Las mejores hidrolimpiadoras del mercado según su relación calidad-precio

Nuestra experta ha elegido la hidrolimpiadora Bosch EasyAquatak 120 como la mejor de las tres analizadas por su diseño compacto (que resulta muy fácil de transportar) y su función de autoaspiración.

Las tareas de limpieza no siempre son fáciles. Por suerte, existe una gran cantidad de productos y dispositivos que permiten completarlas de forma práctica invirtiendo para ello poco esfuerzo y tiempo.

Así, cuando se trata de limpiar terrazas, el suelo de los patios, mobiliario de jardín, escaleras que dan al exterior, persianas o vehículos, una de las soluciones más aconsejables –por su alta eficacia y potencia– son las máquinas hidrolimpiadoras que expulsan el agua a presión. Para su funcionamiento, necesitan estar conectadas a la toma de la corriente eléctrica y a una toma de agua, por ejemplo un grifo, y los elementos que incorporan son: un motor, una bomba, una manguera y varios accesorios para utilizarse según qué situaciones y momentos para sacarlas el máximo provecho.

Comparativa de las mejores hidrolimpiadoras calidad-precio

Se han seleccionado tres hidrolimpiadoras pensadas para el ámbito doméstico de firmas especializadas en esta clase de propuestas. Además, se ha fijado un presupuesto máximo de 120 euros. Son las siguientes: Black and Decker BXPW1400PE (8,25), Bosch EasyAquatak 120 (8,75) y Kärcher K2 Full Control Home (8).

Al analizarse, se han valorado criterios como los que a continuación se mencionan:

- Materiales: la calidad de los componentes para su fabricación, tanto internos como externos, desempeña un papel importante para garantizar la máxima durabilidad y resistencia posible.

- Diseño: lo ideal es un diseño compacto que ocupe el menor espacio posible. No solo a la hora de guardarlo, también cuando se transporte de un sitio a otro mientras se usa.

- Potencia: a mayor potencia, mejores resultados.

- Rendimiento: ligado a la experiencia de uso. ¿Cómo resulta la hidrolimpiadora? ¿Cumple con lo prometido? ¿Es eficaz en las labores de limpieza?

- Accesorios: cuantos más accesorios incluya mejor, ya que cada uno de estos accesorios está pensado para utilizarse en una utilizarse en una situación u otra.

¿Cuál es la mejor hidrolimpiadora de 2021?

A lo largo de dos meses se han ido probando cada una de estas tres hidrolimpiadoras en una vivienda provista de porche y jardín para limpiar, entre otros, sus escaleras y pavimento. También se han utilizado en dos terrazas de tamaño mediano, con dos vehículos también de tamaño medio y para eliminar la suciedad acumulada en una bicicleta de montaña tras una pequeña ruta.

La hidrolimpiadora que ha conseguido la primera posición es el modelo Bosch EasyAquatak 120. No solo tiene el diseño más cómodo y original, sino que ofrece la potencia mayor (1.500 vatios) y una presión de 120 bares. A esto, se une su gran rendimiento y la eficacia si comparamos los resultados de limpieza.

Hidrolimpiadora Bosch EasyAquatak 120

Una de sus características más atractivas es que ha sido provista de una función de autoaspiración. ¿Qué significa esto? Que además de utilizarla directamente con un grifo succiona el agua que requiere para funcionar de otros lugares como depósitos, cubetas o tanques. Sorprende, asimismo, su original diseño en forma de maleta con asa incluida que facilita el transporte: pesa cuatro kilogramos y sus puntos de apoyo en el suelo le otorgan una excelente estabilidad.

Ficha técnica -Potencia del motor: 1.500 vatios. -Presión máxima: 120 bares. -Caudal máximo: 350 l/h. -Temperatura máxima de entrada: 40º. -Capacidad de autosucción: 0,5 m. -Tipo y material de bomba: tres cilindros, de metal. -Longitud del cable y la manguera: 5 m cada una. -Peso: 4 kg. -Otros: sistema de detergente espuma de alta presión, gama de boquillas de chorro plano variable y rotativas, boquilla de alta presión para detergente de 450 ml, lanza, pistola, función de auto-aspiración, filtro de agua.

Provista de una bomba metálica, los 100 vatios más de potencia que proporciona frente a sus competidoras ‘se notan’ y esto hace que su experiencia de uso haya resultado la mejor de todas. Lo mismo sucede con sus 120 bares de presión. Aunque su caudal máximo es ligeramente inferior al resto, no hemos percibido que sus 350 l/h afecte a su rendimiento.

Por su parte, el sistema de conexión y desconexión de los accesorios es cómodo, rápido y efectivo. En este sentido, viene con una manguera de PVC de alta presión de cinco metros así como una pistola, lanza y tres boquillas que se adaptan perfectamente a las distintas situaciones que se te pueden presentar: una es de chorro recto, la otra es rotativa y la tercera es una boquilla que incluye un recipiente por si quieres utilizar además jabón.

