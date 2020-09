Vuelve el gran narrador de historias de montaña

Jon Krakauer (Massachusetts, 1954) es un periodista y escritor estadounidense especializado en temas de montaña y aventura en el que confluyen dos cualidades raras, muy raras, de encontrar juntas. Ser un buen escalador y un magistral contador de historias. Una combinación que hace imbatibles sus crónicas. En 1996, la revista Outside, en la que trabajaba como colaborador, le encargó un artículo sobre las expediciones comerciales al Everest para lo que se alistó en una, liderada por un famosísimo guía neozelandés, Rob Hall.

Jon Krakauer, periodista, escritor y montañista estadounidense, reconocido por sus libros sobre alpinismo.

Los hados del destino quisieron que la suya fuera una de las dos expediciones involucradas aquel fatídico 10 de mayo de 1996 en una tormenta tan descomunal como imprevista que acabó en tragedia. Cuatro miembros de la expedición, incluido Rob Hall, fallecieron cerca del techo del mundo. Krakauer sobrevivió y escribió primero un artículo para la revista y más tarde un libro sobre aquella tragedia que se convertiría en un clásico de la literatura montañera. En mi opinión, una de las mejores narraciones del género (junto con Tocando el vacío, de Joe Simpson), que impacta no solo por lo dramático de los sucesos que narra, sino también por la manera en que el alma periodística de Krakauer consigue desgranar a 8.000 metros de altitud los hechos: con precisión de bisturí en los datos y con un ritmo propio de la mejor escuela del nuevo periodismo en la prosa. Así compone una historia que te atrapa desde la primera página. Páginas, por cierto, no exentas de polémica, porque a alguno de los supervivientes, en especial otro de los guías de la expedición, Anatoli Bukreev, le acusaron de no ser fiel a la verdad de lo que pasó allá arriba. Pero esa es otra historia.

Pero si Into thin air le dio fama, el que le hizo un hueco en el Olimpo de los mejores narradores contemporáneos estadounidenses fue un libro publicado 15 meses antes, Into the wild (Hacia rutas salvajes, en español). Uno de los mejores reportajes periodísticos que he leído en mi vida, aunque tenga extensión de libro. En él, Krakauer hace una investigación digna de detective de novela negra sobre las razones y los pormenores que llevaron a Christopher McCandless, un joven de clase media norteamericana con una vida común, a dejarlo todo y lanzarse a vagabundear por los EE. UU. hasta que encontró la muerte de forma casual en un viejo autobús abandonado en Alaska. Si no ha leído Hacia rutas salvajes, ya está tardando en hacerlo.

Portada del libro publicado por la editorial GeoPlaneta: "Krakauer esencial". geoplaneta

Ahora, la editorial GeoPlaneta publica en español Krakauer esencial, reflexiones sobre el riesgo y la condición humana, una recopilación de ocho artículos y dos ensayos publicados en diversas revistas entre 1985 y 2010 en los que ahonda en la naturaleza de la condición humana y la necesidad de los amantes de la adrenalina de forzar su vida al límite, hasta la muerte en muchos casos. El propio Krakauer reconoce en el prólogo que, en aquella época, para sobrevivir tenía que hacer 30 o 40 textos por encargo al año y que “la mayoría de los que escribí eran una porquería”.

No es el caso de estos 10 textos recopilados en la edición que GeoPlaneta publica este mes en español. Artículos como Después de la caída (1990), donde a raíz de un accidente de escalada mortal en el parque nacional Gran Teton, Krakauer razona y disecciona el deporte nacional de los bufetes estadounidenses: poner demandas de responsabilidad civil por cualquier motivo y pedir indemnizaciones millonarias. O La última ola de Mark Foo (1995), donde el ahogamiento de una de las estrellas del surf de grandes olas le lleva a divagar sobre la inclinación al exhibicionismo de algunos protagonistas y sus coqueteos con la muerte como estilo de vida.

En todos ellos volvemos a encontrar al Jon Krakauer puro: una combinación de conocimiento de lo que escribe, manejo hábil del ritmo de la prosa y búsqueda casi obsesiva del dato, del pequeño detalle que todo buen narrador sabe que es lo que al final hace más cercana, humana y creíble una historia. Puro periodismo de investigación, pero aplicado al género viajes, montaña y aventura. Nada que ver con la grandilocuencia, la hipérbole y la inútil saturación de adjetivos que suelen trufar este tipo de textos.

Krakauer esencial, reflexiones sobre el riesgo y la condición humana, Geoplaneta 2020, ilustraciones de Laura Borrás, 208 páginas, 22,90 €