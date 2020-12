Los mejores purificadores para limpiar el aire del hogar de alérgenos y otros virus

Nuestra experta ha elegido el Dyson Pure Hot+Cool como el mejor purificador de aire para el hogar de los cinco modelos analizados. Su versatilidad, su rapidez para reaccionar ante cambios en la calidad del aire y su potencia de la aspiración lo hacen superior al resto.

Para luchar contra el coronavirus en interiores, la ventilación es un elemento clave: los científicos y organismos nacionales e internacionales ya han reconocido el determinante papel que tienen los aerosoles en el contagio. Y es que cuando no hay renovación de aire (algo que ocurre en los ambientes cerrados), estas minúsculas partículas quedan suspendidas y se multiplica el riesgo de contagio.

¿Cuál es el mejor purificador de aire para el hogar?



Por eso, garantizar una correcta circulación del aire es esencial. Y como no siempre es posible mantener las ventanas abiertas y el invierno hace que muchas personas tengan contacto en interiores, podemos recurrir a dispositivos para contar con una ayuda adicional: por ejemplo, los purificadores de aire que cuentan con filtros de micropartículas. Los más populares son los que tienen certificación HEPA: el acrónimo inglés High Efficiency Particulate Air, que se caracterizan por su gran capacidad de filtrado, atrapando hasta el 99% de las partículas nocivas presentes en el ambiente.

¿Cuáles son los mejores filtros HEPA?

Pero no son la única alternativa eficiente. Lo esencial es que cumplan con la norma europea de filtración UNE-EN 1822-1:2020. Expertos como José Luis Jiménez, doctor en Ingeniería por el MIT y catedrático de Química y Ciencias Medioambientales en la Universidad de Colorado, así como uno de los investigadores en el campo de los aerosoles más reconocidos en el mundo, recomiendan además que "el tipo de filtro sea el equivalente a H13 o superior" (a partir de esta cifra son capaces de atrapar al menos el 99,95% de las partículas que se encuentran en el aire), y que la tasa suministrada de aire limpio "se adecue al espacio donde se vaya a utilizar".

¿Qué modelos de purificadores de aire hemos elegido?

Para esta comparativa hemos seleccionado cuatro modelos de purificadores de aire para combatir el covid y otros virus o alérgenos que cuentan entre sus características con filtros certificados por la Universidad europea; todos ellos de primeras marcas. Se trata de Dyson Pure Hot+Cool (con una puntuación media tras nuestras pruebas de 9 puntos), Evvo P60 (8,5), Rowenta Pure Air Genius Connect (8,75), Philips AC0820/10 (8,25) y Xiaomi Mi Air Purifier 3H (8,25).

De ellos, se han valorado distintos aspectos:

- Diseño. Determinante para poder colocarlos en un lugar más o menos central de la estancia (lo recomendable), la extensión de su cable…

- Filtración. Tipo de filtración atendiendo a la norma antes mencionada. ¿Todos los modelos que hablan de filtros HEPA la cumplen?

- Tasa suministrada de aire limpio. Esencial para determinar el tamaño de las estancias para las que son adecuadas.

- Mantenimiento. Facilidad para el cambio de los filtros, limpieza, etc.

- Funciones adicionales. Si cuentan con alguna característica especial tanto para su uso en cualquier contexto como para ayudar a reducir el virus.

Así los hemos probado

Lo primero que hemos hecho a la hora de probar cada uno de los modelos es revisar sus especificaciones y consultar sus certificaciones y las normas a las que se adhieren. Toda esta información está plasmada en el texto de cada uno de los productos, así como datos adicionales relacionados con su capacidad de filtración del aire que ha sido facilitada por los propios fabricantes. A continuación, los hemos puesto en marcha y hemos comprobado cómo es su funcionamiento, las distintas opciones que ofrecen… También los hemos sometido a pruebas de calidad del aire: cocinar con ellos encendidos, pulverizar alrededor algún limpiador, etcétera.

Una cosa muy curiosa ha sido comprobar qué pensaban los distintos modelos de la capacidad de sus contrincantes: tras probar cada uno de los modelos hasta que informaban de una buena calidad del aire, hemos enchufado los de la competencia en la misma sala para comprobar si encontraban impurezas y contaminantes o no. Tenemos que decir que lo normal ha sido que estuvieran de acuerdo, aunque se han detectado sutiles diferencias: por ejemplo, el modelo de Dyson reacciona más rápido a los cambios en calidad del aire.

Esa es una de las razones por las que es el ganador de esta comparativa. La otra, es por su versatilidad: podemos usarlo como ventilador, como calefactor o con un modo que no proyecta el aire frontal para evitar molestias.

