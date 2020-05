Biel Juste: “La presión a la que uno se somete en redes puede afectar mucho a tu autoestima”

Nació en Barcelona en 1997, pero si alguien nos dice que Biel Juste es un surfista californiano que se hizo famoso en los setenta también nos lo creeríamos. Colaborador de marcas como Loewe, Calvin Klein o Tommy Hilfiger y con más de 212.000 seguidores en redes sociales, forma parte de una generación que aparte de crear contenido bello para las redes también pretende concienciar y cambiar el mundo a mejor.

¡Hola! ¿Cómo te presentarías ante alguien que no tiene redes sociales y apenas sabe lo que son? Hola! Encantando de estar charlando con vosotros. Suelo presentarme como estudiante de economía y, desde hace poco, como co-fundador de una marca de joyas llamada @twojeys, intento evitar las preguntas relacionadas con el tema influencer, la gente es muy curiosa.

¿Qué es lo más inspirador, conmovedor, útil o trascendental que te ha ocurrido gracias a ser conocido en Instagram? Poder conocer a gente muchísimo talento y arte, desde diseñadores de moda a creativos o fotógrafos. Explorar tu propia creatividad y la capacidad que uno mismo tiene de reinventarse, el dolor creativo del folio en blanco…

¿Te atreves a contarnos si alguna vez has aprovechado tu poder como influencer y para qué? Siempre digo que es una surte estar en nuestra posición, hay veces que por ser reconocidos por azafatas de vuelo o trabajadores de hoteles/restaurantes, tienes un trato diferente. La gente te escucha más interesada de lo normal, como si vinieras de un mundo desconocido y fascinante…

¿Crees que es adecuado usar la exposición pública de un 'influencer' para promover ideas políticas? ¿Tú lo has hecho? Siempre he intentado mantenerme al margen, pero me parece perfecto que uno exprese lo que siente por redes sociales, al final del día nosotros somos otro usuario más, solo que tenemos la suerte de disponer de un micrófono muy grande. Siempre he intentado promover las ideas y valores que se han cultivado en mi familia. Respeto, amor, libertad…

¿De qué foto te arrepientes? De muchísimas. A veces hago scroll hacia hace dos o tres años y me río un poco de cómo he evolucionado en mi estilo. Pero en general me hace gracia verlo.

¿Y de cuál estás más orgulloso? Del primer vídeo de campaña de TwoJeys, muchos meses de trabajo con mi amigo y partner Joan transmitidos en un solo vídeo. Fue el mismo día que lanzamos la empresa de manera publica y la reacción fue buenísima, nos fundimos en un abrazo que guardaré para siempre.

Confiesa, ¿has ligado por Instagram? ¿Y en qué terminó aquello? Por supuesto, y funcionó de maravilla: hace seis años con mi pareja @carlotabruna.

¿Cuál es tu foto con más likes y por qué crees que los consiguió? En India, un vídeo con el móvil que parece sacado de El libro de la selva. Hicimos una excursión con Carlota a las 6 de la mañana en medio de la jungla, con una canoa sin motor y un local nos dio una vuelta por un poblado virgen de canal en canal. Inolvidable.

¿Qué cuenta decidiste dejar de seguir y por qué? Muchas, mis intereses cambian constantemente y siempre busco nuevas fuentes de inspiración. Es difícil mantener la atención y siempre seguir creando interés si eres un creador de contenido, soy plenamente consciente de ello. Hay mucha gente que me gusta su estilo pero que tampoco sigo, porque se me hace pesado.

¿Qué cuenta recomendarías a todo el mundo que siguiese? Últimamente estoy bastante obsesionado con Hugh Holland y todas sus fotos de los skaters de lo setenta.

¿Cuál es el vídeo que más veces has visto en YouTube? Como amante del deporte, seguramente será algún partido de futbol. Los últimos 10 minutos del clásico en el Bernabéu 2017, fútbol en estado puro.

¿Cuál es ahora mismo tu fondo de pantalla del teléfono móvil? Una foto de una mano con nuestros anillos de Two Jeys.

