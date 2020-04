Cronología de la maldición Kennedy: todas las tragedias de los miembros y allegados a la familia más poderosa de EE.UU.

¿Maldición? ¿Mala suerte? ¿Casualidad? Sea como sea, la cantidad de muertes violentas y dramáticas sufridas por la familia estadounidense capitaneada por el patriarca John Fitzgerald Kennedy no es ni medio normal y ni siquiera comenzaron con él. Si bien es cierto que sus miembros se cuentan por decenas y que son personajes que interesan al público, por lo que sus desdichas son más conocidas que las de familias anónimas, la estadística o la exposición mediática no explican tanto accidente.

A continuación repasamos la veintena larga de dramáticos sucesos –en algunas ocasiones no mortales– que han sufrido los Kennedy y aquellos personajes que, sin llevar el apellido, se acercaron demasiado a ellos. El último, la doble muerte de una nieta del exsenador Robert F. Kennedy y su hijo de ocho años, tuvo lugar esta misma semana.

Eunice y Rosemary Kennedy a punto de embarcar para reunirse con sus padres en Inglaterra en 1938. Foto: Getty

Rose Marie Kennedy, hermana de JFK (1918-2005)

Cuál es su relación con los Kennedy. Nacida en 1918, Rose Marie fue la tercera hija del matrimonio de Joseph Patrick Kennedy y Rose Kennedy. Nacida después de Joseph Jr. y John Fitzgerald Kennedy, debido a complicaciones en el parto, Rose Marie sufrió una discapacidad mental leve que no le impedía realizar una vida normal.

Cuáles fueron las consecuencias de su relación con ellos. Rose Marie era una joven feliz, simpática y querida por su familia y amigos. Sin embargo, su padre, temeroso de que su discapacidad deviniera en promiscuidad y, posteriormente, en un embarazo no deseado, decidió solucionar el problema recurriendo a la lobotomía. La operación, levada a cabo en 1940, salió mal y Rose Marie no solo no aumentó su capacidad intelectual, sino que perdió la habilidad de caminar por sí misma y comunicarse con claridad. Ante semejante situación, sus padres la recluyeron en una institución psiquiátrica. Falleció en 2005, después de haber sobrevivido a varios de sus familiares, incluidos sus progenitores.

Joseph P. Kennedy Jr. con el uniforme de piloto en 1941. Murió combatiendo en la Segunda Guerra Mundial. Foto: Getty

Joseph Kennedy Jr., hermano de JFK (1915-1944)

Cuál es su relación con los Kennedy. Joseph era el primogénito de los Kennedy, razón por la cual recibió el nombre del patriarca de la familia. Era el hermano mayor de John Fitzgerald Kennedy y de Rose Marie.

Cuáles fueron las consecuencias de su relación con ellos. Joven modelo, Joseph Jr. practicaba deportes, se había graduado en Harvard y estaba prometido con su novia cuando se alistó en la Armada de los Estados Unidos como piloto para luchar en la Segunda Guerra Mundial. Durante el conflicto completó más de veinte misiones, lo que le daba derecho a regresar a casa. Sin embargo, decidió presentarse voluntario para una complicada misión que consistía en despegar un avión cargado de bombas, establecer la ruta y lanzarse en paracaídas antes de que el aparato se estrellase contra el objetivo. El 12 de agosto de 1944, mientras llevaba a cabo la misión, una de las bombas que transportaba explotó, destruyendo el avión y provocando su muerte.

Kathleen Kennedy murió en 1948 en un accidente de avioneta. Foto: Getty

Kathleen Kennedy Cavendish, hermana de JFK (1920-1948)

Cuál es su relación con los Kennedy. Fue la cuarta hija del matrimonio formado por Joseph Patrick Kennedy y Rose Kennedy por detrás de Joseph Jr., John y Rose Marie. A pesar de su corta vida, apenas 28 años, a Kathleen le dio tiempo a casarse, enviudar, trabajar para Cruz Roja en Europa y tener un amante.

