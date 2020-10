4

La imagen se tomó justo después del rodaje del videoclip de la canción I don´t like the drugs (Mechanical Animals, 1998). “Usé esa peluca para parecerme a Andy Warhol, no debía parecer mi pelo real, no lo pretendía”, dice Manson. Perou asegura que Kate Moss cuenta con una copia de esta fotografía que alguien le regaló. El músico soñaba con que la modelo la hubiera colocado encima de su cama.