lavado y secado. - Lo peor: queda algo de agua tras el lavado y es ruidosa en el centrifugado. - Conclusión: con un coste muy ajustado, tiene una estupenda relación - calidad-precio, lava bien y seca de forma solvente.

Compra por 423,93€ en Amazon

Hisense WFGA8014V: la alternativa

Destaca por su consumo energético, con certificado A+++; algo nada desdeñable en este tipo de dispositivos, ya que la función de secadora suele gastar mucha energía. Durante el lavado, tiene una función que ayuda a saber la cantidad exacta de detergente que se necesita, evitando usar demasiado; algo que además de suponer un gasto innecesario también puede provocar que queden manchas en la ropa y, a largo plazo, provocar averías. Es bastante delicada con la ropa lo que, según el fabricante, se debe entre otros motivos a su tambor. Es la menos ruidosa durante el centrifugado.

Posee un botón específico de encendido, otro de inicio y pausado del ciclo y una rueda digital de selección de los programas. Toda la información se muestra en una amplia pantalla situada en el frontal que, además, informa del consumo de cada programa (tanto de energía como de agua). Por la diferencia que supone con respecto a la competencia, destacamos el modo Power Wash 59’, que permite lavar media carga en aproximadamente una hora.

En general, es un modelo muy equilibrado en cuanto a sus prestaciones y rendimiento, sin grandes alardes en su funcionamiento pero sin desventajas destacables. Sus valoraciones son algo inferiores a la ganadora de la comparativa porque tiene algunas limitaciones más en cuanto a la personalización de los modos de uso.

Compra por 638,88€ en Amazon

Candy CSW 485D/5-S

Es capaz de adaptar el tamaño de la carga gracias a un conjunto de sensores de peso y ajustar automáticamente la cantidad de agua y electricidad necesaria. Con un total de 14 programas, ofrece opciones rápidas y ultrarrápidas y una mixto para lavar y secar 7 Kg de forma continua. Cuenta con Bluetooth para conectarse a la app Simply-Fi y la configuración es muy sencilla, ya que gracias a la tecnología NFC se vincula con smartphones compatibles con solo ponerlos en contacto. Entre sus posibilidades, revisar el estado de la máquina, acceder a informes sobre consumo, consejos de uso, descargar programas adicionales de lavado o secado…

Ambas tareas las realiza de forma adecuada, aunque sorprende muchísimo lo ruidosa que es durante el centrifugado. Un detalle que nos ha gustado mucho de el diseño es su puerta, muy grande y colocada algo más alta de lo habitual, de tal manera que no hace falta agacharse tanto para introducir o sacar la colada y que también es cómoda a la hora de introducir prendas voluminosas como edredones, cortinas…

Compra por 332,99€ en Pc Componentes

¿Por qué debes confiar en mí?

Soy periodista con más de 10 años de experiencia en el sector tecnológico. Durante este tiempo, he elaborado reportajes, artículos y todo tipo de contenidos relacionados con los más variados aspectos relacionados con la tecnología. Además, durante los últimos años me he especializado en el análisis de productos para distintos medios —incluido EL PAÍS—, lo que me ha llevado a probar cientos de ellos, de todo tipo y gama: desde los smartphones más económicos hasta los más punteros, ordenadores, sistemas de sonido, televisores… y también electrodomésticos y dispositivos de cuidado personal.

*Las recomendaciones para que las entregas de pedidos online se puedan realizar con total seguridad para repartidores y clientes señalan que se debe evitar el contacto directo entre ambos, mantener la distancia de seguridad y lavarse las manos después de abrir el paquete. Todos los repartidores están instruidos para extremar las precauciones.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 1 de febrero de 2021.

Suscríbete a la newsletter de El PAÍS Escaparate.