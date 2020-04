3

Manos y pies perfectos. 1. Fairy Feet, mascarillas desechables hidratantes, con extracto de aloe vera, específicas para pies y uñas, de Kiko Milano. 3,99 euros. 2. Resurrection Aromatique Hand Balm, con ingredientes botánicos y fórmula no grasa, para manos y cutículas, de Aesop. 25 euros. 3. Hand Moisture Pack, con guantes impregnados de extractos botánicos que hidratan y protegen las manos en 20 minutos, de Kocostar. 4,50 euros. 4. The Ritual of Jing Hand Mask, con madera y lavanda; calma y suaviza las manos secas y dañadas, de Rituals. 9,90 euros. 5. Relax Day Foot Mask, de 11 Village Factory, formulada con aceites de jojoba, girasol y cártamo para nutrir y calmar hasta los pies más secos. 3,95 euros. 6. Luxurious Hand Balm, impregnado de almendras y albaricoque cordobés, cura las manos secas y cualquier zona áspera del resto del cuerpo, de Diptyque. 34 euros.