Cuáles fueron las consecuencias de su relación con ellos. Cuando en 1938 Franklin Delano Roosevelt nombró a Joseph Patrick Kennedy embajador en Londres, Kathleen acompañó a sus padres y hermanos a Europa. Aunque la misión diplomática finalizó en 1940, Kathleen decidió regresar a Inglaterra en 1943 para colaborar con la Cruz Roja durante la Segunda Guerra Mundial y contraer matrimonio con William Cavendish, del que enviudó a los cuatro meses. Posteriormente se enamoró de Peter Wentworth-Fitzwilliam, que estaba casado pero decidió divorciarse para contraer matrimonio con ella. No fue posible. En 1948, mientras realizaban un viaje por el sur de Francia, sufrieron un accidente de aviación que les costó la vida.

Arabella Kennedy (1956), la primera hija de JFK

Cuál es su relación con los Kennedy. En 1956, Jacqueline Kennedy, esposa de John Fitzgerald Kennedy, dio a luz a una niña que nació muerta. El matrimonio había pensado llamarla Arabella, pero en la tumba del bebé, localizada en el Cementerio de Arlington, el texto que aparece en la lápida es, sencillamente “Daughter” (Hija) y la fecha de nacimiento, 23 de agosto de 1956].

Cuáles fueron las consecuencias de su relación con ellos. Arabella hubiera sido la primera hija de JFK y Jackie Kennedy. Tras ese trágico desenlace, ese lugar lo ocuparía Carolina, nacida en noviembre de 1957.

Marilyn Monroe con Robert y John Fitzgerald Kennedy después de cantarle a John 'Happy Birthday, Mr. President' el 19 de mayo de 1962 en el Madison Square Garden de Nueva York. Foto: Wikipedia

Marilyn Monroe (1926-1962), amante de JFK

Cuál es su relación con los Kennedy. En los años 50, Marilyn Monroe era una de las actrices más populares de Hollywood y John Fitzgerald Kennedy, un atractivo y prometedor político demócrata, miembro de una de las familias más importantes del país. Actriz y político se conocieron en 1954 en una fiesta en casa del productor Charlie Feldman, a la que Marilyn acudió con su por entonces marido, el beisbolista Joe Di Maggio. A partir de entonces, Marilyn Monroe y John Fitzgerald Kennedy mantuvieron una relación intermitente al margen de sus respectivas parejas que era conocida, no solo por otros artistas de Hollywood, sino por el FBI de Edward J. Hoover y por buena parte de la sociedad estadounidense que, lógicamente, algo sospechó cuando vio cómo la actriz le cantaba el cumpleaños feliz al ya presidente Kennedy en el Madison Square Garden el 19 de mayo de 1962.

Cuáles fueron las consecuencias de su relación con ellos. El escritor François Forestier narra en su libro Marilyn y JFK (Aguilar, 2010) que pocos días después de la fiesta de cumpleaños del presidente, el 24 de mayo de 1962, Kennedy, a través de su amigo, cuñado y confidente Peter Lawford, le comunicó a Marilyn Monroe que la relación había acabado y que no intentase comunicarse de nuevo con él. A partir de entonces, algunas fuentes y documentos, como una carta de Jean Kennedy, hermana de JFK, afirmaron que la actriz había comenzado un romance con Robert Kennedy, por entonces Fiscal General del Estado. En todo caso, menos de tres meses después de la llamada de Lawford, el 5 de agosto de 1962, la actriz apareció muerta en su apartamento. La autopsia detectó restos de barbitúricos en el cuerpo y en el certificado de defunción se recogió como causa de la muerte el suicidio. Sin embargo, las lagunas en la investigación y las contradicciones de testigos y documentos han alimentado la teoría del asesinato en el que estarían implicados servicios secretos estadunidenses.

Patrick Bouvier Kennedy, tercer hijo de JFK (1963)

Cuál es su relación con los Kennedy. Patrick Bouvier Kennedy fue el tercer hijo del matrimonio de JFK y Jacqueline Kennedy.

Cuáles fueron las consecuencias de su relación con ellos. El bebé nació prematuro el 7 de agosto de 1963 y falleció dos días después tras desarrollar un síndrome de dificultad respiratoria neonatal. Este triste acontecimiento, que se sumaba a la muerte de la primera bebé del matrimonio acaecida en 1956, parecía difícil de superar para los Kennedy pero, en lo que se refiere a cuestiones dramáticas, esta familia siempre sorprende.

