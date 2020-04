Plegable y de cuatro alturas: seca la ropa más rápido con el tendedero vertical más vendido en Amazon

Uno de los quebraderos de cabeza recurrentes en el hogar llega a la hora de secar la ropa que acabamos de sacar de la lavadora. En el caso de que tengamos la posibilidad de tender las prendas al aire libre, no nos supondrá mayores problemas, sobre todo ahora con la llegada del buen tiempo. Sin embargo, muchos de nosotros no podemos optar por esta solución y necesitamos secar la ropa en el salón, la terraza de la cocina o cualquiera de las estancias. Para acelerar el proceso de secado y no generar un mayor desorden, desde EL PAÍS Escaparate os proponemos este modelo de tendedero vertical, estructurado en cuatro niveles, que se puede adquirir en la plataforma Amazon.

El producto reúne más de 40 valoraciones (una inmensa mayoría de ellas positivas) y una nota media global elevada: 4,1 sobre 5 estrellas. Además, este artículo de la firma Newteck es el más vendido en la categoría de Tendederos verticales. Los usuarios que ya lo han probado destacan, especialmente, varias de sus características como la facilidad de plegado, sus reducidas dimensiones, la comodidad en el uso y la rapidez de secado.

“Cómodo de manejar, cumple con las expectativas y muy fácil de montar. Lo recomiendo 100%”, indica un comprador, que lo califica de “excelente”. “Tiene mucha capacidad para todo tipo de prendas, estupendo también el poder secar las camisas colgadas en perchas. Muy útiles las ruedas para trasladarlo de un lado a otro”, añade un segundo usuario. Estas y otras grandes cualidades las reúne este tendedero plegable de tan solo 4 kilogramos de peso. ¿Quieres saber más de él? Sigue leyendo:

En cuatro alturas diferentes y de diseño polivalente

Un producto que puede ser usado como secadora manual o, incluso, como guardarropa. En cuanto a su primera función —la de secar prendas de forma óptima—, se ayuda de sus cuatro alturas de varillas (siete varillas en cada nivel salvo el último). Además, incorpora doce espacios para perchas mediante sus alas laterales, regulables en altura. Todo ello hace que disfrutemos de hasta 15 metros de capacidad, un espacio impensable al compararlo con otras opciones, como tendederos horizontales o radiadores de pared.

“Es muy completo y cabe mucha ropa”, dice una usuaria. Otra compradora también resalta su resistencia al afirmar que “soporta bastante peso”. Cada uno de los estantes pueden plegarse con facilidad y de forma individual. Pese a que el tendedero está hecho en plástico, sus varillas son de aluminio lo que facilita un proceso de secado sin arrugas ni marcas. Esto último nos ahorrará tiempo en la última parte: el planchado.

Plegable y con cuatro ruedas, con freno y capacidad de giro completo

Una de sus mayores virtudes se encuentra en su movilidad. Podremos cambiarlo de estancia sin dificultad —incluido a zonas exteriores como el jardín— gracias a su juego de ruedas antideslizantes, incluso cuando esté repleto de ropa. Cada una de ellas cuenta con protector contra arañazos, esencial para no dejar marcas perennes en el suelo. Aunque está pensado para albergar prendas de gran tamaño, dispone de un soporte específico para artículos más pequeños.

Por último, y no por eso menos importante, hay que recordar su sistema de plegado cuando queramos guardarlo. Algo muy apreciado en las valoraciones de los usuarios: “Perfecto, tal y como me esperaba. Plegado ocupa poco espacio”, indica uno de ellos. Y es que cerrado solo ocupa 150 cm de alto, 74 de ancho y 43 de profundidad. “Se pliegan los brazos por lo que se puede esconder fácilmente”, añade otro comprador. Se puede adquirir en color blanco.

