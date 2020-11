Las mejores aspiradoras con vapor para limpiar y desinfectar todos los rincones del hogar

Nuestra experta ha elegido la escoba con vapor Polti Vaporetto SV440 Double como la mejor de las cuatro aspiradoras con vapor analizadas por lo cómoda que resulta al utilizarla y su versatilidad para limpiar distintas superficies.

Las tareas de casa son tantas que, en ocasiones, uno tiene la sensación de que le falta tiempo para completarlas con éxito. Por suerte, los electrodomésticos son cada vez más avanzados y facilitan este trabajo. Este es el caso de las aspiradoras con vapor, que se caracterizan por eliminar en un porcentaje muy alto de las bacterias que se amontonan en la suciedad y el polvo el sofá y otras superfices que, a la vista, resultan imperceptibles.

Estos modelos de aspirador con vaporeta incorporan un depósito donde hay que introducir agua, esperar unos instantes a que se caliente y así obtener vapor. Una vez que este empiece a salir, basta con proceder a la limpieza de la zona ensuciada. Algunos modelos funcionan, además, como un aspirador común solo que en vez de utilizar bolsas integran otro cajetín en el que se acumula toda la suciedad que aspira el aparato.

Cuáles son las mejores aspiradoras con vaporeta

Se han seleccionado cuatro modelos de aspiradores con vapor. Son los siguientes: Bissell 1977N (8,5), Cecotec Conga Steam&Clean 4 en 1 (7,75), Kärcher SC 2 EasyFix (8,5) y Polti Vaporetto SV440 Double (8,75).

Han recibido una valoración media final a partir del análisis de distintos criterios como los que, a continuación, se señalan:

- Diseño: no tanto por una cuestión estética, sino por su manejo, comodidad de uso y libertad de movimientos.

- Construcción: qué acabados ofrece el aspirador con vapor y sus materiales. ¿Se puede garantizar su alta resistencia y durabilidad?

- Rendimiento y limpieza: ¿Cómo rinde el aspirador en las distintas superficies de uso? También se ha valorado, a partir de este criterio, el poder de succión que ofrecen y el resultado final una vez ha concluido la limpieza y desinfección.

Qué aspirador con vapor de agua comprar: comparativa de aspiradoras con vapor

Estas cuatro aspiradoras de vapor se han probado a lo largo de varias semanas, siempre teniendo en cuenta las superficies con las cuales se pueden utilizar. Así, hemos comprobado su manejabilidad y funcionamiento. También cómo rinden y lo efectivas que pueden llegar a ser una vez hemos completado nuestras tareas. A este respecto, cabe adelantar que el modelo de aspirador con vapor Kärcher SC 2 EasyFix es diferente del resto porque sirve en exclusiva como limpiadora de vapor manual mientras que sus contrincantes ofrecen un uso más versátil como comprobareis ahora.

La escoba de vapor Polti Vaporetto SV440 DOUBLE ha conseguido la puntuación más alta. Su precio económico no le impide ofrecer una buena experiencia de uso y, además, se puede utilizar no sólo para limpiar distintos tipos de suelo sino otras superficies gracias a los accesorios que la acompañan.

Escoba con vapor Polti Vaporetto SV440 DOUBLE

La opción de aspiradora con vapor más barata de la comparativa ha obtenido la puntuación más alta. En este sentido, el modelo, que combina las funciones de limpiador y escoba a vapor, se muestra especialmente versátil si tenemos en cuenta las numerosas superficies sobre las cuales se puede utilizar. Nosotros sobre todo nos hemos centrado en suelos parqué y grifería, pero es posible emplearla también con alfombras, puertas, juntas, espejos y cristales, entre otros ejemplos. Incorpora, para ello, diferentes complementos (hasta 11) que facilitan su utilización en todas estas situaciones.