Purificador de aire Dyson Pure Hot+Cool: nuestra elección

Dyson suele citarse como referente en aspiración, pero también hace sus pinitos en el apartado de la purificación del aire. De hecho, cuenta con múltiples referencias dentro de su catálogo. El participante de esta comparativa, además de limpiar el aire a través de un filtro HEPA y otro de carbón activo, funciona también como ventilador y calefactor, de tal manera que permite elegir la temperatura del aire limpio que expulsa, si mantenerlo fijo o que oscile, repartiendo mejor el aire puro. En caso de que no se desee notar el flujo de aire (que alcanza 290 litros por segundo), se puede elegir un modo difuso que bloquea la apertura frontal y lo desvía a la parte posterior.

FICHA TÉCNICA Pruebas de protección de aire: DTM 801. Alcance: 81 m². Dimensiones y peso: 764 x 248 x 248 mm. 8,64 kg. Filtro tipo: HEPA. Modo nocturno: Si. Ajuste flujo de aire en máxima potencia: 290l/s. Ángulo oscilante: 350º. Longitud del cable: 1,8 metros. Número de ajuste de velocidad: 10.

Según su ficha técnica, se ha creado a partir de nueve metros de HEPA de microfibra y borosilicato, condensado, plegado y sellado; y se trata de HEPA 13, por lo que captura partículas de hasta 0,1 micras. Por otro lado, el carbón activo tiene una mayor durabilidad en el tiempo y captura gases como el benzeno y el NO2 ya que el carbón cuenta con unos agujeros y grietas microscópicas, que logran atrapar las partículas de los gases.

En todo momento podemos ver qué detecta el purificador Pure Hot+Cool gracias a su pequeña pantalla (también se puede hacer a través de una app), que va mostrando una gráfica muy intuitiva a base de colores y en tiempo real el estado del aire en función de distintas variables. Además, hemos comprobado que reacciona muy rápido a los cambios de calidad del aire (por ejemplo, al usarlo en una cocina mientras se fríe).

Lo mejor: es muy versátil y reacciona muy rápido a los cambios en la calidad del aire. Lo peor: como suele ocurrir con los dispositivos de Dyson, su precio es superior al de la competencia. Conclusión: un modelo caro, pero muy versátil y que limpia rápidamente el aire gracias a su filtro HEPA y carbón activo.

Compra por 649€ en Dyson

Purificador de aire Rowenta Pure Air Genius Connect: la alternativa

Su sistema de filtración cuenta con cuatro niveles diferenciados: un prefiltro para cabello y polvo; un filtro de carbón activo para humo, olores y COV; el filtro Allergy + (indicado para alérgenos animales, polen, ácaros de polvo, moho, bacterias y virus); y el filtro NanoCaptur +, encargado de atrapar el formaldehído. Esta combinación le permite filtrar hasta el 100% de los alérgenos y partículas finas y hasta el 99,9% de las partículas más pequeñas, como los virus, según los estudios llevados a cabo por la firma y estudios independientes. Por otro lado, su tasa de suministro de aire limpio es de 350 metros cúbicos a la hora.

Aunque no es muy compacto, el purificador de aire Rowenta Pure Air Genius Connect sí es bastante ligero y puede trasladarse fácilmente de una habitación a otra. Se puede controlar desde el propio dispositivo o a través de una aplicación instalada en el móvil, que ayuda entre otros a visualizar los niveles de calidad del aire interior y exterior en tiempo real, tener constancia de la cantidad de contaminación capturada y personalizar sus funciones. Muy interesante es su modo nocturno y la presencia de sensores de contaminación integrados que detectan la calidad del aire y modifican los parámetros de su configuración para adaptar la potencia de filtración. Es muy significativo, por ejemplo, cuando se cocina y hay humo.

Compra por 269€ en Amazon

Purificador de aire Evvo P60

Todo su sistema de filtración se desarrolla en base a lo que han llamado sistema de siete barreras. Así, la primera es un filtro HEPA 13 capaz de atrapar el 99,97% de las partículas microscópicas del aire como gérmenes, virus y bacterias de hasta 0,3 micras. A continuación, el aire pasa por un conjunto compuesto por filtro de aluminio (según datos de la firma, acaba con el 90% de polvo, pelo de mascotas y grandes contaminantes); un filtro catalizador frío que elimina gases nocivos para la salud como el formaldehído, amoníaco, benceno, TVOC o sulfuro de hidrógeno; un filtro de carbón activo destinado a recolectar hasta el 95% de las partículas del ambiente de polvo, polen, esporas, moho, caspa y pelo de mascotas; y, por último, un filtro antibacteriano, que elimina microorganismos del aire.

