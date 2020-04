16

Antes de elegir y comprar, es esencial buscar un rincón para las botellas, al abrigo de los enemigos naturales del vino: temperatura, luz, los ruidos y vibraciones, los olores inapropiados, calor y frío, sequedad y humedad. El sitio: desechar los garajes y cuartos donde guardamos alimentos como salazones, embutidos, aceites, quesos, etcétera. Lo mejor es el sótano, siempre que solo guardemos objetos inertes e inodoros. También se puede habilitar una zona de la casa lo más aislada posible, bien ventilada, y a ser posible sin calefacción. Se opte por la solución que se opte, habrá que conseguir que la temperatura de nuestra bodega no oscile más allá de entre los 8 y los 18 grados centígrados, con una media ideal de 12 grados durante todo el año. Un termómetro nos avisará del peligro, lo mismo que un tapón rezumando puede ser indicativo de un exceso de calor. La humedad, si no es excesiva, ayudará a su correcta conservación y envejecimiento. No es bueno que baje del 70%, ya que la sequedad puede afectar a los corchos, que se encogen y dejan pasar aire. Los ruidos y vibraciones agitan el vino, causando el llamado mal de la botella. Por eso debemos alejar el botellero de la nevera o de cualquier otro motor en uso. Es importante que las botellas no estén expuestas a la luz durante largos periodos, ni que sea muy intensa: produce una oxidación rápida del vino. Lo ideal es que la bodega esté tenuemente iluminada o que se encuentre en una habitación de poco uso. Y si es posible, evitar las luces fluorescentes. Por último, conviene asegurarse una buena ventilación, que renueve el aire y evite la acumulación de olores, pero evitando siempre que las botellas estén expuestas a fuertes corrientes de aire. Para el botellero, utilice cualquier modelo de madera o plástico, preferentemente a los de metal.