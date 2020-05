5

Malica siempre ha salido adelante pese a la dificultad del camino, pero ahora teme que, si no consigue la documentación a tiempo, tendrá que separarse de su pareja y su hijo para evitar que servicios sociales les retiren al menor. Mirka sería acogida como madre vulnerable, él solo podría verles un par de días a la semana y se quedaría en situación de calle a la espera de un contrato de trabajo. “Es muy injusto, yo puedo ocuparme de mi familia, pero no me están dejando”, se lamenta Malica.