De Mecano a Bowie: así fueron los intentos de estas 16 estrellas musicales cantando en otros idiomas

El reciente fallecimiento de El Príncipe Gitano ha vuelto a poner de actualidad su particular versión de In The Ghetto. Sin embargo, son muchos los artistas españoles y extranjeros que han cantado en idiomas que no son el suyo con diferentes resultados. Repasamos algunos de ellos.

Jonathan Richman: 'Vampiresa mujer' (2001)

¿Quién es? Jonathan Richman (Natick, Massachusetts, 1951) fue líder de The Modern Lovers, grupo estadounidense producido por el mismísimo John Cale y que registró temas como Roadrunner, Hospital, Ice Cream Man, Roller Coaster By The Sea o el que es más conocido, aunque no necesariamente el mejor, Egyptian Reggae. Tras la disolución del grupo, Richman continuó su carrera en solitario y en la actualidad sigue grabando, publicando discos y actuando ante un público no excesivamente numeroso, pero que le sigue con pasión. De hecho, si alguna vez ha sido un músico popular y masivo, fue cuando los hermanos Farrelly le eligieron para que compusiera la banda sonora e hiciera un pequeño papel de trovador en Algo pasa con Mary (1998).

¿Por qué canta en español? Durante algunas temporadas, Jonathan Richman pasaba más tiempo en España que en su propio país. Su pasión por la cultura española ha hecho que dedique canciones a personalidades como Pablo Picasso, de quien dijo “Girls could not resist his stare and / So Pablo Picasso was never called an asshole” (“La chicas no podían resistirse al verlo y a Pablo Picasso nunca le llamaron gilipollas") y que incluso cante en español buena parte de su repertorio. Para ello, en ocasiones traduce sus canciones en inglés al castellano y, en otras, compone directamente en nuestro idioma, aunque es plenamente consciente de que no lo pronuncia bien. Lejos de importarle, no solo canta en español sino que también se anima a hacerlo en italiano y francés, idiomas que tampoco domina. Entre sus discos en castellano destacan Jonathan, te vas a emocionar (Rounder Records) y A qué venimos sino a caer, editado por Munster Records en 2009 y en el que se incluye Vampiresa mujer.

Jonathan Richman actuando en Londres en 1977. Foto: Getty

The White Stripes: 'Conquista' (2008)

¿Quiénes son? The White Stripes fue un dúo de Detroit fundado en 1997 por Jack y Meg White. Estuvieron en activo hasta 2011, cuando anunciaron la disolución de la banda, aunque ya desde 2008 Jack White compaginaba el grupo con otros proyectos. En esos casi quince años de carrera, grabaron discos como The White Stripes (1999), White Blood Cells (2001), Elefant (2003) o Get Behind Me Satan (2005).

¿Por qué cantan en español? En 2007, The White Stripes publicaron Icky Thump, LP en el que se incluía Conquest. Este tema, una versión de Patty Page –cantante conocida por su Tennessee Waltz–, se publicó como cara A de varios singles prensados en vinilo de colores negro, blanco y rojo. El 18 de febrero de 2008, se lanzó al mercado Conquista, una versión en castellano del tema interpretada por Las Rayas Blancas, que no eran otros que Jack y Meg solo que en español. La publicación de Conquista se apoyó con un vídeo que parece sacado de una película de Cantinflas, habida cuenta de la abundancia de tópicos sobre la cultura latina y los toros. Un material que hace sospechar que la razón para publicar Conquista fue, sencillamente, divertirse y generar más rarezas para que los coleccionistas se vuelvan locos.

