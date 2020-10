Los mejores microondas con ‘grill’ a precios económicos

Nuestra experta ha elegido el microondas LG MH6535GDS como el mejor microondas económico con función grill de los analizados su diseño, su gran capacidad y los múltiples modos de cocción que ofrece con excelentes resultados.

El microondas es uno de los pequeños electrodomésticos indispensables en cualquier cocina, aunque se utilice únicamente para calentar el desayuno. Pero puede ser mucho más que eso y utilizarse también para cocinar todo tipo de recetas desde cero. Y es algo que se hace mucho mejor cuando dispone de un grill: ayuda a combinar la cocción típica del microondas con el acabado tostado y crujiente propio de un horno, sirve para gratinar y permite asar a la parrilla.

Comparativa microondas económicos con grill

A la hora de seleccionar los dispositivos participantes en esta comparativa hemos tenido en cuenta su precio: que no superen los 150 euros, adaptándose así a la mayoría de bolsillos. Tras consultar con las principales marcas sobre su modelo más avanzado con este límite de coste y realizar una búsqueda exhaustiva en tiendas online, finalmente, hemos comparado cuatro modelos: Cecotec ProClean 9110 (con una valoración media de 8,5 puntos), Create IKOHS HW800 (7,75) y LG MH6535GDS (9).

De ellos se han valorado los siguientes aspectos:

- Diseño: su estética, la calidad de los materiales empleados, el acabado… y también se ha hecho especial hincapié en sus dimensiones y peso, pensando en todos aquellos que necesiten optar por un modelo con unas características concretas.

- Función microondas: las opciones que proponen para calentar los alimentos, si tienen tecnologías que apoyen esta función, cómo es el manejo y si calientan de forma uniforme.

- Función grill: su desempeño con acabados más propios de un horno y los resultados al elaborar recetas desde cero.

- Limpieza: los materiales empleados en su construcción y su diseño están directamente relacionados con la facilidad de limpieza de cada uno de estos microondas con grill.

Cuál es el mejor microondas económico con grill

Las pruebas de estos microondas se han llevado a cabo en dos fases. En la primera de ellas se ha comprobado su funcionamiento precisamente como microondas: calentando los mismos alimentos en todos los modelos (siempre intentando elegir el programa más adaptado a cada uno de ellos) y probando también su modo de descongelación.

En la segunda fase hemos procedido a cocinar algunas recetas para poner a prueba su grill y los programas más propios de un horno. En concreto, en todos los modelos hemos cocinado una pizza, pollo asado y unas berenjenas rellenas de carne y queso.

Tras algo más de dos meses de pruebas con los cuatro modelos, la ganadora ha resultado ser la propuesta de microondas con grill de LG, que propone múltiples modos de cocción, calienta de forme uniforme y descongela sin cocer los alimentos y además ha conseguido los mejores resultados en las pruebas de cocción con grill.

LG MH6535GDS

Ficha técnica - Capacidad: 25 litros - Potencia: 1000W - Potencia grill: 900W. Microondas + grill 1450W - Panel: táctil y giratorio con pantalla LED - Funciones especiales: gratinar, descongelar y cocinar, derretir/ablandar, fermentación, descongelación, cocina al vapor - Accesorios: Steam bowl - Tamaño: 38,8 x 47,6 x 27,2 cm - Peso: 9,8 Kg - Conectividad: Wi-Fi 802.11ac con MIMO, Bluetooth 5.0, NFC - Otros: bloqueo para niños, tecnología Smart Inverter, grill de cuarzo.

Es el ganador de esta comparativa por muchos factores: tiene una muy buena construcción y un diseño atractivo, buena capacidad (aunque no es el de mayor capacidad de la comparativa, ofrece 25L), múltiples modos de cocción entre los que incluso hay uno para fermentar yogur y otro para cocer al vapor… Y, por supuesto, porque calienta de forma uniforme y descongela sin cocer los alimentos. La clave está en la tecnología Smart Inverter y en 1000W de potencia (adaptable en función del plato) que, además, permiten cocinar algo más rápido que con otros modelos.

Algunos detalles que nos han gustado mucho del microondas con grill LG MH6535GDS. Su luz interior es muy potente y permite ver muy bien cómo se calientan o cocinan las recetas en su interior. Cuando te dejas la puerta abierta, eso sí, se apaga automáticamente a los 5 minutos (quizá acortaríamos este tiempo). Es una de las medidas implementadas con la función de ahorro de energía ECO ON, que además reduce el gasto en Stand By. El manejo es intuitivo desde sus controles –aunque hay que mirar las instrucciones para los modos preprogramados-, se limpia fácilmente.