Ficha técnica - Potencia: 1.500 vatios - Tiempo de calentamiento: 15 segundos - Capacidad del depósito: 0,3 litros. Extraíble. - Multi superficies: para suelo parqué, baldosas, mármol, alfombras y moquetas, vitrocerámica, campana, grifería, sanitarios, juntas, cristales y espejos, tapizados (sofás, sillones, almohadas y colchones), puertas y puertas de armario, calefactores, cortinas y ropa, plantas - Accesorios: paño de microfibra lavable, accesorio para alfombras y moquetas, funda, accesorio para cristales, lanza + accesorio 120, para juntas, manguera flexible, accesorio para juntas y cepillos pequeños redondos con cerdas de nylon. Cepillo grande Vaporforce - Dimensiones: 1.120 x 320 x 200 mm - Peso: 2,4 Kg - Radio de acción: 7,5 metros - Otros: filtro anti-cal, elimina al 99,99% bacterias, virus y gérmenes. Dispensador Frescovapor integrado en el cepillo.

Con una potencia de 1.500 vatios, posee un diseño compacto (1120 x 200 x 320 mm) y práctico que le permite desenvolverse cómodamente y cumplir con su cometido. Además, sus 2,4 kg de peso facilitan este uso todavía más si comparamos este pesaje con los modelos de Bissell y Cecotec. Comparte con ellos, junto a la vaporeta de Kärcher, la posibilidad de regular la salida del vapor a través de unos controles incorporados en el mango.

En lo que respecta a su construcción y acabados, la máquina deja buenas impresiones; mención especial a su cepillo grande Vaporforce que proporciona una superficie de salida del vapor grande para un mayor alcance. El único punto a mejorar es que la capacidad de su depósito extraíble es de sólo 0,3 litros, por lo que si estamos realizando una limpieza muy profunda lo más probable es que tengamos que reponerlo con agua del grifo al menos una vez más hasta completar la limpieza.

- Lo mejor: comodidad de uso y buen rendimiento dado su precio. - Lo peor: la capacidad de su depósito de 0,3 litros se queda pequeña. - Conclusiones: Esta propuesta se muestra muy versátil gracias a los numerosos accesorios que incluye, proporcionando unos buenos resultados a la hora de desempeñar su función. Además, es muy cómoda de utilizar dado su ligero peso.

Nuestra elección El tiempo de calentamiento es muy rápido: en apenas 15 segundos, está lista para utilizarse. Un indicador luminoso informa de ello. Compra por 69,99 € en Amazon

Aspiradora con vapor Bissell 1977N

Su tamaño es compacto (1168 x 280 x 250 mm), pero su peso le resta comodidad a la hora de utilizarlo. Mientras, el cable que lo conecta a la corriente eléctrica es bastante largo. En esta primera toma de contacto se aprecia, además, que el electrodoméstico presenta un buen acabado y construcción. Los controles para su manejo se sitúan en el mango y, como son muy pocos, enseguida te habitúas.

Con una potencia de 1.600 vatios, su rendimiento mejora notablemente si primero utilizamos su función como aspiradora y luego aplicamos vapor (más suave o fuerte) sobre la superficie a tratar. A ambas tareas conviene dedicarle tiempo para obtener los resultados esperados; merecerá la pena, sobre todo si nunca antes has utilizado un aspirador de este tipo.

El depósito para el agua, con capacidad para 0,4 litros, se sitúa en la parte trasera y ha sido provisto de un filtro que suprime cualquier tipo de impureza. Asimismo, para que se active la función de vapor y el agua alcance la temperatura necesaria transcurren apenas 40 segundos, tiempo que se aproxima a los 30 segundos que promete su fabricante. Al ser un aspirador ciclónico, la suciedad se acumula en un recipiente de 0,95 litros situado en la parte delantera (en uno de sus laterales incorpora un botón que libera la basura sin ensuciarnos las manos).

