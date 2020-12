23

El rincón de las fieras

1. Póster Let it grow de Pintacha, a la venta en Los Superpoderes del Arte. 35 euros. 2. Cabeza de fieltro con forma de oveja de Thanks Mum. 35 euros. 3. Cárdigan azteca de mohair de Wander & Wonder. 75 euros. 4. Mochila con forma de osos y cierre de cremallera de Mango. 23 euros. 5. Varita glitter de You Are The Princess. 4 euros. 6. Calcetines altos con rayas de Tinycottons. 14 euros. 7. Botas marrones con borrego de Mou. 220 euros. 8. Cesta de fibra natural de Leroy Merlin. 15 euros. 9. Silla azul de mimbre de Bonton. 85 euros. 10. Oca de peluche de lana orgánica con saquito de semillas de espelta de Circo Kids. 50 euros. 11. La felicidad, de la colección Mi Primer Libro de Arte, de Phaidon. 16 euros. 12. Bailarinas naranjas de purpurina de Mascaró. 84 euros. 13. Merceditas de terciopelo de Victoria. 30 euros. 14. Número 4 metálico de Ofelia. 8 euros.