Michael Jackson: 'Todo mi amor eres tú' (1987)

¿Quién es? Michael Jackson (Gary, Indiana, 1958) fue niño prodigio, miembro de los Jacksons 5 y uno de los solistas más famosos del mundo. Unos logros que se cimentaron sobre los abusos ejercidos por su padre, empeñado en que él y sus hermanos triunfasen en el mundo de la canción y que, posteriormente, provocarían graves desequilibrios emocionales en el Michael adulto. Después de protagonizar varios escándalos judiciales, una paternidad no exenta de polémica y pasar unos años retirado de los escenarios, en 2009 Jackson decidió poner en marcha una nueva gira, que se frustró por el inesperado fallecimiento del artista debido a una dosis excesiva del anestéico propofol.

¿Por qué cantan en castellano? La respuesta a esa pregunta tal vez sea otra pregunta: ¿Por qué renunciar a un mercado de más de 300 millones de hispanohablantes por cantar solo en inglés? En 1987, Michael Jackson decidió que el primer single de su disco Bad, I Just Can't Stop Loving You, también tuviera una versión en castellano. Para ello, el Rey del pop no se anduvo con medianías. A través de Quincy Jones, contrató al mismísimo Rubén Blades, que adaptó la letra y, durante tres días, estuvo puliendo con Jackson la dicción. “Trabajé con él tres días y fue muy buen alumno. Tranquilo, sumamente profesional, muy bueno, al margen de sus excentricidades y sus problemas, como profesional le encontré sumamente preparado. La canción la cantó tan bien que, cuando el borrador de la canción llegó a la compañía, la compañía pensó que la gente no iba a creer que era él cantando”, recordaba Blades, que reconocía que, cuando Quincy Jones le contactó, no las tenía todas consigo. “En ese tiempo el tipo quería comprar los huesos del Hombre Elefante…”, comentaba el panameño, que destacaba también que casi nadie se acuerda de su colaboración con Jackson. En España sí que se acordaron y, en la edición 2017 de Operación Triunfo, Alfred y Amaia interpretaron su versión de Todo mi amor eres tú.

Michael Jackson durante un concierto en 1986. Foto: Getty

ABBA: 'Mamma mia' (1983)

¿Quiénes son? La versión original en inglés de Just Can't Stop Loving You fue cantada a dúo por Michael Jackson y Siedah Garrett, artista que obtuvo el puesto después de que el Rey del pop le propusiera el proyecto a Barbara Streisand, Whitney Huston, Aretha Franklin y, atención, a Agneta Fältskog de ABBA, que tampoco aceptó. En todo caso, esta proposición de Michael Jackson ponía a Agneta a la altura de estrellas como Whitney Huston, Aretha Franklin y demostraba que el grupo sueco ha hecho más por promocionar Suecia en el resto del mundo que la Catedral de Uppsala, el Museo Vasa y el Castillo de Kalmar. De hecho, hasta ellos mismos son una atracción turística gracias al Museo ABBA de Estocolmo, en el que se puede conocer mejor la historia de este grupo que ganó Eurovisión en 1974 con Waterloo y ha vendido más de 400 millones de discos.

¿Por qué cantan en castellano? Con una población ligeramente superior a los diez millones de personas, la única forma de vender 400 millones de discos es cantar en otros idiomas que no sean el sueco. Por ejemplo, el inglés, el francés y el castellano. En el idioma de Cervantes ABBA grabó un LP entero con versiones de The Dancing Queen (La reina del baile), Chiquitita, Gimme! Gimme! Gimme! (Dame! Dame! Dame!) o Fernando, esa historia de amor entre dos antiguos militantes políticos, –quién sabe si guerrilleros urbanos, dado que la versión fue hecha por los hermanos argentinos Buddy & Mary McCluskey–, que recuerdan sus años de militancia para concluir que “volvería a hacerlo, Fernando”. Por otra parte, tampoco hay que descartar que Fernando sea un tema sobre un romance entre una sueca y un español propio de las películas de Alfredo Landa o de la serie Menudo es mi padre de El Fary.

