Analizamos tres centros de planchado vertical para utilizar en el hogar

Nuestra experta ha elegido el modelo Philips ComfortTouch Plus GC558/30 como el mejor centro de planchado de los tres analizados por los excelentes resultados que ofrece al planchar la ropa.

Una de las labores que pueden resultar más tediosas en el hogar es el planchado. Además, no todo el mundo se desenvuelve por igual y posee las mismas habilidades cuando coge una plancha y tiene que ‘enfrentarse’ a una montaña de ropa de distintas prendas y tejidos. Por otro lado, no es lo mismo planchar una camiseta de algodón que una camisa de vestir o hacerle la raya al pantalón. Si no le tienes cogido el truco, al final puede resultar desesperante.

Tradicionalmente, en los hogares lo que se ha estilado es la tabla de planchar en horizontal. Pero no es la única opción disponible. También están los centros de planchado vertical que facilitan (y bastante) esta labor a las personas menos habilidosas. Funcionan con vapor y no sólo sirven para eliminar las arrugas de las prendas. También ayudan a prescindir de ciertos olores que tienden a acumularse en la ropa según transcurre el tiempo. Para una persona que busca una alternativa rápida y con unos resultados más que decentes puede ajustarse perfectamente a lo que necesita. Incluso para los usuarios que tienen la clásica tabla de planchar, es una opción perfecta para dar una ‘pasada rápida’ a esa prenda que quieren ponerse ya mismo.

¿Qué modelos hemos probado?

Por su tamaño, características, tecnologías, materiales y accesorios incluidos, estos centros de planchado no tienen el mismo precio que una plancha al uso. Así, a la hora de preparar esta triple selección, hemos fijado un presupuesto que ha oscilado entre los 140 y 200 euros aproximadamente. Han participado los modelos: Philips Comfort Touch Plus GC558/30 (8,25), Polti Vaporella Vertical Styler GSF60 (8) y Rowenta IS8460D1 (7,75).

Cada uno de estos tres centros de planchado vertical ha recibido una puntuación media final. Esta valoración se obtiene a partir del análisis de diferentes criterios, entre los que destacan:

- Diseño: hemos valorado el diseño y el acabado de cada uno, y la calidad de sus materiales... Sobre todo, pensando en el desembolso económico que hay que hacer y que es un electrodoméstico que se adquiere pensando en que durará varios años.

- Manejabilidad: ¿se maneja bien el centro de planchado? ¿uno se siente cómodo utilizándolo?

- Accesorios: suele ser habitual que junto al centro de planchado se incorporendiversos accesorios que facilitan mucho más la tarea.

- Calidad del planchado: hemos ‘medido’ el rendimiento y comprobado como queda la ropa tras una sesión de planchado utilizando diversas prendas y tipos de tejido.

¿Cómo los hemos probado?

Tras varios días sin utilizar la tabla de planchar, acumulamos una pequeña montaña de ropa con prendas de distinto tamaño, forma, calidad y tejidos. Las repartimos entre los tres centros de planchado y comparamos el resultado final: si la ropa quedaba bien, si las arrugas se quitaban de forma fácil o era necesario invertir más tiempo, cuál era el resultado final entre prendas con telas de fino o grueso grosor, etc.

El centro de planchado ganador ha sido el modelo Philips ComfortTouch Plus GC558/30. Se trata de la opción más cara pero la que mejores resultados ha proporcionado. Es probable que al principio te cueste controlar su sistema de vapor, pero enseguida te haces con su uso.

Philips ComfortTouch Plus GC558/30: nuestra elección

El montaje de este centro de planchado es más fácil de lo que parece y con un poco de maña y paciencia está listo para usarse en pocos minutos. No ocupa demasiado espacio (173 x 37 x 33 milímetros) y la calidad de los materiales empleados es buena. Además, su diseño y la combinación de colores elegida por la firma holandesa (blanco y morado) resultan elegantes y le dan un toque chic.

Los accesorios que vienen en la caja son los siguientes: un guante, una perchapara prendas, otra doble ajustable, un cepillo y unas tapas para fragancias MyEssence. Este complemento nos llamó la atención, y es que al ir a utilizar el centro descubrimos que incorpora un difusor de fragancias para impregnar la ropa con los aromas que más le gusten a cada persona.

Ficha técnica - Potencia: 2.000 vatios. - Vapor variable: 5 niveles. - Capacidad del depósito: 1,8 litros. - Tecnologías: FlexHead y tapas para fragancia MyEssence. - Longitud de la manguera de vapor: 1,3 metros. - Longitud del cable de la corriente eléctrica: 1,6 metros. - Dimensiones y peso: 1.730 x 330 x 370 milímetros. 5,38 kilogramos. - Accesorios: cepillo, guante, percha para prendas, percha doble ajustable, tapas para fragancia MyEssence. StyleBoard extralargo. - Otros: Gestión de la cal, desconexión automática y modo de espera. Lo mejor, lo peor y conclusiones.

