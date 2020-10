Llega el ‘Netflix de los viajes’: ¿se abonaría usted?

South Summit es una plataforma de innovación y desarrollo de negocio que conecta a start-ups (empresas innovadoras) con inversores de todo el mundo. Anualmente celebra una convención, cuya tercera y última edición tuvo lugar en Madrid el pasado 6 de octubre.

Una de las actividades estrella de esos congresos es la South Summit Competition, un concurso en el que participan las empresas emergentes más innovadoras de diferentes sectores sin tener en cuenta la etapa de desarrollo en la que se encuentran ni el país de origen. Un gran escaparate para dar visibilidad a los proyectos, obtener nuevos clientes, conseguir financiación o lograr nuevas oportunidades de negocio. Y, obviamente, entre esos sectores, está el turístico.

Alex Tomlinson y Gregory Geny, cofundadores de la startup BeRightBack (BRB).

La premiada en este South Summit Competition 2020 en el apartado de viajes y turismo fue la británica BeRightBack (BRB) por crear en 2018 la primera empresa de suscripción de viajes del mundo, catalogado como el 'Netflix para viajes' por The Daily Telegraph. Aunque en realidad, las webs en las que pagas por un viaje sorpresa ya existen desde hace tiempo. La originalidad de esta es el modelo de suscripción.

La idea es sencilla y se parece a la de las plataformas de TV de pago, de ahí el apodo del rotativo londinense. Se paga una tarifa mensual de 49.99 libras (55,33 euros) y, a cambio, se tiene derecho a tres escapadas a más de 60 destinos europeos, con vuelos y dos noches de hotel incluidos. Se puede viajar durante todo el año, excepto en vacaciones escolares. Los hoteles que ofrecen están ubicados en el centro de ciudades, son al menos de tres estrellas y tienen una calificación de cliente de al menos 3,5 en TripAdvisor.

Lo curioso es que el usuario define sus preferencias de viaje cuando se da de alta en la plataforma, entre las que se incluyen los tipos de escapada que prefiere, los destinos que anhela descubrir y los aeropuertos desde los que desea volar (incluso con horarios de preferencia). Y listo. Del resto se encarga el algoritmo de BRB.

Un mes antes del viaje, el suscriptor recibe una postal que revela el destino de su viaje junto con un mensaje escrito a mano con recomendaciones personalizadas.

El usuario puede elegir entre dos tipos de suscripción, Go Solo por 49,99 libras al mes y Go Together, por 89,99 libras al mes (99,59 euros), que incluye un viaje sorpresa cada cuatro meses en el que elige las fechas y puede añadir a un acompañante.

De momento solo funciona desde aeropuertos de Reino Unido, pero la idea de BRB es ir extendiéndolo a más países. Garantizan que nunca se repiten los destinos.

Estas son las otras nueve start-ups de viajes y turismo finalistas del South Summit 2020:

Amuse Viajes. Empresa de Corea del Sur que desarrolla tecnología para hacer viajes más accesibles para personas con discapacidad.

Chartok. Start-up con origen y sede en Barcelona. Desarrollo de software que administra todas las operaciones y tareas hoteleras desde cualquier lugar.

EasyWay. Una plataforma israelí de comunicaciones para hoteles que se integra con todas las aplicaciones de mensajería. Permite hablar con los huéspedes cuando y donde sea en lengua materna.

Komodore. Tecnología española que ayuda a automatizar las tareas diarias de los alojamientos turísticos.

OffWeGo. Empresa estadounidense enfocada a garantizar la seguridad de los alumnos durante los viajes de estudios.

Road.Viajes. Desarrollan desde Reino Unido una plataforma online para planificar viajes por carretera.

Triporate. Una empresa española que mejora la eficiencia y los costes en la gestión de los viajes de impresa.

WeRoad. Plataforma online que ya opera en Italia y España, y que permite a viajeros solitarios organizar viajes con personas que no conocen, según franjas de edad y gustos.

Workathlon. Plataforma desarrollada en el Reino Unido que impulsa la contratación de personal para hostelería.