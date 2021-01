Las mejores esterillas de acupresión para relajar los músculos

Nuestra experta ha elegido la esterilla de acupresión Pranamat Eco como la mejor de las cuatro analizadas por su capacidad para relajar los músculos después de unos días de uso.

La revista científica The Lancet publicó un estudio en 2018 en el que estimaba que, a nivel global, 540 millones de personas padecen dolor de espalda. Y para terminar con ellos y las contracturas, bien es sabido que lo mejor es un buen masaje. Pero no es la única alternativa para reducir la tensión de los músculos e, incluso, para relajarse. Últimamente se han puesto de moda las esterillas de acupresión: colchonetas que tienen una serie de ‘flores’ o púas puntiagudas pensadas para dar un masaje terapéutico y que prometen reducir el dolor de espalda y otras zonas, mejorar la circulación, la calidad del sueño, relajarnos e, incluso, reducir la celulitis.

Su uso es tan sencillo como la estética del propio producto: basta con colocar esta esterilla de masaje terapéutico en el suelo o una superficie blanda como la cama o el sofá, tumbarse sobre ella y relajarse durante 15 minutos. Lo único importante es que la piel esté en contacto directo con la esterilla, así que mejor sin ropa o con una prenda muy fina. Y aunque no hay claras evidencias científicas que respalden sus resultados, son muchos los usuarios que las utilizan y que afirman notar sus beneficios en tiempo récord.

Las mejores esterillas de acupresión de 2021

Para comprobar si de verdad funciona hemos probado cuatro modelos diferentes en esta comparativa. Se trata de Amzdeal Esterilla de Acupresión (con una puntuación media de 7,25), Fitem Set de Acupresión (8,5), Lixada Estera de Acupresión (7,25) y Pranamat Eco (9,5).

De ellas hemos valorado distintos aspectos:

- Diseño: su tamaño, los materiales empleados para su fabricación, el ensamblaje de las distintas piezas y la forma y distribución de sus flores o púas.

- Facilidad de limpieza: si se puede desmontar para lavar su funda, en qué condiciones (temperatura del agua, a mano o a máquina), etcétera.

- Complementos: qué viene en el paquete y qué puede comprarse por separado. Lo normal es que a la esterilla le acompañe una almohada, pero también se pueden complementar con pelotas de masaje, esterillas adicionales de distintos tamaños, bolsas de transporte…

- Sensaciones tras su uso: aunque a simple vista todas parecen muy similares, el diseño de sus flores o púas es determinante para los resultados. En general, con todas se consigue un cierto grado de relajación, pero tras las pruebas percibimos niveles diferentes.

Cuál es la mejor esterilla de acupresión para aliviar el dolor

Todas las esterillas las han probado dos personas diferentes: una con contracturas habituales en espalda y cuello y otra con tendencia a la sobrecarga en las piernas tras la práctica deportiva. Durante un mínimo de tres semanas, ambas han usado a diario cada uno de los modelos siguiendo las instrucciones de tiempo y uso de los distintos fabricantes.

En un primer momento fue indispensable, eso sí, utilizar alguna prenda de ropa antes de tumbarse sobre las esterillas, aunque tras unos días ya no era necesario y pudieron probarse siguiendo literalmente las recomendaciones. Además, las fundas se lavaron una vez en cada caso.

El modelo ganador es Pranamat Eco, referencia del mercado y la más popular. Es también la más cara, pero la calidad de los materiales, la durabilidad de la construcción y la variedad de posibilidades en cuanto a tamaños de esterillas y complementos sobresalen por encima del resto. Del mismo modo, la relajación tras su uso es algo más intensa que con las demás.

Esterilla de acupresión Pranamat Eco

Sus ‘elementos masajeadores’ tienen forma de flor de loto; un diseño patentado que no puede usar ninguna otra firma que hace que sus pétalos puntiagudos ejerzan una fuerte presión sobre distintos puntos del cuerpo estimulando la circulación y ayudando a aliviar los dolores. Son tan puntiagudos que pinchan muchísimo (sin hacer heridas) y cuesta días conseguir tumbarse sobre ella sin ropa. Superada la prueba, cuando te levantas se puede ver perfectamente el efecto, ya que la espalda o zona donde lo hayas utilizado está rojísima.

Es el modelo más caro de la selección, pero se nota en elementos como el acabado o los materiales empleados: está elaborada a mano y emplea materiales 100% ecológicos e hipoalergénicos como lino, algodón, fibra de coco o plástico HIPS…

Después de tres semanas de uso, hemos notado cómo se reduce la tensión de las zonas en las que se ha utilizado, mayor relajación e, incluso, una piel más tersa. Es posible adquirir la esterilla por sí sola o en distintos packs con almohada, esterillas adicionales en distintos tamaños.

- Lo mejor: después de unos días de uso comienzan a notarse sus beneficios en lo que a relajación de músculos se refiere. - Lo peor: cuesta acostumbrarse a que pinche tanto y es el modelo más caro entre la selección. - Conclusión: es caro, pero realmente funciona si lo que se busca es un masaje relajante que libere tensión de zonas problemáticas como la espalda o las cervicales.

