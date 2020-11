2

“Si te ponés a ver todos los aspectos en juego, es casi un milagro que se logre hacer algo. Porque no solo tenés que lidiar con los márgenes ajustados hasta la última moneda, lo que incluye pagas que en esta economía sabés no alcanzan para los tipos que te tienen que estar cumpliendo. Después está trabajar entre medio de la extrema necesidad que hay en la periferia, donde te descuidas un segundo y te roban cualquier equipo, los moldes, lo que sea, porque es una situación extrema la que vive la gente”, reflexiona el propietario de una pequeña empresa constructora que suele trabajar en obras viales provinciales y que prefiere no identificarse. La ampliación de la tercera vía a lo largo de los 44 kilómetros de la circunvalación fue anunciada recientemente por el Gobierno provincial y ya se encuentra en marcha, con 23 kilómetros de avance. En la fotografía, uno de los puentes a terminar en el sur de la ciudad.