La alternativa Se puede utilizar con distintas superficies (madera, piso duro, parque…) y viene con dos mopas. En función de las características del suelo usaremos una u otra. Compra por 119,90 € en Amazon

Aspiradora con vapor Kärcher SC 2 EasyFix

Su diseño es completamente diferente al de sus competidores. No se trata del clásico aspirador vertical que además de aspirar limpia suelos e introduce una función que le permite aplicar vapor sobre la superficie que se limpia. Estamos ante una versátil limpiadora de vapor apta no sólo para suelos, sino también otras superficies como azulejos, ventanas, encimeras, grifos… De ahí, que venga con distintos accesorios como una boquilla manual, otra de chorro concentrados, una específica suelo o un cepillo redondo. Su tubo de prolongación posee unas dimensiones de 2 x 0,5 metros.

Se maneja de forma muy cómoda: puedes moverte y desplazarte libremente mientras lo utilizas y su práctica asa permite transportarlo de un lugar a otro sin problemas (a ello contribuyen también sus 2,9 kg de peso). A diferencia del resto de modelos analizados, el tiempo de calentamiento del agua es superior (entorno a los seis minutos): una vez alcanzado, podemos regular el vapor gracias a sus dos niveles de uso. Nuestra decisión dependerá de la superficie elegida y de si la suciedad acumulada es poca o mucha. La capacidad del depósito para el agua es de un litro. Con una potencia de 1.500 vatios y una presión de 3,2 bares, proporciona buenos resultados.

La de mejor relación calidad-precio Para reforzar la seguridad mientras se utiliza, incorpora un sistema similar a una válvula que evita la apertura de la caldera donde se deposita el agua.

Compra por 111,37 € en Amazon

Aspirador con vapor Cecotec Conga Steam&Clean 4 en 1

Viene con unas mopas de microfibra lavables y es posible elegir entre varios modos de funcionamiento, según el uso que queramos darle: barrer y aspirar (modo Clean), pasar la mopa y fregar (modo Steam) o una combinación de ambos (modo Steam&Clean). Asimismo, da la opción de seleccionar que expulse más o menos vapor (niveles Eco y Turbo) en función de la suciedad del suelo. Este aspirador cuatro en uno destaca porque, gracias a su tecnología Fast Steam, el tiempo que hay que esperar para que el vapor ‘esté listo’ para aplicar es inferior a los 30 segundos. En cambio, el diseño del recipiente donde se deposita el agua es ligeramente mejorable porque en ocasiones pierde un poco sin razón aparente; y eso que el resto de la estructura presenta una buena construcción y acabados.

Mientras, la base tiene un diseño que nos ha gustado de manera especial (es ancha y con un acabado triangular en punta): aunque al principio llegar a los rincones más difíciles resulta un poco más complicado de lo que a uno le gustaría, es cuestión de ir cogiéndole el truco. Incorpora un depósito donde se acumula toda la suciedad que recogemos con capacidad para 1,2 litros. Que haya sido provisto de un filtro HEPA es otra característica a su favor.

Otra opción económica La experiencia de uso es correcta, aunque es preferible aplicar primero el modo Clean y luego el Steam si queremos conseguir un resultado satisfactorio. Aunque alcanza una potencia de 1.550 vatios, a veces esta se queda un poco justa. Compra por 119 € en Amazon

¿POR QUÉ DEBES CONFIAR EN MÍ?

Llevo en el periodismo tecnológico casi dos décadas. En todo este tiempo, he tenido el privilegio de comprobar cómo avanza la tecnología para hacer que el día a día sea más fácil y contarlo en diferentes medios. Aunque ya he perdido la cuenta de cuántos productos han pasado por mis manos, confieso que las ganas y las sensaciones siguen siendo las mismas. Portátiles, tabletas, teléfonos, cámaras de fotos, pulseras de actividad, relojes inteligentes... No me pongo límites a la hora de elegir un dispositivo y exprimir al máximo sus posibilidades como buena consumidora de tecnología.

