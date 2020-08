¿A qué suena tu camiseta?

En el mundo del rock, la camiseta está asociada al merchandising, esos productos que las propias bandas producían para obtener unos ingresos extra en sus conciertos y, de paso, contentar a fans que se identificaban con ellos. Eran serigrafías o estampaciones más o menos rudimentarias, frecuentemente sobre modelos básicos blancos o negros, con los emblemas o las portadas de los álbumes. Objetos DIY de consumo rápido y alto voltaje emocional que hoy siguen resultando tan magnéticas como entonces. Tal vez por eso diseñadores de moda y firmas dirigidas a diversos públicos las han incorporado de forma natural a sus colecciones. Esta temporada, la tendencia se divide entre el rock y el hip hop, e incluye opciones tan sugerentes como estas ocho.

AC/DC

Camiseta AC/DC. Foto: Pull&Bear

La imagen que aparece en esta camiseta procede del álbum Blow up your video (1988) y la firma Pull&Bear (15,99 €).

David Bowie

Camiseta Bowie. Foto: The Kooples

Ya que Bowie es el rey del rock elegante, estilizado y sofisticado, nada mejor que The Kooples, una firma francesa que comparte esos valores, para producir esta camiseta negra desgastada (95 €).

Nirvana

Camiseta Nirvana. Foto: IKKS

El fenómeno de culto que hay en torno a la banda de Seattle se plasmó en una serie de camisetas memorables. Esta, de IKKS, reproduce una imagen del álbum In Utero y cuesta 55 €

33 revoluciones



Camiseta White Label. Foto: Loreak Mendian

La firma española Loreak rinde su peculiar homenaje a la edad de oro del disco de vinilo –por cierto, más actual que nunca– en este diseño propio en azul cielo (49€, rebajada a 24,50€).

Pink Floyd

Camiseta Pink Floyd. Foto: Pull&Bear

Pocos discos han cambiado tanto la historia de la música como The dark side of the moon (1973). Esta camiseta de Pull&Bear recupera su imagen épica y misteriosa y cuesta solo 15,99€

Sex Pistols

Camiseta Sex Pistols. Foto: Zalando

Los Sex Pistols protagonizaron en los años setenta su propio fenómeno fashion, con colaboraciones con Vivienne Westwood y diseños que evocan la estética fanzinera, rudimentaria e irresistible del punk inglés. Esta camiseta (19 €) de Only & Sons recupera ese momento irrepetible.

Snoop Dogg

Camiseta Snoop Dogg. Foto: Zalando

Toda una leyenda del hip hop con una imagen igualmente mítica. Este modelo Revival Tee (26,95 €) lleva estampada la imagen del famosísimo rapero.

Tupac

Camiseta Tupac. Foto: Zalando

El rapero más famoso de todos los tiempos dejó una huella imborrable. Tanto que, más de dos décadas después de su muerte, sigue siendo un mito. Camiseta Mister Tee (24,90 €).

