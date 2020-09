De ser albañil a ganar mil euros por foto: el doble de Brad Pitt que triunfa en Onlyfans

Entre las cosas buenas que tiene parecer el mellizo de Brad Pitt se encuentra ganar al rededor de 1.000 euros por enseñar tu cuerpo en Internet y ser considerado uno de los hombres más atractivos del planeta. Entre las malas, sin embargo, está que tu vida sentimental se vaya a pique porque hordas de fans te persigan casa vez se sales de casa. Este es el caso de Nathan Meads, el británico al que la vida le cambió hace diez años cuando un desconocido le paró en un Starbucks creyendo que era el protagonista de cintas como Malditos Bastardos o El club de la lucha. Por aquel entonces, tenía 24 años, trabajaba en la construcción y su primera reacción fue reírse de la ocurrencia de aquel señor. Hasta ese momento él no era consciente del parecido que compartía con Pitt y ni siquiera se consideraba “un hombre excesivamente guapo”, tal y como declaró al Daily Mail hace un año. “He tenido bastantes novias, pero nunca pensé que era de esos hombres que le gustan a todo el mundo”.

Montaje donde el doble de Brad Pitt muestra su parecido con el actor. Foto: Instagram

La que peor asimiló la repentina popularidad de Meads fue la madre de sus hijas (Laila, de cinco años, y Grace, de diez). El hecho de que un montón de chicas jóvenes le pidieran una foto, un abrazo o conversación a su novio no hizo más que añadir tensión a una relación que finalmente no sobrevivió a la “fama”. Ahora sale con Adiel Mckinven, una maestra de 30 años que no tienen ningún problema con el interés que despierta su novio. La pareja se conoció a través de Facebook cuando ella le escribió por privado para alabarle por su parecido con el actor. Meads aprovechó la oportunidad para invitarla a cenar y Mckinven pensó que era demasiado bueno para ser real. Sin embargo, nada más verse aseguran que fue amor a primera vista y empezaron a bromear con el parecido de Nathan. “Lo primero que le dije es que es una pena que yo no me parezca a Angelina Jolie [exmujer de la estrella de Hollywood]”, recuerda ella.

El inglés de 34 años ha pasado de ganar poco más de 30.000 euros al año a ingresar más de 1.000 solo por una fotografía. Y a pesar de que él está feliz con el giro de guion que ha dado su vida, reconoce que no siempre es fácil. Sobre todo, recuerda, porque le costó su matrimonio. “No puedo ir a ningún lado. Cuando voy a las tiendas la gente se empuja para acercarse a mí pensando que soy Brad Pitt”, confesó al Daily Mail, donde explicó también que su expareja "odiaba que las chicas se me acercaran y me pidieran fotos".

Meads en una de las fotos de su cuenta 'Brad Pitt look alike'. Foto: Instagram

Ahora el sueño de Nathan Meads es dejar la construcción y dedicarse a tiempo completo a ser el doble de Brad Pitt. Y no está lejos de conseguirlo. Ya casi nadie le llama por su nombre, ni siquiera sus amigos, que se refieren a él como Brad o Bradders, y los tres últimos años ha sido invitado a eventos y fiestas donde ejerce de doble del actor, posando y firmando autógrafos. “Me encanta ir a estos eventos, es muy divertido”, afirmó en 2017 a Essex Magazine. Además de dejarse ver en estas celebraciones, Meads se ha abierto un perfil en la página web para adultos Only Fans. Ahí sube fotografías y vídeos de "contendio explícito", siempre previo pago. Suscribirse durante un año cuesta cien euros, hacerlo solo durante tres meses sale por 35 euros y probar un mes por 11. De momento, treinta y cinco mil personas han visitado su perfil.

Al hacer un repaso de las fotografías que Meads comparte con las 17 mil personas que siguen su cuenta de Instagram, Brad Pitt look alike, el parecido con Pitt es evidente. Él asegura que no se ha hecho ningún tipo de retoque para asemejar su imagen a la del estadounidense. Lo único, concede, ha sido dejarse crecer algo de barba. ¿La principal diferencia? Que el actor tiene 20 años más e ingresa casi 300 millones de euros al año, cifra que ensombrece los miles de euros que el inglés recauda por mostrar su cuerpo en Internet.