Abba en 1970. Foto: Getty

David Bowie: 'Ragazzo solo, ragazza sola' (1970)

¿Quién es? Es el Delgado duque blanco, es Ziggy Stardust, es el Camaleón, es el Mayor Tom, es Starman… es David Bowie. Este músico, compositor, cantante, actor, productor y diseñador gráfico, es uno de los artistas más influyentes del siglo XX. Tras una etapa como ídolo mod en la que publicó un LP para Deram titulado sencillamente David Bowie (1967), la casa Philips lanzó en 1969 un LP titulado también David Bowie, pero que es fácilmente distinguible del anterior por, entre otras cosas, incluir Space Oddity. A partir de ahí, el mito.

David Bowie actuando en el Live Aid en el estadio de Wembley (Londres) en 1985. Foto: Getty

¿Por qué canta en italiano? Durante los años 60 y 70, era costumbre que los grandes éxitos se grabasen en el idioma del país en el que se iban a lanzar, por consideración al público que no dominaba la lengua del artista y con la esperanza de que, de esa forma, se vendieran más copias. Aunque la intención era buena, en ocasiones los resultados dejaban bastante que desear. Ese es el caso de este single, publicado por Philips para preparar el terreno ante la salida del primer LP de Bowie, y que contenía la versión italiana de Space Oddity. La adaptación fue encargada a Mogol, el letrista habitual de Lucio Battisti, que firmó Ragazzo solo, ragazza sola, canción que transformaba la odisea espacial del Mayor Tom en una triste historia de amor en una ciudad. Si bien la versión italiana no llega al extremo de la que hicieron Los Hermanos Calatrava en castellano para Belter, lo cierto es que ni la letra de Mogol ni la interpretación de Bowie alcanzan la calidad del original en inglés. En todo caso, el single es tal rareza, que se cotiza en torno a los 450 euros.

The Beatles: 'Sie liebt dich' (1964)

¿Quiénes son? Como sucedía con Bowie, los Cuatro de Liverpool, los Fab Four o la Banda de los Corazones Solitarios del Sargento Pimienta no necesitan presentación. George, Paul, John y Ringo, es decir, The Beatles, son el grupo más importante del siglo XX, aunque puede que muchos lectores millennials respondan mentalmente a esta observación con un “Ok boomer”.

¿Por qué cantan en alemán? En 1966 John Lennon declaró que The Beatles eran “más conocidos que Jesús”, pero no siempre había sido así. En sus inicios, los muchachos de Liverpool tuvieron que marcharse a Alemania para poder tocar y foguearse en clubes en los que llegaron a actuar desde las siete de la tarde a las tres de la madrugada. A pesar de que esa experiencia duró desde agosto de 1960 a diciembre del 62, los británicos no aprendieron alemán correctamente, por lo que, cuando en 1964 la compañía EMI les propuso grabar en alemán versiones de She loves you (Sie liebt dich) y I Wanna hold your hand (Komm gib mir deine Hand), tuvieron que aprenderse la letra fonéticamente con ayuda del adaptador, el luxemburgués Camillo Felgen. A pesar de la importancia del mercado alemán, The Beatles no volvieron a grabar discos oficiales ni en alemán ni en otro idioma que no fuera el inglés. Es cierto que hicieron bromas en el estudio, como grabar Bésame Mucho en español, incorporar estrofas en francés en Michelle o palabras en castellano e italiano en Sun King (“Quando paramucho mi amore de felice carathon / Mundo paparazzi mi amore cicce verdi parasol / Questo abrigado tantamucho que canite carousel”, pero poco más. Ya se encargarían otros grupos de hacer esas versiones, por ejemplo, Los Mustang, cuyas adaptaciones en castellano vendían más que las originales de los ingleses.

Los Brincos: 'L’amore dei Giovani' (1965)

¿Quiénes son? Fundados por Fernando Arbex, Los Brincos fueron considerados The Beatles españoles. Mientras que otros artistas hacían versiones de éxitos internacionales, Arbex, Antonio Morales “Junior”, Juan Pardo y Manuel González componían su propio repertorio en español e inglés y, gracias al talento en la producción de Maryni Callejo, firmaron temas soberbios como Dance The pulga, Bye, Bye Chiquilla, Mejor, Borracho o Flamenco.