Los pasos siguientes (que hay que activar de forma manual cuando se desee) son un ionizador que libera aniones en el ambiente que se unen a las partículas en suspensión, provocando que sean demasiado pesadas para mantenerse en el aire y caen al suelo; y un sistema de luz ultravioleta para esterilizar y matar los virus, bacterias, mohos y esporas que han atrapado los filtros. Por lo demás, su tasa de suministro de aire limpio (CARD) es de 488m3/h (adecuado para estancias de hasta 60 metros cuadrados).

Todo se controla desde su pantalla o un mando a distancia, pudiendo establecer distintas funciones: automática con hasta 8 velocidades distintas y luces de tres colores (rojo, amarillo y verde) que informan del estado del aire, temporizador, modo noche o un bloqueo para niños, entre otros.

Dicho esto, la característica más diferencial con respecto a la competencia del purificador de aire Evvo P60 es su funcionamiento como humidificador del aire. Gracias a sus sensores y previo llenado de su tanque de agua, detecta si la sala está demasiado seca y vaporiza agua en consecuencia; algo ideal en época de calefacción.

Compra por 289€ en Amazon

Purificador de aire Xiaomi Mi Air Purifier 3H: mejor relación calidad-precio

Con un tamaño bastante compacto, este purificador Xiaomi Mi Air Purifier 3H es adecuado para salas de hasta 45 metros cuadrados, ya que es capaz de proyectar hasta 6.330 litros de aire purificado por minuto. Se controla desde una pantalla OLED táctil, que también permite consultar datos de la calidad del aire o el estado del dispositivo. Del mismo modo, es posible acceder a todo desde una app instalada en el móvil (la misma que el resto de dispositivos inteligentes de la firma, Mi Home) y con la voz, debido a que es compatible con Google Assistant y Alexa.

Entre sus opciones de funcionamiento se incluye un modo automático que se adapta a las condiciones de la sala y hace que el dispositivo se encienda cuando es necesario, se pueda programar hora de encendido y apagado, etcétera.

Su filtro de tres capas: la primera capa elimina el pelo, el polvo, las fibras de algodón y otras partículas más grandes; la segunda dispone de un filtro HEPA (en este caso hemos pedido confirmación a la marca de que tiene esta certificación, así como la UNE-EN1822 sin respuesta por su parte) que elimina eficazmente del aire el 99,97 % de las bacterias, virus, el humo del tabaco, las partículas PM2,5, el polen, el polvo, el pelo de las mascotas y otros alérgenos con un tamaño de hasta 0,3 micras (también es eficaz para partículas más finas, de 0,1 micras); y la tercera es un filtro de carbón activo que absorbe el formaldehído, los compuestos orgánicos volátiles (COV) y otros gases nocivos.

Compra por 209,99€ en PcComponentes

Purificador de aire Philips AC0820/10

Es el modelo más compacto de la selección y, con una tasa de suministro de aire limpio de 190 metros cúbicos a la hora, se adapta a salas de hasta 49 metros cuadrados. Su uso es muy sencillo. Una vez montado y enchufado (el cable es algo corto para nuestro gusto, ya que por su tamaño no sería raro intentar colocarlo en el centro de una mesa en la que se vayan a sentar no convivientes), se pone en marcha.

El purificador de aire Philips AC0820/10 tiene un sistema de avisos por colores para informar de un vistazo del estado del aire: cuando su luz LED está en azul, significa que está manteniendo el aire limpio, aunque está en buenas condiciones; si se pone rojo, es porque sus sensores detectan que no es así y activa un modo más intenso de purificación; también algo más ruidoso sin llegar a ser molesto. Emplea filtros NanoProtect, que logran una eficiencia de filtración de partículas de tamaño de 0,3 micras igual o mayor al 99,97%.

Según la firma, han realizado test complementarios que garantizan su funcionamiento con partículas de 0,003 micras y también contra el virus de la Influenza N1H1 (la conocida como Gripe A). En este caso, fue realizado por el instituto de pruebas Airmid, que constató una eficiencia en su eliminación del 99,9%.

Compra por 138,11€ en Amazon

¿Por qué debes confiar en mí?

Soy periodista con más de 10 años de experiencia en el sector tecnológico. Durante este tiempo, he elaborado reportajes, artículos y todo tipo de contenidos relacionados con los más variados aspectos relacionados con la tecnología. Además, durante los últimos años me he especializado en el análisis de productos para distintos medios —incluido EL PAÍS—, lo que me ha llevado a probar cientos de ellos, de todo tipo y gama: desde los smartphones más económicos hasta los más punteros, ordenadores, sistemas de sonido, televisores…

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 24 de diciembre de 2020.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 24 de diciembre de 2020.

