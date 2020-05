Marc Forné: “Instagram es la mejor de las aplicaciones para ligar, diría que la más honesta”

Marc Forné ha crecido en esta era y se ha curtido en las redes sociales, hasta tal punto que uno de sus compromisos publicitarios siendo aún menor fue una marca de alcohol, algo que le dejaría anécdotas para contar durante meses. Con 22 años y 400.000 seguidores, hoy es uno de los españoles más seguidos en Instagram. Y si lo buscan en Google no se confundan: hay un Marc Forné que llegó a jefe de gobierno de Andorra, pero por ahora este Marc, nuestro Marc, prefiere no mojarse en política.



¡Hola! ¿Cómo te presentarías ante alguien que no tiene redes sociales y apenas sabe lo que son? La verdad es que siempre me presento sin tener eso en cuenta e intento evitar el tema todo lo posible. Dejo que la conversación nos introduzca, así ves realmente con quien hablas y los intereses de cada uno.

¿Qué es lo más inspirador, conmovedor, útil o trascendental que te ha ocurrido gracias a ser conocido en Instagram? Me ha pasado de todo, por eso doy las gracias, por todo lo que he vivido, la gente que he conocido y lo que he llegado a aprender.

¿Te atreves a contarnos si alguna vez has aprovechado tu poder como influencer y para qué? Cada trabajo tiene sus ventajas y este no es excepción. Eso sí, siempre de la manera más indirecta posible para que no quede muy obvio lo que quieres conseguir.

¿Crees que es adecuado usar la exposición pública de un influencer para promover ideas políticas? ¿Tú lo has hecho? Nunca me mezclo con ideas políticas, admiro a la gente con fuertes opiniones que les representan y que hablan con conocimiento. Nunca he sido de exponer mis opiniones. Ya lo hago con mi entorno más cercano, así que en redes me gusta la paz y tranquilidad.

¿De qué foto te arrepientes? De cientos de ellas, probablemente. Tras subir cada foto dudo, así que si mirase atrás… ¡mejor no hacerlo! Soy partidario de arrepentirse, así que no las elimino.

¿Y de cuál estás más orgulloso? De todas las fotos que al mirar atrás me recuerdan algo que me haga sonreír.

Confiesa, ¿has ligado por Instagram? ¿Y en qué terminó aquello? Instagram es la mejor de las aplicaciones para ligar, diría que la más honesta. Con eso lo digo todo ;)

¿Cuál es tu foto con más likes y por qué crees que los consiguió? Pues lo voy a tener que mirar… ¡la encontré! Una foto con mis amigos en Coachella. Sinceramente, mi yo de 16 años entiende el porqué.

¿Qué cuenta decidiste dejar de seguir y por qué? No suelo dejar de seguir a nadie, más por pereza que otra cosa… Pero cuando alguien me da motivos o una cuenta cambia mucho y me doy cuenta intento hacer limpieza, a fin de cuentas el feed es algo que veo cada día y nadie quiere ver a diario malas noticias.

¿Qué cuenta recomendarías a todo el mundo que siguiese? Seguid cuentas de memes y paridas, ¡es lo que más alegra a uno el día!

¿Cuál es el vídeo que más veces has visto en YouTube? Uno del World of Dance Los Angeles 2015, donde actúa The Royal Family, creo que es por el mix de música

¿Cuál es ahora mismo tu fondo de pantalla del teléfono móvil? Un fondo blanco.

¿Cuál crees que es la idea más equivocada que tiene la gente sobre cómo es ser un creador de contenido en las redes? La idea de un mundo ideal de las princesas Disney y, amigos, esto es más como James Bond: está guay, pero las pasas canutas.

¿Cuál fue la última vez que te buscaste a ti mismo en Google y que te encontraste? Nunca me busco en Google, me da cringe.

¿Qué es lo que menos te gusta de tu aspecto y lo que más? Tengo muchos complejos y no entraré en detalle, pero lo que más me gusta es que mi cuerpo me permite disimularlos bien hahaha.

¿Has experimentado la satisfacción de utilizar tu influencia para una buena causa? Nunca he tenido un perfil muy activista y admiro mucho a la gente que lo es. De eso al mundo le hace mucha falta. Pero sí que intento poner de mi parte.

¿Cuál es el lugar más alucinante en el que has estado gracias a tu trabajo? Cualquier lugar en el que haya estado en los últimos años es gracias a mi trabajo, aunque no sea por un trabajo en sí, ya que no podría viajar tanto si no fuera por las redes. Sin duda el Taj Lake en India, un barco en las islas Komodo y la Polinesia Francesa, estarían en el top 3.

¿Y quién es la persona más increíble a la que has tenido la suerte de conocer gracias a ello? Hay una cantidad increíble de gente que he conocido gracias a esto y la mayoría tengo la suerte de llamarles mis amigos. Esta ha sido la mejor parte, sin duda.

¿Quién fue tu primer ídolo erótico? ¿Megan Fox? Aunque diría que han cambiado las cosas desde entonces, haha.

¿Y cuál ha sido el último? ¿Saco la lista? Hahaha.

¿Con qué personaje público te encantaría compartir conversación y una botella de vino? Pedro Almodóvar, llevo toda la cuarentena viendo sus películas y me tiene intrigado.

Descríbenos brevemente tu noche más salvaje en una de esas fiestas a las que te invitaron gracias a tu fama en las redes sociales. Creo que escogeré una noche en la Provenza francesa, una fiesta como de “pueblo” en medio del campo después de un desfile. Fue increíble.

¿Cuál es la pieza favorita de ropa de todo lo que tienes en tu armario? Mis joyas

¿Alguna vez te censuraron una imagen en tus redes sociales? ¿Por qué? Sí, eran unos dibujos con desnudos explícitos, una tocada de ******, vaya. Instagram necesita un par de cambios…

¿Cuál es el mensaje o propuesta más loco que has recibido a través de un mensaje privado? Piensa en cualquier burrada desagradable y probablemente la haya recibido como mensaje, haha.

¿Cuál fue el momento más duro que has vivido dentro de todo este fenómeno de la fama de Internet? No forma parte de mi pasado sino del presente: la autogestión y el hecho de tomar el total de las decisiones que forman tu día y tu trabajo desde tan pequeño.

Y, si no es demasiado personal, ¿puedes contarnos el más duro al que te has enfrentado fuera? Todos pasamos por situaciones duras y difíciles pero me considero afortunado, no me viene ninguna en concreto a la cabeza.

¿Cuál es el máximo grado de desnudez que has alcanzado en una foto? ¿Cuál era el contexto? Juraría que nunca del todo, en calzoncillos como mucho y siempre dejando a la imaginación… ¿El contexto? ¿Quién sabe? ¿Hace falta un contexto para desnudarse?

¿Quién te gustaría que fuese el próximo receptor de este cuestionario y qué pregunta le harías? Hum... ¡a Pedro Sánchez! ¡Y le preguntaría que CUANDO VOY A PODER SALIR A LA CALLE!*

*Cuando Marc respondió a este cuestionario, obviamente, todavía no se podía salir.