¿Por qué cantan en italiano? Durante los años 60, Italia era un mercado muy receptivo a las propuestas musicales gracias, entre otras cosas, a la influencia norteamericana después de la Segunda Guerra Mundial, que había llevado al país nuevos géneros como el rock and roll, y al éxito de los festivales musicales como San Remo o Un Disco per L’Estate. De ese modo, si Los Brincos habían triunfado en España, ¿por qué no iban a volver loca a la juventud italiana? Con ese objetivo el grupo español grabó cuatro temas de su repertorio para el sello Jolly, el mismo de Adriano Celentano por esa época. Las canciones fueron adaptadas al italiano por Calimero, simpático seudónimo tras el que se escondía Vito Pallavicini, colaborador de Paolo Conte y autor de las letras de Azzurro o Insieme a te non ci sto più. En manos de Pallavicini, Pequeñas cosas pasó a ser Piccole Cose; Es como un sueño, Come Un Sogno y sus hits Flamenco y Borracho, L’Amore Del Giovani y L’Ubriaco, respectivamente. Aunque suenen un poco a Tonino Carotone, lo cierto es que el intento de Los Brincos llevando el flamenco y los borrachos por Italia fue más que digno.

Los Brincos en 1965 en Madrid. Foto: Getty

Alaska y los Pegamoides: 'Dancing' (1982)

¿Quiénes son? Formado por Carlos Berlanga, Eduardo Benavente, Ana Curra, Olvido Gara y Nacho Canut, Alaska y los Pegamoides son uno de los grupos claves de la nueva ola madrileña. Tras su disolución, sus miembros, que ya habían tocado en grupos como Kaka de Luxe o Plástico, formarían otras bandas míticas de la música pop española como Dinarama, Fangoria o Parálisis Permanente.

¿Por qué cantan en inglés? Aunque se les asociaba con el punk y la nueva ola, muchos de los temas de Alaska y Pegamoides tenían una clara influencia del Sonido Filadelfia y la música de baile. Esta decisión creativa resultaba arriesgada en la época porque, como comentaba Carlos Berlanga en una entrevista para Rockdeluxe con Miguel Ángel arenas “Capi”, “Ahora mismo escandaliza más meter violines y trompetas que hacer música siniestra. Hoy en día el punk está asimilado por la sociedad, pero el Sonido Filadelfia todavía no se ve bien”. Ajenos a esas posibles críticas Alaska y los Pegamoides publicaron Bailando, de la que se hizo una versión cantada en inglés para que pudiera ser pinchada en clubes internacionales. Al menos en Canada, México y Holanda, países en que se editó dicha versión, se bailó Dancing.

Duncan Dhu: 'A Place To Be' (1987)

¿Quiénes son? Duncan Dhu iniciaron su carrera en 1984. En un primer momento eran tres y luego dos. Primero Mikel Erentxun, Diego Vasallo y Juan Ramón Viles y, luego, a partir de 1989, Erentxun y Vasallo, que siguieron tocando juntos hasta que, a mediados de los noventa, emprendieron carreras en solitario. A partir de entonces, aparcaron el proyecto musical que tenían en común, al que han regresado en momentos puntuales, como en 2001, cuando publicaron el disco Crepúsculo, o en 2013, fecha de edición de El duelo.

¿Por qué cantan en inglés? Duncan Dhu tenían todo para haber funcionado bien en el mercado internacional: temas pegadizos, buenas producciones, curiosidad por lo que estaban haciendo otros grupos dentro y fuera de España, un buen directo… Razones suficientes como para grabar temas en inglés que incluyeron en las ediciones belgas, francesas o japonesas de sus discos para llegar a un público más amplio. Versiones de En algún lugar (A Place To Be), Una calle de París (Beaubourgh Street) o Entre Salitre y sudor (Sweat And Blood), que resultan difíciles de localizar en la actualidad porque se encuentran dispersas en diferentes discos. Por esa razón, en 2013 un fan inició una petición a Warner, sello del grupo, para que editase un vinilo con todas esas versiones en inglés. Después de siete años, la iniciativa apenas tiene 6 apoyos de los 1.000 que se pretendía conseguir. Si alguno está interesado, el enlace es este.