- Lo mejor: su diseño en forma de maleta y la función de auto-aspiración. - Lo peor: nada reseñable. - Conclusiones: se trata de una hidrolimpiadora con un diseño compacto en forma de maleta que se transporte cómodamente y que gracias a su función de auto-aspiración no te limita a que para abastecerse de agua dependas obligatoriamente de la red de suministro que tengas en casa. Además, sus tres boquillas realizan un óptimo desempeño y la pistola se siente ergonómica.

Nuestra elección Otras características a destacar de este modelo de hidrolimpiadora son: un filtro para el agua que evita las impurezas y función de parada automática. Compra por 114,00 en Amazon

Hidrolimpiadora Black and Decker BXPW1400PE

No viene preparada para utilizarse nada más sacarla de su caja. Hay que montarla, un proceso que no reviste complicaciones. Una vez lo tienes, percibes su tamaño compacto: lo interesante de su diseño es que trae unos soportes especiales que vienen bien para guardar los accesorios que la acompañan, pues ahorras espacio y te aseguras que siempre están en el mismo sitio. Incluye un tubo de alta presión que gracias a sus cinco metros de longitud garantiza que te muevas libremente, así como una pistola con seguro incorporado.

Cuenta, asimismo, con un cepillo de cerdas suaves al tacto; un dispositivo denominado `patio cleaner’ (con resultados especialmente buenos) y tres boquillas: una regula en intensidad el chorro de agua expulsado, la otra es de chorro giratorio recomendada para superficies con moho y la tercera es un modelo espumógeno que cuando lo conectas a la pistola expulsa el agua que mezcla la hidrolimpiadora con el jabón que has añadido a su depósito de 0,4 litros (la idea está bien pero su rendimiento no fue el que nos hubiera gustado). El último accesorio es una lanza para limpiar las zonas más altas.

Aprovecha bien sus 1.400 vatios de potencia y su presión de 110 bares le ayuda a desenvolverse bastante bien y sin muchas dificultades en las distintas superficies donde se ha utilizado. Sus ocho kilogramos de peso se transportan mejor de lo esperado ya que la puedes desplazar a modo de carrito.

La alternativa Es fácilmente transportable y la calidad de sus ruedas para superficies lisas es correcta, pero para pavimentos irregulares preferimos optar por su asa. Compra por 109 € en Amazon

Hidrolimpiadora Kärcher K2 Full Control Home

Fabricado en plástico como sus competidores, su diseño recuerda al modelo de Black and Decker porque incorpora dos ruedas para desplazarlo. Si lo prefieres, puedes utilizar su asa telescópica. A este respecto, la hidrolimpiadora mide 246 x 280 x 586 mm y pesa 4,3 kg.

Aunque trae menos accesorios que sus adversarias, esto no afecta a la experiencia de uso. A su pistola de alta presión, se une una boquilla turbo, una lanza pulverizadora, un cepillo que aporta versatilidad a las tareas de limpieza y un detergente para superficies de piedra y fachadas: puedes introducir este jabón desde la parte trasera a través de una manguera de aspiración. Lo más importante que tienes que valorar es que puedes ajustar en función de tus necesidades y de si hay mayor o menor suciedad el nivel de presión. Tampoco falta el filtro de agua (para evitar las impurezas) ni la manguera que suelen incorporar las hidrolimpiadoras. Eso sí, no mide cinco metros como el resto sino cuatro y en ciertos instantes se nota.

Soporta un caudal máximo de 360 l/h y el agua puede llegar a alcanzar hasta los 40º de temperatura al igual que la hidrolimpiadora Bosch EasyAquatak 120. La Black Decker BXPW1400PE admite hasta 50º.

Mejor relación calidad-precio Se desenvuelve bien en las tareas de limpieza realizadas en superficies de tamaño medio gracias al óptimo desempeño de sus 1.400 vatios de potencia y 110 bares de presión. Compra por 99,95€ en Amazon

¿POR QUÉ DEBES CONFIAR EN MÍ?

Llevo en el periodismo tecnológico casi dos décadas. En todo este tiempo, he tenido el privilegio de comprobar cómo avanza la tecnología para hacer que el día a día sea más fácil y contarlo en diferentes medios. Aunque ya he perdido la cuenta de cuántos productos han pasado por mis manos, confieso que las ganas y las sensaciones siguen siendo las mismas. Portátiles, tabletas, teléfonos, cámaras de fotos, pulseras de actividad, relojes inteligentes... No me pongo límites a la hora de elegir un dispositivo y exprimir al máximo sus posibilidades como buena consumidora de tecnología.

*Las recomendaciones para que las entregas de pedidos online se puedan realizar con total seguridad para repartidores y clientes señalan que se debe evitar el contacto directo entre ambos, mantener la distancia de seguridad y lavarse las manos después de abrir el paquete. Todos los repartidores están instruidos para extremar las precauciones.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 20 de enero de 2021.

Suscríbete a la newsletter de El PAÍS Escaparate.