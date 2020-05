El móvil siempre a la vista con este soporte universal para la bici (y con 3.900 valoraciones en Amazon)

La crisis del coronavirus ha llevado a distintas ciudades del mundo a apostar por la bicicleta para los desplazamientos diarios. Es un medio de transporte que contribuye al distanciamiento social y no contamina, por lo que estos días no es extraño ver a más ciclistas de los habituales en las calles.

Si en los desplazamientos en bici queremos utilizar el GPS o alguna App de mapas es conveniente contar con un soporte para fijarlo en el manillar y llevarlo siempre a la vista. De esta forma, la pantalla estará cómodamente situada en nuestro ángulo de visión, resultando más seguro y fácil dirigir la mirada al móvil.

En Amazon disponen de este modelo de la marca Grefay que supera las 3.900 valoraciones por parte de los usuarios, muchas de ellas, muy positivas. Se trata de un soporte compatible con la mayoría de modelos de smartphone actuales y que se puede utilizar tanto en bicis como en motocicletas.

Universal y con rotación 360º

Gracias a su diseño, reforzado con cuatro esquinas de nailon elásticas, el soporte resulta muy seguro. Cuenta con un sistema de bloqueo para garantizar que el móvil queda bien fijado y no tiembla ni se desliza con el movimiento. Además, gracias a la posibilidad de rotarlo 360 grados, se puede ajustar la orientación de la pantalla del móvil a las necesidades de cada usuario.

El soporte es universal, por lo que es compatible con todos los modelos de teléfono móvil que tengan un tamaño de entre 3,5 a 6,5 pulgadas. Entre ellos, por ejemplo, los modelos iPhone X, 8 Plus, 8, 7 Plus, 7, 6S Plus y 6S de Apple o el Samsung Galaxy Note 8, S9 Plus, S8 Plus y S9.

Se adapta a manillares de diferentes tamaños (22-32 milímetros) y resulta muy fácil de colocar y quitar a través de un botón de desanclaje rápido. No se necesitan herramientas y se fija de manera sencilla con el conector que lleva incorporado en la parte de atrás. Es un producto que dispone de 12 meses de garantía.

Más de 3.900 valoraciones en Amazon

Además del alto número de reseñas que registra este soporte en la plataforma de comercio electrónico, la mayor parte son positivas. La nota media de las valoraciones obtenidas es de 4,4 punto sobre 5 y los clientes que han adquirido el producto destacan la diferencia de calidad respecto a otros modelos que habían probado previamente. Los usuarios explican sus experiencias tanto en bicicletas como en motos y lo recomiendan porque resulta seguro durante la marcha, el teléfono queda bien fijado a la base y no se mueve a pesar de los golpes.

Antonio cuenta así su experiencia al utilizarlo para ir en moto: “Tras varios meses de uso diario, puedo decir que este soporte es el más cómodo de los que he tenido. Una vez le coges el tranquillo es fácil y rápido de colocar el teléfono. Lo uso en moto, a diario, tanto en carretera como en ciudad (...)”.

Este otro usuario lo define como “perfecto” y señala lo siguiente: “Es con diferencia el mejor soporte de móvil para bici que hay en Amazon. Se fija con precisión y mantiene siempre el agarre al manillar, sin tener que volver a enroscar ningún tornillo, tampoco después de muchos kilómetros. El sistema de agarre del móvil es extremadamente seguro, y encima es muy cómodo y rápido de quitar. Vale un par de euros más de otros soportes parecidos (los que tienen el sistema de fijación con 2 roscas superpuestas), pero la calidad es bastante mejor en este (...)”