Diego Vasallo y Mikel Erentxun, miembros de Duncan Dhu, en 1993 en Madrid. Foto: Getty

Pablo Alborán: 'Ne m’oublie pas'

¿Quién es? Pablo Alborán es un artista malagueño que compone, toca varios instrumentos y canta. Músico precoz, comenzó a escribir sus propias canciones en la adolescencia y algunas de ellas, como Desencuentro, aguantaron suficientemente bien el paso del tiempo como para ser incluidas en su primer disco. A ese trabajo, publicado en 2011 y titulado sencillamente Pablo Alborán, han seguido hasta el momento tres discos de estudio y dos en directo.

¿Por qué canta en francés? Tal vez sea un poco brusco responder a esta pregunta con un “porque puede”, pero es la verdad. Pablo Alborán canta en francés porque es su lengua materna junto al español. Su madre nació en Casablanca durante la época del protectorado francés y en su casa siempre se ha hablado ese idioma. A pesar de ello, Alborán compone la práctica totalidad de su repertorio en castellano y, en ocasiones, adapta alguna canción al francés, como Recuérdame, que se tituló Ne m’oublie pas, o su archiconocido Solamente tú, que aunque estaba cantada en francés, mantenía el pegadizo estribillo en español.

Mecano: 'Figlio Della Luna / Dis-moi, Lune D’argent' (1989)

¿Quién es? En 2007, la Radio Televisión Portuguesa emitió Os Grandes Portugueses, un programa destinado a elegir al portugués más importante de la historia por votación popular. Después de varias semanas y sucesivas eliminaciones, el elegido no fue Fernando Pessoa, ni Luis de Camões sino el dictador Oliveira Salazar. Mutatis mutandi, si se hiciera en España una votación popular sobre qué grupo querrían ver los españoles en directo, lo más probable es que Mecano quedase muy por encima de, por ejemplo, The Beatles. Para varias generaciones de españoles Mecano fue, si no todo, sí mucho más de lo que fueron George, John, Paul y Ringo. Durante años, Ana, José María y Nacho resultaron imbatibles en las listas de éxitos, aparecieron en todas las televisiones e hicieron giras a ambos lados del Atlántico que duraron meses y que, como es comprensible, terminaron por deteriorar la relación entre sus miembros.

¿Por qué cantan en castellano? El éxito de Mecano era tan arrollador en España y en Latinoamérica, que no era descabellado probar suerte en mercados europeos. Primero lo intentaron con el público anglosajón grabando Uninvited Guest, una muy digna versión en inglés de Me colé en una fiesta, y más tarde con mercados más afines, como el italiano y el francés. De este modo, unos Mecano más maduros que cuando publicaron Hoy no me puedo levantar, interpretaron versiones de Mujer contra mujer o Hijo de la luna en italiano y en francés. Como era de esperar, el experimento funcionó, hasta el punto de permanecer ocho semanas en el número uno de las listas de éxitos francesas con Une femme avec une femme.

David Bisbal: 'Profundo' (2007)

¿Quién es? Después de citar a Pessoa y Camões, es un buen momento para abordar la aventura portuguesa de David Bisbal que, según una encuesta elaborada por la agencia Personality Media en 2016, es un personaje identificado por el 97 % de la población española. Por tanto, este breve perfil biográfico va para ese 3% restante: nacido en Almería en 1979, David Bisbal fue uno de los participantes de la primera edición de Operación Triunfo. Aunque quedó segundo, por detrás de Rosa López, para muchos de sus fans fue el ganador moral de la edición. De hecho, su carrera posterior ha sido más exitosa que la de la granadina: ocho discos de estudio de los que ha vendido más de seis millones de copias, que le han hecho merecedor de sesenta discos de platino.