Es posible elegir entre cinco niveles de vapor. Esta función viene muy bien dado que no todas las prendas presentan las mismas características y están hechas con los mismos tejidos. Con una potencia máxima de 2.000 vatios, el centro de planchado se calienta rápidamente. Antes, eso sí, habrá que rellenar su depósito de agua: se puede extraer y su capacidad es de 1,8 litros. En nuestras pruebas, es cierto que la cantidad de vapor que expulsa la máquina es ligeramente superior al de otras propuestas pero el resultado final nos convenció; si la arruga está muy marcada o pronunciada, cuesta un poco más hasta quedar satisfecho con el resultado final. Su uso resulta cómodo y práctico, y enseguida te familiarizas con el producto.

Nos ha gustado que se haya incluido un modo de espera y que el sistema que fija la percha donde se coloca la ropa para que no se mueva resulte tan efectivo. También la función de descalcificación ‘Easy Rinse’, pensando que una compra de este tipo se hace para utilizar el centro durante muchos años y que no se estropee antes de lo previsto.

- Lo mejor: diseño atractivo, buen rendimiento y lo bien que permite trabajar condiferentes tejidos. - Lo peor: es la opción más cara y se echa en falta (es una cuestión de comodidad) que los ajustes de vapor no se integren en el mango como sucede con el modelo de Rowenta. - Conclusiones: A pesar de ser la opción menos económica de las tres, este centro de planchado logra un buen equilibrio en el conjunto de sus prestaciones. Poder aromatizar las prendas es una característica extra que le hace diferente al resto.

Compra por 179€ en Amazon

Polti Vaporella Vertical Styler GSF60: el aspirante

De los tres modelos seleccionados para esta comparativa es el que alcanza un peso mayor: 6,25 kilogramos. Tiene su justificación ya que toda la estructura es de metal. Además de garantizar una estructura duradera, su diseño se caracteriza por su alta resistencia ya que el fabricante promete que puede soportar hasta 18 kilogramos de peso. Otro detalle que nos ha gustado (junto a los distintos acabados del producto) es que la altura es completamente regulable, adaptándose así a las necesidades de cada persona. En concreto, la altura máxima son 155 centímetros y la mínima 83 centímetros.

Al igual que la propuesta de Philips, la máquina tarda poco tiempo en calentarse. Uno se siente especialmente cómodo cuando coge la empuñadura, y la boquilla de metal llama la atención por su gran tamaño. Enseguida te haces con su uso y el resultado de las prendas queda bastante bien, sobre todo con la ropa de sport para el día a día. Con los vestidos también. Como suele habitual, las camisas y pantalones de vestir dan más problemas, pero si lo que buscas es dar un repaso rápido a estas prendas el resultado que obtienes es válido. El depósito extraíble tiene una capacidad de 2 litros.

Alcanza una potencia total de 1.800 vatios y admite hasta seis regulaciones de vapor. El centro se controla a través de una rueda que permite seleccionar entre uno de estos seis programas. Sabremos cuál se ha seleccionado porque a su lado hay una pantalla rectangular que, a través de unas luces LED azul, refleja la regulación escogida. En cuanto a los accesorios, viene con un cepillo cuyas cerdas ayudan a tratar tejidos más gruesos.

Compra por 178,89 € en Amazon

Rowenta IS8460D1

Una de las cosas que más nos ha gustado de este modelo de Rowenta, y que no ofrece el resto, es que en el mango se integran los ajustes para el vapor. Es posible elegir entre cinco posibles opciones, en función del tipo de prenda que se vaya a planchar. También nos parecen acertados los accesorios que la acompañan: incluye un guante para que la mano quede protegida (el centro de Philips también lo incorpora); un quitapelusas; un cepillo para tejidos delicados y otro para los más gruesos; y una pinza que te ayuda a hacer la raya del pantalón. Viene fenomenal si uno no es demasiado habilidoso. Ofrece una potencia de 1.800 vatios; el tiempo que tarda en calentarse cumple con lo que promete la firma alemana, 45 segundos; y cuenta con un indicador de vapor que informa que el centro de planchado está listo para funcionar.

Por otro lado, dispone de una función anti-cal con indicador de limpieza incluido y función de apagado automático. El diseño, el acabado y la estructura de la máquina cumplen con las expectativas, pero en el día a día el resultado no siempre fue el esperado. Aunque con las prendas ligeras se desenvuelve bastante bien a la hora de eliminar las arrugas (en especial si su tamaño no es demasiado grande), con los tejidos de mayor grosor no ocurre lo mismo. Además, la ropa tiende a quedar demasiado húmeda tras pasar el cabezal. En cambio, el olor de las prendas que llevan demasiado tiempo guardadas en el armario se elimina de manera eficaz.

Su depósito extraíble tiene una capacidad de 1,3 litros y en ciertos momentos, y de manera puntual, cuando el centro de planchado estaba funcionando notamos pequeñas pérdidas de agua.

Compra por 139€ en Pc Componentes

¿Por qué debes confiar en mí? Llevo en el periodismo tecnológico casi dos décadas. En todo este tiempo, he tenido el privilegio de comprobar cómo avanza la tecnología para hacer que el día a día sea más fácil y contarlo en diferentes medios. Aunque ya he perdido la cuenta de cuántos productos han pasado por mis manos, confieso que las ganas y las sensaciones siguen siendo las mismas. Portátiles, tabletas, teléfonos, cámaras de fotos, pulseras de actividad, relojes inteligentes... No me pongo límites a la hora de elegir un dispositivo y exprimir al máximo sus posibilidades como buena consumidora de tecnología.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 8 de mayo de 2020.

