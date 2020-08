Combate el calor invirtiendo muy poco con estos aparatos enfriadores de aire personal

Nuestra experta ha elegido el modelo Eeieer como el mejor sistema enfriador de aire personal para el hogar. Su mejor rendimiento y experiencia de uso enfrían y humedecen el ambiente de forma óptima y lo hacen superior al resto.

Los sistemas de aire acondicionado son imprescindibles para hacer más llevaderas las altas temperaturas de la época estival. Sin embargo, no todos los usuarios poseen la capacidad económica para instalar uno o varios de estos equipos en su vivienda.

Por suerte, existen otras alternativas mucho más económicas que también enfrían y refrescan el ambiente que nos rodea. Son los sistemas enfriadores de aire personal: sin ser comparables a los aires acondicionados tradicionales, estos dispositivos incorporan un sistema que evapora el agua o el hielo que se introduce en su depósito para disfrutar de esa sensación de frescor. Además, sus reducidas dimensiones y peso ligero facilitan su cómodo transporte, por lo que pueden colocarse en cualquier espacio como la mesa de trabajo, el dormitorio, en una mesita del salón al lado del sofá...

¿Qué modelos hemos probado?

Hemos fijado un presupuesto máximo de 50 euros. Los enfriadores de aire personal elegidos son los siguientes: Coldman: sistema de aire portátil (7,25), Duomishu: mini enfriador de aire (8), Eeieer sistema de aire acondicionado portátil (8,25 ) y Nifogo aire acondicionado móvil portátil (6,75).

Entre los criterios tenidos en cuenta a la hora de su valoración se encuentran:

- Diseño: aunque este factor resulta subjetivo, pesa en la decisión de compra de muchos usuarios.

- Materiales: ¿Qué calidad tienen estos materiales? ¿Transmiten sensación de durabilidad?

- Rendimiento: si el sistema de enfriado de aire cumple con lo prometido, si se nota que la sensación térmica se reduce unos grados…

- Humidificador: todos los modelos elegidos incorporan un humidificador que evaporiza el agua o el hielo usado, de modo que la sensación de frescor es mayor. Sin embargo, no todos se han comportado igual.

- Nivel de ruido: al poder seleccionar entre varias velocidades de funcionamiento, esto repercute en el nivel de ruido máximo que pueden llegar a emitir.

¿Cómo los hemos probado?

Cada uno de estos dispositivos se ha utilizado durante varios días para comprobar su utilidad, eficacia y rendimiento. Esto ha permitido comprobar hasta qué punto enfrían y humedecen el aire. Se eligieron dos sitios donde probarlos. Por el día, se colocaron en la mesa de trabajo y por la noche en el dormitorio.

El modelo que ha resultado ganador es el sistema de aire acondicionado portátil de Eeieer, seguido muy de cerca (tan sólo les separa 0,25 puntos) del dispositivo de Duomishu. Su construcción y acabado de los materiales nos ha parecido el mejor, junto a su función como sistema de enfriador de aire personal y humidificador.

Eeieer, sistema de aire acondicionado portátil: nuestra elección

La estética de este refrigerador de aire difiere ligeramente del resto de propuestas que participan en este artículo. Eso sí, comparte la filosofía de diseño portátil gracias a sus dimensiones reducidas (165 x 125 x 290 mm) y peso liviano (900 gramos). Para que funcione, es necesario conectarlo a la toma de corriente eléctrica.

-Funcionalidades: enfriador de aire, humidificador, purificador y ventilador de mesa -Velocidades: tres: viento natural, de sueño y fuerte -Temporizador: dos/cuatro horas -Nivel de ruido: 30 dB-50 dB -Consumo de energía: 20 W -Capacidad del tanque de agua: 420 ml -Dimensiones: 165 x 125 x 290 mm -Peso: 900 gr -Otros: diseño de salida de aire de anillo, aspas de ventilador de turbina de siete, sistema de luces LED formado por siete colores, niebla de enfriamiento ajustable

La botonera para controlarlo se sitúa en la parte central, entre la zona del ventilador y el tanque donde se deposita el agua y/o hielo para refrescar el ambiente y sentir una sensación térmica más agradable. Como este panel de control presenta bastantes similitudes con otros dispositivos de su clase, rápidamente te haces con su funcionamiento. Así, podemos elegir entre la clásica función de enfriamiento o humidificador si preferimos que expulse vapor de agua (se puede elegir entre dos niveles). La capacidad de su tanque de agua es de 420 ml y su autonomía oscila entre las dos y las cuatro horas. En la parte trasera, el dispositivo posee una pequeña apertura para rellenar el tanque, aunque es más cómodo separarlo de la parte del ventilador. La velocidad a la que queremos que funcione es seleccionable y como era de esperar tampoco falta la función de temporizador. El nivel de ruido que propaga oscila entre los 30 y los 50 dB. La nota de color la pone su sistema de luces LED.

Lo mejor: integra una opción de funcionamiento silencioso y el rendimiento de su humidificador. Lo peor: de las cuatro opciones, es la más cara de todas. Conclusiones: Valorando el conjunto de todas sus prestaciones, es el que mejor rendimiento y experiencia de uso proporciona a la hora de enfriar y humedecer el espacio donde se coloca.

Eeieer sistema de aire acondicionado "Estoy encantado. Tiene el tamaño perfecto para enfriar bien sin tener que ser grande ni abultar. Para que os hagáis una idea, lo tengo en la mesilla de noche porque apenas ocupa espacio y no molesta, pero a pesar de ser pequeño tiene muy buena potencia y enfría bastante". Compra por 46,49 € en Amazon

Duomishu, mini enfriador de aire: la alternativa

Disponible en dos colores (blanco y morado), funciona conectado a la toma de corriente eléctrica. Un detalle que nos ha gustado es que incorpora un asa para transportarlo de un lugar a otro de manera mucho más cómoda. Mientras, su diseño nos deja unas dimensiones de 289,6 x 149,9 x 149,9 mm, un peso de 596 gramos y un sistema de rejilla —a través del cual expulsa el aire y el agua evaporada— ajustable 80º dirección arriba o abajo, en función de nuestras necesidades.