Nuestra elección Es importante que permite desmontarse y lavarse para mantenerla perfectamente limpia; una tarea sencilla que ha de realizarse con agua fría y a mano. Compra por 125€ en Amazon

Esterilla de acupresión Fitem Set de Acupresión

Sobre el papel es muy similar a la ganadora de la comparativa, con unas dimensiones casi exactas (varía un poco en la almohada) y materiales hipoalergénicos y ecológicos, incluso las púas (de plástico). Así, las fundas están hechas de lino y algodón, el relleno de la esterilla es de fibra de coco y la almohada está rellena de algodón. Nos ha sorprendido un poco, ya que en la descripción del producto se informa de que incluye vainas de trigo sarraceno. La mayor diferencia está en el diseño de las púas que, en este caso, aunque también están organizadas en unidades circulares, son más geométricas, siguiendo el diseño de una flor de la vida. También pinchan mucho, aunque la sensación es de que están algo más blandas.

Su funcionamiento es parecido: según explica la firma, la tensión en el músculo se libera a través de los puntos de presión, mientras que el aumento del flujo sanguíneo en las regiones estimuladas ayuda a alimentar lentamente los tejidos, favoreciendo la relajación y un bienestar total.

La alternativa Los resultados son muy buenos; tras nuestras pruebas, los segundos mejores de la comparativa. De ahí su elección como alternativa a la esterilla de Pranamat. Compra por 84,90€ en Amazon

Esterilla de acupresión Lixada Estera

Este kit está compuesto por cinco elementos: una esterilla, una almohada, dos pelotas para las extremidades y una bolsa de transporte. La calidad del conjunto es bastante ajustada y acorde a su económico precio, tanto en los materiales como en el acabado final. Por ejemplo, en lo que a la esterilla o la almohada se refiere, aunque está hecha de algodón de tacto agradable recubriendo una espuma de alta densidad ecológica, las ‘uñas’ de masaje están pegadas y da la sensación de que pueden despegarse fácilmente con el uso. Las pelotas, por su parte, son demasiado duras, y no es del todo agradable dar masajes con ellas. Siguiendo con sus características, la esterilla tiene 6.210 puntos de masaje (repartidos en 230 uñas) y es algo pequeña para cubrir toda la espalda, mientras que la almohada cuenta con 1.593 (en 59).

Sus ‘uñas’ tienen puntas redondeadas y pinchan un poco. Y aunque los resultados no son tan rápidos o intensos como con algún otro modelo, efectivamente se nota relajación en los músculos de espalda o el cuello tras su uso.

Mejor relación calidad-precio Dicho esto, y teniendo en cuenta su precio, es una alternativa interesante para iniciarse en el masaje por acupresión de este tipo de esterillas. Compra por 38,62€ en Amazon

Esterilla de acupresión Amzdeal

La almohada que forma parte de este conjunto tiene un lado completamente plano, asegurando que queda muy estable sobre el suelo o cualquier superficie en la que se coloque. Tanto su relleno como el de la esterilla es algodón esponjoso, y esta última cuenta con 230 círculos con 27 conos de púas cada uno; una cifra que, según la firma, ha sido elegida ya que se corresponde con los puntos de inyección propuestos por la ciencia médica. Es bastante amplia, por lo que una vez tumbada en ella cubre la espalda al completo, desde el coxis hasta los hombros.

Es el modelo más económico entre todos los probados, lo que se nota también en la construcción, que consideramos adaptada a su precio. Lo mismo se aplica a los resultados y comodidad de las púas: son aceptables pero lejos de los mejores. Además, se puede desmontar para su limpieza.

La más económica Viene con un complemento: una bolsa para guardar la esterilla enrollada y la almohada que, como tiene una correa ajustable para el hombro, se traslada con comodidad. Compra por 23,99€ en Amazon

¿Por qué debes confiar en mí?

Soy periodista con más de 10 años de experiencia en el sector tecnológico. Durante este tiempo, he elaborado reportajes, artículos y todo tipo de contenidos relacionados con los más variados aspectos relacionados con la tecnología. Además, durante los últimos años me he especializado en el análisis de productos para distintos medios —incluido El País—, lo que me ha llevado a probar cientos de ellos, de todo tipo y gama: desde los smartphones más económicos hasta los más punteros, ordenadores, sistemas de sonido, televisores… E, incluso, otros más relacionados con la salud y el cuidado personal.

*Las recomendaciones para que las entregas de pedidos online se puedan realizar con total seguridad para repartidores y clientes señalan que se debe evitar el contacto directo entre ambos, mantener la distancia de seguridad y lavarse las manos después de abrir el paquete. Todos los repartidores están instruidos para extremar las precauciones.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 22 de enero de 2021.

Suscríbete a la newsletter de El PAÍS Escaparate.