- Lo mejor: tiene una muy buena construcción y un diseño atractivo, 25 litros de capacidad, múltiples modos de cocción y calienta de forma uniforme y descongela sin cocer los alimentos. - Lo peor: es el más caro de la selección y sus modos preprogramados hacen que los primeros días haya que mirar continuamente las instrucciones. - Conclusión: un microondas con grill muy recomendable para todo tipo de usuarios a los que, eso sí, tiene que cuadrarles el acabado en color negro.

Nuestra elección Como curiosidad, añadir que LG propone una página web (www.microcinando.com) con recetas para cocinar con el microondas, tanto empleando el grill como sin él. Compra por 142,01 € en Amazon

Cecotec ProClean 9110

La estética de este microondas con grill Cecotec ProClean está cuidadísima, con un acabado en acero inoxidable y frontal con efecto espejo. Gracias a este material, se limpia de forma muy rápida solo con un paño. Con 30 litros de capacidad, es bastante grande y tiene un peso considerable, por lo que lo recomendable es situarlo sobre una encimera. Cuenta con un total de ocho modos para diferentes alimentos, incluido uno que descongela en función de su peso: palomitas de maíz, recalentar, líquidos, pizza, patata, comida congelada, arroz y verdura. Todos ellos se gestionan desde un conjunto de botones situados en la parte frontal, bajo la pantalla, (incluida la posibilidad de elegir el nivel de potencia en 5 niveles hasta 1000W) y una rueda que permite establecer un temporizador de hasta 60 minutos. El sistema es un poco confuso al principio, y cuesta un poco acostumbrarse.

Durante las pruebas el uso siempre ha resultado ser muy satisfactorio, notando especialmente que todos los alimentos se calientan y cocinan de forma muy homogénea. Según la firma, es gracias a la tecnología 3DWave: un sistema de ondas eficiente que envuelve el 100% de los alimentos. Por último, hablemos del grill. Es un componente de cuarzo que, a diferencia de otros materiales más convencionales, se calienta más rápido. En el día a día las pizzas, por ejemplo, quedan muy crujientes en todas partes por igual.

La alternativa De su exterior destaca una amplia pantalla LED con reloj en la que, en todo momento, se ven los parámetros configurados a la hora de cocinar o calentar la comida. Compra por 115 € en Amazon

Create IKOHS HW800

Tiene una función que nos ha encantado: puede programarse para que inicie su funcionamiento a una hora determinada, por lo que podemos llegar a casa con la comida recién hecha. Para ello, tiene además distintos menús preprogramados que se adaptan al tipo de alimentos y que son capaces de adaptar el calor y tiempo a su peso: patatas, verduras, platos preparados, caldos y líquidos, arroz, palomitas o pizza. A su vez, tiene cinco funciones más en función de la potencia (máximo 800W): baja, para mantener los alimentos calientes; media-baja, para descongelar; media, para cocinar al vapor; media-alta, para cocción exprés; y alta para cocción rápida y completa.

Muy llamativo por su exterior en aluminio, acero inoxidable y cerámico, su ventana de cristal ayuda a controlar el proceso de cocción, mientras que cuando está apagado tiene efecto espejo. Atrae todas las huellas de dedos, eso sí. El microondas con grill Create IKOHS HW800 es muy fácil de utilizar, ya que se programa con seis botones y una rueda, y en todo momento se muestra el tiempo y el programa elegidos en su pantalla.

El de mejor relación calidad-precio Sin ser el modelo más destacado, su funcionamiento es adecuado y, para todas las funciones que tiene, su relación calidad-precio también es muy buena. Compra por 92,95 € en Amazon

¿Por qué debes confiar en mí?

Soy periodista con más de 10 años de experiencia en el sector tecnológico. Durante este tiempo, he elaborado reportajes, artículos y todo tipo de contenidos relacionados con los más variados aspectos relacionados con la tecnología. Además, durante los últimos años me he especializado en el análisis de productos para distintos medios —incluido EL PAÍS—, lo que me ha llevado a probar cientos de ellos, de todo tipo y gama: desde los smartphones más económicos hasta los más punteros, ordenadores, sistemas de sonido o televisores. También todo tipo de pequeños electrodomésticos y de gama blanca: aspiradores, batidoras, cafeteras…