¿Por qué canta en portugués? Desde el principio de su carrera Bisbal tuvo claro que su público no solo estaba en España y Latinoamérica. De este modo, además de colaborar con cantantes como Rihanna –con la que interpretó Hate That I Love You–, y Miley Cyrus –con quien cantó Te miro a ti– para abrirse camino en el mercado anglosajón, el almeriense ha intentado conquistar al público lusoparlante. Para ello, en 2006 grabó Profundo, una versión en portugués de Me derrumbo que, finalmente, no se llegó a incluir en el disco Bulería. Hubo que esperar a 2007 para que apareciera en uno de los CD de temas extras e inéditos de Premonición, título que tal vez avanzaba que la canción no iba a estar a la altura de otros hits del andaluz.

Avril Lavigne: 'Girlfriend' (2007)

¿Quién es? La cantante canadiense Avril Lavigne comenzó su carrera a principios de 2000 con el disco Let Go, al que han seguido cinco álbumes de estudio más y uno en directo. En el tercero de ellos, editado en 2007 y titulado The Best Dam Thing, se incluye el tema Girlfriend, del que la artista hizo una versión en español.

¿Por qué canta en castellano? La verdad es que ¿qué necesidad había, Avril? La versión castellana de Girlfriend es potente, simpática, pero ni está totalmente cantada en castellano, ni las partes en el idioma de Chiquito de la Calzada están ejecutadas con demasiada destreza. De hecho, es difícil entender si Lavigne dice “novio”, “novia” o las dos cosas según el caso. Lo más curioso es que, en una de las estrofas, la artista omite pronunciar la palabra “motherfucker” por ser un término malsonante en inglés y, sin embargo, su poca destreza con el castellano hace que el primer verso de la canción, “Hey, hey, tú, tú”, suene fonéticamente “ey-ey-tchotcho”. Una grosería, vaya.

Avril Lavigne durante un concierto celebrado en Los Ángeles en 2019. Foto: Getty

Victoria Abril: 'Meditação' (2001)

¿Quién es? Bailarina clásica de formación, Victoria Abril (Madrid, 1959) es conocida principalmente por su paso por Un… Dos… Tres como azafata y su carrera como actriz, aunque también ha tenido notables éxitos en el campo de la música. Ella fue quien interpretó Si al final, el tema principal de la serie de RTVE La Barraca, protagonizó grandes dúos con Lorenzo Santamaría como Tú eres o versiones de clásicos como Killing Me Softly With This Song y una muy bailable Light My Fire, en las que Abril demuestra que también se atreve con otros idiomas.

¿Por qué cantan en portugués? Además de cantar en inglés, Victoria Abril ha interpretado temas en Italiano (Parole, parole), en francés –su disco Olala! (2007)–, y en portugués. En este último idioma (variedad de Brasil, más o menos) la actriz grabó en 2001 el tema Meditação, incluido en la película de Agustín Díaz Yanes Sin noticias de dios. Unos años después repetiría la experiencia con el disco Putcheros do Brasil (2005), un homenaje de la actriz a la bossa nova, música de la que se declaraba admiradora. Además de por el cuidado repertorio, que combinaba temas clásicos con otros más desconocidos, el disco destacaba por una estupenda producción y unas buenas interpretaciones de Victoria Abril, que se atrevía incluso a hacer un dueto con Rosa Passos y salía muy bien parada, por cierto. Aunque tal vez no tenga una pronunciación del centro de Ipanema o un amplio registro vocal, lo que le sobra a Victoria Abril es desparpajo y, lo más importante, mucho, mucho swing.

