¿Cómo elegir colegio para tu hijo? Manual para no perderse entre tanta pedagogía

Es el momento de dar un paso más y presentarles otras didácticas con las que necesitan familiarizarse. Tienen la particularidad de que han surgido ya en los últimos 30 años, o al menos, han experimentado un proceso de adaptación a esta época en la que vivimos. Son ideas pegadas pues a estos nuevos tiempos de profundos cambios sociales, científicos y tecnológicos. Son también ideas que nacen firmemente unidas a un nuevo paradigma educativo.

1. Howard Gardner y las inteligencias múltiples. La teoría de este psicólogo norteamericano (Pensilvania, 1943) sobre la existencia de hasta siete distintos tipos de inteligencias, que luego aumentó a ocho, formulada en un libro que publicó en 1983, es uno de los mantras omnipresentes que se repiten en muchos colegios. Su idea de que las personas no tienen una sola inteligencia, sino una diversidad de ellas (lingüística, lógico-matemática, visual-espacial, musical, corporal, interpersonal, intrapersonal y naturalista) se aplica en la educación actuando de forma específica para potenciar las características propias de un alumno y fortalecer otras no tan desarrolladas. El boom que ha vivido esta teoría en tan poco tiempo se explica, según Pattier, porque “surgió en un momento en el que también se abrió el melón de la neurociencia”, aunque señala que “luego no ha habido evidencias científicas” sobre ella.

“Fuera ya del mito que supone esta teoría, lo interesante de ella es la idea”, asegura Pattier. “Lo que llevamos después a los colegios es trabajar sobre las capacidades. Tenemos diversas dentro de nuestra inteligencia”. Esto supone, que en los centros se trabaja sobre las competencias y se relaciona mucho con los estilos de aprendizaje. “Hay niños que aprenden más visualmente, musicalmente o de una determinada manera”, cuenta, “y desarrollan proyectos que tienen en cuenta las diferentes capacidades de los alumnos”. Una correcta aplicación de esta teoría a la educación exige una buena programación en la que “se van tocando todas y cada una de las capacidades, pero no en todos los contenidos”. Influye también, dice nuestro experto, “en la forma de evaluar, más flexible y unida a los talentos de los alumnos”. Formas diversas de evaluar y trabajar en el aula de manera más transversal son dos de las consecuencias más positivas de la misma.

2. Los hermanos Johnson y el aprendizaje cooperativo. David y Roger Johnson (Indiana, 1940 y 1938) cogieron el testigo de Freinet y fueron los primeros en “establecer unas pautas y sistematizar el trabajo cooperativo”, afirma nuestro experto. En ellos se encuentran las pautas de lo que hay que hacer para hacer un sistema educativo basado realmente en el trabajo cooperativo. Pattier señala que esta idea se puede trabajar de “muchísimas maneras” y que, según su experiencia, cada colegio lo aplica de una forma. “Poner cuatro mesas e identificar los roles solamente no es trabajo cooperativo”, afirma. “Grupos de niños donde los papeles se sorteen verdaderamente, eliminar la competición entre ellos, sumar los esfuerzos de cada uno para lograr el objetivo y una programación específica”, definen una auténtica cooperación para nuestro experto.

3. Flipped classroom o clase invertida. Jon Bergmann (Chicago, 1964) y Aaron Sams son los creadores del modelo educativo de la clase invertida: los alumnos estudian la materia en su casa, generalmente mediante un vídeo, que el profesor va a ver con ellos al día siguiente en clase. De esta manera, este usa la lección para resolver dudas, profundizar en los conocimientos y responder las preguntas de los alumnos. “Los contenidos se adquieren fuera del aula y es fundamental que el profesor organice bien la asignatura para aprovechar que los niños ya se saben la lección”, asegura Pattier. “Bien hecha es de las metodologías más potentes”, concluye.

4. Aprendizaje servicio. Dice Daniel Pattier que este método “se viene utilizando toda la vida”, pero ahora se le “está dando un nuevo impulso”. Se trata de “unir el currículum a un trabajo social o un servicio a la comunidad”, que se puede desarrollar en pequeños planes repartidos en las distintas asignaturas, o bien en propósitos prolongados en el tiempo. Por ejemplo, una idea que se lleva a cabo durante el curso y en la que participa todo el colegio. Medioambiente, mayores, discapacidad, limpieza, agua, etcétera, los temas son variados y dependen mucho de los intereses de profesores y alumnos o de dónde esté situado el centro educativo. Aprender y ayudar caminan unidos en un viaje solidario en que participan los alumnos de manera transversal.

5. La gamificación para motivar a los alumnos. El origen de esta práctica hay que buscarlo, relata Pattier, “en la antigua URSS y en la búsqueda de nuevas formas de motivar a sus obreros y trabajadores para que fueran más productivos”. De ahí “ha ido saltando a otras áreas hasta llegar al aprendizaje con el objetivo de mejorarlo”. Crear una “atmósfera de motivación” a través de distintas prácticas es su finalidad. “Un niño que está motivado es un niño que aprende” destaca este investigador. “Tiene mucha potencia y tirón en primaria y secundaria e incluso en la universidad”.

6. Design thinking, visual thinking, teaching thinking. Pensamiento de diseño, pensamiento visual y aprendizaje basado en el pensamiento son metodologías, explica Pattier, que lo que hacen es “sistematizar una estructura para trabajar, una estructura de pensamiento”. Estas nuevas maneras de trabajar plantean una forma de aprender en educación. “Está bien porque los niños tienen muy claro lo que tienen que hacer en cada asignatura”, explica y añade “que yo no me decanto por una u otra. Se puede usar todas o la que uno elija”.