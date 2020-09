Ed is Dead: “Espero que aprendamos a educar en la experiencia musical y hacer menos ‘fast food”

"Siempre me ha resultado muy curioso el concepto de tiempo como algo que acota no sólo nuestras vidas, sino casi todo lo que nos rodea", explica el artista electrónico Ed is Dead, tras el que se oculta el musico madrileño Edu Ostos (1979). Su nuevo trabajo, Time is God, como su nombre indica, tiene un poco de electrónica y un poco de mística. "La música en sí es un arte completamente dependiente de la sucesión y repetición de momentos... La pregunta es: ¿y si la figura de Dios, que tradicionalmente atribuíamos a algún tipo de ser supremo, fuera un concepto, algo que limita y rige nuestra dimensión y nuestro mundo?". Aprovechamos para estrenar el espectacular vídeoclip de la canción, dirigido por Pepo Alfaro, y someter al artista a nuestro cuestionario ICON, que mezcla preguntas tan elevadas como su propuesta y otras tan terrenales como el pop.

Artista de electrónica, productor, creador de bso para danza y cine… ¿hombre orquesta? ¿Cómo se define Ed Is Dead? Se me dan fatal las definiciones y peor aún hablar de mí mismo, supongo que soy alguien que encuentra en la música lo que no encuentra en el resto de cosas. Eso hace que pase mucho tiempo encerrado en ella. Es una especie de salvavidas y no entiendo como el resto de los humanos sobrevivís sin hacer música, yo me volvería loco.

Como DJ y productor, ¿qué futuro vaticinas a la electrónica con todo lo que está pasando en la era Covid? La electrónica tiene algo muy bonito y es que democratiza la creación musical. Creo que a nivel usuario, el estar encerrados y tener más tiempo hará que la creación de música electrónica coja todavía más fuerza. Algo distinto es el tema de la industria musical, creo que el modelo de negocio va a tener que reinventarse, ha habido una burbuja desmedida y era cuestión de tiempo que explotara. La pandemia lo ha acelerado. Espero que, al menos, aprendamos a educar en la experiencia musical, en la parte más humana y artística de esta disciplina y no tanto en el desarrollo de fast food musical.

¿Qué personaje te ha llamado más la atención de los que han pasado por tu estudio y por qué? De los recientes, ARCA. Detrás de esa imagen transgresora, punk y anárquica hay una productora espectacular y una forma única de hacer las cosas. Realmente me voló la cabeza verla trabajar. Y, por citar a alguien diametralmente opuesta, Alice Wonder, la conocí siendo una niña y es espectacular cuando ves a una cría de 17 años cantar y componer como si tuviera 35.

¿Alguna anécdota loca? En el estudio bastantes. De las que pueden contarse: tener en el estudio al cantante/artista, junto a productores, discográfica… y, al estar grabando las voces, el cantante empieza a agobiarse, el cantante no da con la toma, el cantante dice que va al baño, el cantante desaparece y no vuelve nunca más. Discográfica, productores y managers esperando durante horas y finalmente… nunca se supo.

¿Qué es lo que más le gusta a los demás de ti mismo? Quiero pensar que soy buena persona, en lo profesional creo que me implico infinito y no miro el reloj nunca cuando se trata de curro.

¿Y lo que más te gusta a ti de ti mismo? Creo que tengo bastante perseverancia, cabezonería a ratos, pero no me rindo fácilmente, me encanta la búsqueda de la excelencia, disfruto del camino.

¿Cuál es tu forma favorita de perder el control? Practico downhill en bici.

¿Qué te compraste con tu primer sueldo? Una batería.

¿Qué tienes de fondo en tu pantalla del móvil? El artwork de un amigo.

¿Cuál es tu habilidad oculta? Caerme con la bici, realmente soy un experto en eso. Y jugando a palabras encadenadas, soy incontestable.

¿Tu palabrota favorita? Joder. No sé cuantas veces puedo decirlo al día.

¿Qué figura pública amas? A ratos, a Elon Musk.

¿Y qué figura pública no querrías tener cerca? A Santiago Abascal.

¿Cómo es tu decoración ideal? Bastante minimalista, si acaso con algún toque industrial y sobre todo práctico, me encantan espacios diáfanos, madera, cemento, ladrillo vivo, mucha luz y un par de puntos seleccionados que llamen la atención, puede ser una obra de arte o una moto en el salón. Lo típico si vives de alquiler en Madrid, hahaha.