El panel para controlarlo se encuentra en la parte superior y enseguida te familiarizas con él. A través de sus botones táctiles, se enciende y eliges la potencia a la que quieres que trabaje el enfriador de aire. En mi caso, donde más a gusto me sentí fue cuando seleccioné el nivel medio (también existe otro bajo y alto), pues alcancé unos resultados acordes a mis expectativas recalcando, eso sí, que la experiencia de uso nunca será comparable a los sistemas de aire acondicionados de toda la vida. Su tanque de agua, donde podemos combinar agua fría y hielo para un mayor frescor, posee una capacidad para 400 ml y puede estar funcionando varias horas (entre tres y cuatro) antes de volver a rellenarlo.

Por cierto, que desde este mismo menú táctil es seleccionable una función de luces LED que hace que el tanque vaya cambiando de color (si no queremos seleccionar un único tono) y el temporizador (dos o cuatro horas).

Duomishu, mini enfriador de aire "Quería que fuera pequeño y con la posibilidad de que tuviera aire algo más fresquito. Me está gustando bastante, es muy práctico a la hora de transportarlo de una habitación a otra y el que tenga luz es un aspecto positivo a la hora de darle ambiente a la habitación en la que estés". Compra por 35,18 € en Amazon

ColdMan, sistemas de aire portátil: mejor relación calidad-precio

Fabricado en plástico y con unas dimensiones de 140 x 140 x 190 mm, este modelo en forma de torre y con una generosa base que aporta gran estabilidad pesa poco más de 700 gramos. Con un menú de controles táctiles situados en su parte superior, funciona a través de una conexión USB. Así, además de utilizarse como sistema de enfriado personal sirve de purificador de aire y humidificador si el ambiente que respiramos es seco. Para ello, hay que levantar la tapa de la zona alta del dispositivo donde se ubican dichos controles, extraer la estructura que encontramos y rellenar su pequeña bandeja extraíble con hielo o con agua, según prefiramos. Esta bandeja se limpia muy bien.

En cualquiera de sus funciones, se desenvuelve relativamente bien dado su precio. Eso sí, conviene tenerlo muy cerca para notar resultados. Cuenta con tres velocidades seleccionables (baja, media y alta) y el ruido que emite no resulta demasiado molesto. También posee una función de temporizador seleccionable de una, tres o seis horas. El filtro que emplea se puede lavar en cualquier momento y se desmonta sin problemas. Consume 18 vatios de potencia, según su fabricante.

ColdMan, sistemas de aire portátil "Buscaba algún ventilador que me cupiera en la mesa y fuera más o menos estable. Este modelo es un cubo con una base ancha, por lo que es casi imposible que vuelque. La potencia del flujo de aire es más que correcta y se puede regular". Compra por 21,89€ en Amazon

Nifogo, aire acondicionado móvil portátil

Su tamaño en forma de cubo encaja en toda clase de espacios y tiene un peso de 900 gramos. Incorpora cuatro puntos de apoyo sobre su base y comparte con sus contrincantes las funciones de enfriar, humidificar y purificar el aire. ¿El resultado? Esperábamos un rendimiento ligeramente superior y una experiencia de uso más positiva. A esto, se une que los acabados y los materiales elegidos para su construcción son mejorables.

A su favor tiene el tanque con mayor capacidad, ya que sobrepasa en 10 ml al sistema de Eeieer y llega a los 430 ml. Esto permite, por otro lado, que el tiempo de pulverización del agua fría o el hielo que utilizamos sea también superior pudiendo llegar casi a las seis horas que promete el fabricante. Funciona a través de una conexión USB, el cable viene incluido en su caja, y la velocidad se puede configurar en función de si queremos un grado bajo, medio o alto. Por último, comentar que viene también con un sistema de luces LED que podemos activar en cualquier momento.

Nifogo, aire acondicionado móvil portátil "Todo funcional como se describe, ya lo he probado varias veces con y sin agua, es pequeño pero claramente su función no es enfriar ambientes enormes, lo mantengo en el escritorio para mantener el estudio fresco". Compra por 22,98€ en Amazon

¿POR QUÉ DEBES CONFIAR EN MÍ?

Llevo en el periodismo tecnológico casi dos décadas. En todo este tiempo, he tenido el privilegio de comprobar cómo avanza la tecnología para hacer que el día a día sea más fácil y contarlo en diferentes medios. Aunque ya he perdido la cuenta de cuántos productos han pasado por mis manos, confieso que las ganas y las sensaciones siguen siendo las mismas. Portátiles, tabletas, teléfonos, cámaras de fotos, pulseras de actividad, relojes inteligentes... No me pongo límites a la hora de elegir un dispositivo y exprimir al máximo sus posibilidades como buena consumidora de tecnología.

*Suscríbete a Amazon Prime para que tus pedidos lleguen antes a casa.

Echa un vistazo a este aire acondicionado portátil rebajado al 40%

*Las recomendaciones para que las entregas de pedidos online se puedan realizar con total seguridad para repartidores y clientes señalan que se debe evitar el contacto directo entre ambos, mantener la distancia de seguridad y lavarse las manos después de abrir el paquete. Todos los repartidores están instruidos para extremar las precauciones.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 4 de agosto de 2020.

Suscríbete a la newsletter de El PAÍS Escaparate.