¿Cuál crees que es la idea más equivocada que tiene la gente sobre cómo es ser un creador de contenido en las redes? Que es oro todo lo que reluce. No me puedo quejar de nada y estoy muy agradecido de todo lo que tengo, pero la presión a la que uno se somete a sí mismo en redes puede afectar mucho a tu autoestima… He estado muchos años viajando y al estar todo el día pendiente de que el contenido sea suficientemente bueno dejas de valorar dónde estas y te obsesionas. Por suerte, me lo tomo mucho más ligeramente ahora y centro mis esfuerzos en otros canales.

¿Cuál fue la última vez que te buscaste a ti mismo en Google y que te encontraste? No acostumbro a hacerlo, lo he hecho dos o tres veces. Alguna entrevista que otra y menciones en revistas de moda.

¿Qué es lo que menos te gusta de tu aspecto y lo que más? Me cuesta ganar músculo y me molesta porque voy regularmente al gimnasio. Mi pelo creo que es un poco mi trademark, todo el mundo me sitúa rápidamente cuando ve una melena rubia. La historia es que me rapé la cabeza como una bola de billar a los 18, me lo deje crecer largo y desde entonces siempre lo he tenido así.

¿Has experimentado la satisfacción de utilizar tu influencia para una buena causa? Hace poco pude ayudar a mis amigas Mar y Andre Doreste. Han creado un proyecto en Ghana, donde están intentando proveer de recursos a un poblado, para que sean autosuficientes y vivan dignamente (un pozo, una escuela…). Hicimos un mercadillo solidario con todas las piezas de mi armario que no necesitaba y donamos todos los beneficios a la causa. Estoy muy orgulloso de ellas.

¿Cuál es el lugar más alucinante en el que has estado gracias a tu trabajo? Mi primera experiencia como modelo en California cuando tenía 18 años fue game changing para mí. Desde entonces he podido estar en muchísimos lugares (Nueva York, Hawái, Bali, Cuba, India…), pero la primera vez deja huella.

¿Y quién es la persona más increíble a la que has tenido la suerte de conocer gracias a ello? Te diría que mis amigos. Con Joan Pala, Marc Forné y Nina Urgell hemos hecho un grupo de viajes, creatividad y buen rollo que es de lo mejor que me ha pasado en este mundo.

¿Quién fue tu primer ídolo erótico? Demasiadas.

¿Y cuál ha sido el último? Me encanta Zoe Kravitz, a lo mejor es su estilo, a lo mejor es ella.

¿Con qué personaje público te encantaría compartir conversación y una botella de vino? Ahora mismo Michael Jordan, me he pasado la cuarentena enganchado al documental de los Bulls.

Descríbenos brevemente tu noche más salvaje en una de esas fiestas a las que te invitaron gracias a tu fama en las redes sociales. Mi favorita siempre es la de Loewe en Ibiza, cada verano es mejor. Dos o tres días de fiesta, con el mood de Loewe Paulas. Que sea cada día, por favor.

¿Cuál es la pieza favorita de ropa de todo lo que tienes en tu armario? Difícil… Mis Joyas de Two Jeys, mis botas Lukas de Saint Laurent y probablemente el sombrero que me tiene que llegar de mi amigo Nick Fouquet va a pasar a ser el nuevo número uno.

¿Alguna vez te censuraron una imagen en tus redes sociales? ¿Por qué? Creo que no, soy poco exhibicionista en este sentido.

¿Cuál es el mensaje o propuesta más loco que has recibido a través de un mensaje privado? Demasiadas… Últimamente que me pagaban por pelearse conmigo y que les pegara… que les encantaría…

¿Cuál fue el momento más duro que has vivido dentro de todo este fenómeno de la fama de Internet? Folio en blanco, sin saber que más hacer, uno empieza a compararse…. No he tenido ningún momento especialmente duro, tampoco.

Y, si no es demasiado personal, ¿puedes contarnos el más duro al que te has enfrentado fuera? Dejar de jugar a futbol, que era mi pasión.

¿Cuál es el máximo grado de desnudez que has alcanzado en una foto? ¿Cuál era el contexto? Hace poco colgué una foto en casa que me hizo mi novia que tuve que cortarla…

¿Quién te gustaría que fuese el próximo receptor de este cuestionario y qué pregunta le harías? Miranda Makaroff, me acaba de llegar su colección, soy un fan más :)