¿Y tú decoración odiada? Budas en la terraza y rollito “zen”

¿Qué viaje te marcó? Uf, ¡muchos! India y no precisamente en plan Mr. Wonderful. También México, que lo amo con locura aunque la tercera vez que fui me robaron todo, pasaporte incluido, y no podía salir del país aunque al día siguiente tocásemos en Washington.

¿Y a qué lugar no volverías? Guardo buen recuerdo de casi todos los sitios en los que he estado. Mi viaje de fin de curso de pequeño fue a Torremolinos, creo que ese sería uno...

¿Qué canción te pones para animarte? Multilove de Unknown Mortal Orchestra.

¿Y para seducir? No practico ese hobby. Si pongo música en la cama con alguien empiezo a pensar en compases, estructuras, modulaciones, mira qué guay ese estribillo... y me desconecto del tema en cuestión. Pero una canción sexy, sería Jasmine, de Jai Paul.

¿Cuál es tu cuenta favorita de Instagram? @Rocioquillahuaman y los stories de David Kano.

¿Y el vídeo que más veces has visto en YouTube? Creo que el tiny desk concert de Anderson Paak.

¿Quién es la persona más famosa a la que has conocido? Si cuenta estar en camerinos, Marilyn Manson.

¿Quién fue tu primer ídolo erótico? Qué difícil. Si es en plan Sabrina, Samantha Fox o algo así... nunca he tenido ninguna... Si es en plan adolescente, con póster en la carpeta, sería [la modelo] Yasmeen Ghauri en un anuncio de algo que no recuerdo.

¿Y cuál ha sido el último? Mmmm ¿Natalie Portman?

¿Qué encuentras cuando te buscas a ti mismo en Google? Fotos Horribles.

¿Cuál es la peor pregunta que te han hecho en una entrevista? “Hola quien errrrr, no, espérate, ¡no! ¡Tráeme a Brays Efe! Perdona, ¿eh?”. Y, muy educadamente, cogí mis cosas y me fuí.

¿Qué es lo que siempre quisiste saber hacer, pero consideras que es demasiado tarde para intentar aprender? Parkour.

¿Excitantes o calmantes? Calmantes, tengo insomnio, ya voy bastante excitado de serie.

¿Qué plato dominas y en cuál fracasas en la cocina? Domino las ensaladas Florette y fracaso en todos los demás.

¿Cuál es el fracaso del que más aprendiste? He tenido unos cuantos, pero me quedo con dos: dejar la universidad y cuando me echaron/discutimos con la banda de amigos de toda la vida.

¿Qué es lo más valiente que has hecho en tu vida? Ser Autónomo. E independizarme con 18 años.

¿Cuál es la prenda más cara que tienes en tu armario? La chupa Dainese de la moto, soy bastante básico con la ropa.

¿Qué no perdonarías en un amigo? La traición y la cobardía.

¿Qué no perdonarías en un amante? ¿En un amante? Probablemente no habría nada que perdonar ;-)

¿Qué querías ser cuando eras pequeño? Músico y creo que “pistolero” según atestigua una entrevista que me hicieron en la radio en Cortilandia.

¿Cómo sería tu senectud soñada? Haciendo música, rodeado de sintes en un estudio gigante y un ‘bike park’ dentro de casa.

¿Cuál es tu miedo o fobia más irracional? A quedarme obsoleto.

¿Recuerdas cuál fue el momento más feliz de tu vida? Reciente, creo que el concierto de Teatro Barceló hace un par de años con mi banda. Hicimos sold out cuando no sabíamos ni si vendría alguien. Fue increíble. Creo que los momentos son más bonitos cuando te suceden junto a gente a la que quieres..... Y también cuando vi a Bjork en Benicassim 98. Me fui a la aventura y fue una odisea, pero ahí estaba cual fan con acné en primera fila.

¿Y el más triste? Mi infancia. No la recuerdo especialmente feliz.

¿Qué actividad te ayuda a relajarte y desconectar completamente? Por contradictorio que parezca, hacer descenso en bici, me hace estar durante varias horas sin pensar en nada más que no matarme y, no sabes el grado de reseteo mental que eso me supone, es mi meditación personal.

Cuéntanos un chiste absurdo que te hizo muchísima gracia. En el cole de mis hijos prometen “un ordenador por cada niño”. Me parece un cambio justo.

¿Alguna vez te ha ocurrido algo a lo que no encuentres explicación racional? Si, desde crear la misma canción que otra persona, sin saberlo, a cientos de kilómetros, a tener una especie viajes astrales.

¿Qué cualidad humana consideras más sobrevalorada? La paciencia.

¿Qué le preguntarías al próximo destinatario de este cuestionario? Algo que suelo preguntar bastante a menudo: ¿que canción te pondrías antes de morirte?

