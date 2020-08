9

Juliette Binoche. París (Francia), 56 años. Oscar a la mejor actriz secundaria por El paciente inglés (1966).“Mi primera vez fue viendo cortometrajes de Charles Chaplin. Fui con el colegio, mi madre no tenía tiempo para llevarme a esas cosas, aunque el cine estaba a espaldas de mi casa, a las afueras de París. Recuerdo exactamente donde me senté. Me impresionó que las historias que veía me hacían reír, me llenaban de felicidad, pero a la vez me sumían en un mar de emociones, me acongojaban hasta hacerme saltar las lágrimas. Dos sentimientos tan opuestos y a la vez tan unidos. No me dividían, me embargaban a la vez. Me marcó. Desde entonces fui al cine todos los miércoles por la tarde”.