Barón Rojo: 'Rockers Go to Hell' (1982)

¿Quiénes son? Tras su aventura con Coz, banda con la que consiguieron éxitos como Las chicas son guerreras, los hermanos De Castro se unieron al baterista uruguayo Hermes Calabria y a José Luis Campuzano, “Sherpa”, para montar Baron Rojo. En 1981 publicaron en el sello Chapa el LP Larga vida al rock and roll, que vendió más de cincuenta mil copias, gracias a temas como Con Botas Sucias, canción cuyas siglas hacían referencia a la CBS, antigua compañía de los Hermanos de Castro, que aprovecharon para ajustar cuentas con sus ejecutivos.

¿Por qué cantan en inglés? El éxito del primer LP, permitió que Barón Rojo dispusiera de mayores medios para producir su segundo trabajo, que fue registrado en los estudios Kinsway Recorders de Londres, propiedad de Ian Gilligan, cantante de Deep Purple. Además de su éxito en España, Barón Rojo eran uno de los grupos nacionales con mayor proyección en el extranjero, así que aprovecharon para grabar dos versiones, una en castellano y otra en inglés. Titulado Volumen Brutal, el disco tuvo muy buena acogida en ambas versiones y, además de en España e Inglaterra, se publicó en Japón, Venezuela, Argentina y Escandinavia. Todo apuntaba a que después de eso, la carrera del grupo sería imparable, pero ya se encargaron los propios miembros del grupo de pararla con rencillas, envidias y malos rollos que duran hasta la actualidad.

Raphael: 'Aquarius' (1980)

¿Quién es? Rafael Martos Sánchez, (Linares, Jaén, 1943) es uno de los grandes cantantes no ya españoles, sino internacionales. Además de comenzar su carrera muy joven, con apenas 16 años, Raphael ha vivido la época dorada de la industria musical, lo que le ha permitido rodar películas, hacer giras internacionales y actuar en el Olympia de Paris, en el Madison Square Garden de Nueva York, en el Palacio del Pardo de Madrid y en los mejores escenarios de Moscú, Tokio, Roma y Londres. En la actualidad y aunque la industria está por los suelos, Raphael sigue grabando y llenando teatros gracias a su talento para ganarse a las nuevas generaciones (de oyentes) con un repertorio que mezcla desde sus temas clásicos a canciones de Héroes del Silencio.

¿Por qué canta en inglés? Incorporar al repertorio canciones en el idioma del lugar en el que se actúa es algo que el público local siempre agradece. De hecho, es un detalle tan bien recibido, que se perdona que la pronunciación no sea óptima. En el caso de Aquarius, cantada en sus giras internacionales e incluida en el disco en directo grabado en 1980 en el Teatro Monumental de Madrid para celebrar los 20 años de carrera del jienense, Raphael articula el inglés como articula el español: pronunciando de forma clara y muy marcada todas y cada una de las sílabas. En todo caso, la versión es tan personal, original y única, que es una pena que cuando Raphael decidió embarcarse en un proyecto de teatro musical eligiera El fantasma de la Ópera o Jekyll & Hyde y no Hair.

Raphael en el concierto de 'Operación Triunfo' en el Santiago Bernabéu (Madrid) en 2018. Foto: Getty

Bonus track. Ramoncín: 'Come as you are' (2010)

Como los buenos discos, este artículo también tiene bonus track: la versión del Come as you are de Nirvana que hizo Ramoncín en 2010. El músico madrileño, que afirma que “el 99 % de sus conciertos rozan la perfección”, tuvo la mala suerte de que fuera justamente esa versión la que supusiera ese 1% restante. En su descargo ha de decirse que Ramoncín reconoció que se le olvidó la letra y que, como los buenos entrenadores, asumió la culpa y eximió de responsabilidad a la banda. Por otra parte, en la época en la que interpretó la canción, la inquina popular contra el autor de Como un susurro era enorme y no se le pasaba ni una debido a su papel en la SGAE. Esta, de todas formas, era difícil de pasar. Sin lugar a dudas, mejor Cóme-te una paraguaya que Come as you are.