John y Jackie Kennedy momentos antes del asesinato de John en 1963. Foto: Getty

John Fitzgerald Kennedy (1917-1963)

Cuál es su relación con los Kennedy. Nacido en 1917, John Fitzgerald Kennedy era el segundo de los hijos de la familia Kennedy. El joven era brillante, deportista, buen estudiante, veterano de guerra y con una prometedora carrera política en el partido demócrata, que se concretó cuando, en enero de 1961, fue investido presidente de los Estados Unidos de América. En definitiva, un triunfador cuyo trágico final nadie preveía, lo que hizo que fuera aún más traumático para ciudadanos y familia.

Cuáles fueron las consecuencias de su relación con ellos. El 22 de noviembre de 1963, John Fitzgerald Kennedy fue asesinado en Dallas, Texas, en uno de los magnicidios más espectaculares y turbios de la historia que, por si no fuera suficiente, quedó registrado por las cámaras de televisión y el tomavistas Super8 de Abraham Zapruder. Antes de este luctuoso suceso, JFK también sufrió algunos problemas de salud, entre los que destacó una complicada operación de columna realizada en 1954 y que le dejaría secuelas el resto de su vida.

Jackie Kennedy Onassis (1929-1994), mujer de JFK

Cuál es su relación con los Kennedy. En 1952, Jacqueline Bouvier conoció al congresista John Fitzgerald Kennedy y, un año después, se casaron. En 1961, JKF fue elegido presidente de los Estados Unidos y Jacqueline Kennedy se convirtió en primera dama. Además de restaurar la Casa Blanca e iniciar una importante colección de arte para decorarla, Jacqueline acompañó a su esposo en algunos de los actos en los que participaba como presidente, por ejemplo, la visita a Dallas de noviembre de 1963.

Cuáles fueron las consecuencias de su relación con ellos. Jacqueline Kennedy vivió en primera persona el asesinato de su esposo, hecho que le cambiaría la vida y le sumiría en una gran depresión. Esta situación anímica se vería agravada cuando su cuñado Robert Kennedy, que había sido un gran apoyo dentro de la familia, también fue asesinado. De hecho, en junio de 1968, como un miembro más de los Kennedy, acudió al hospital de Los Ángeles donde Robert fue ingresado tras el atentado y en el que falleció horas después. Ante semejantes acontecimientos, Jacqueline Kennedy consideró que su vida y las de sus hijos estaban amenazadas y decidió abandonar Estados Unidos. En octubre de 1968, se casó con Aristóteles Onassis y pasó largas temporadas en Europa.

Lee Harvey Oswald (1939-1963), posible asesino de JFK

Cuál es su relación con los Kennedy. A pesar de todas las incógnitas y dudas relativas al asesinato de John Fitzgerald Kennedy, la historia oficial ha determinado que un solo hombre fue capaz de diseñar el magnicidio, agenciarse la carabina homicida, ubicarse en un lugar estratégico, disparar, acertar y darse a la fuga. Ese hombre fue Lee Harvey Oswald, nacido en Nueva Orleans en 1939, alistado en los marines en 1956 y desertor de ese cuerpo en octubre de 1959 para instalarse en la Unión Soviética, donde permaneció hasta 1962. Un historial que, todo sea dicho, no le benefició demasiado a la hora de intentar demostrar su inocencia.

Cuáles fueron las consecuencias de su relación con ellos. Aunque ha pasado a la historia como el asesino de JFK, lo cierto es que Lee Harvey Oswald nunca pudo ser juzgado por los hechos que se le imputaban. Dos días después del atentado contra el presidente, Oswald fue trasladado del cuartel de la policía de Dallas a la cárcel del condado. Mientras caminaba escoltado por los agentes, un hombre llamado Jack Ruby se abrió paso entre los presentes y le disparó en el abdomen. Aunque fue llevado a un hospital, Oswald falleció horas después.

Robert Kennedy hablando con unos reporteros el 5 de junio de 1968, un día antes de ser asesinado. Foto: Getty

Robert Kennedy (1925-1968), hermano de JFK

Cuál es su relación con los Kennedy. Robert fue el séptimo hijo de los nueve que tuvo el matrimonio de Joseph Kennedy y Rose Fitzgerald Kennedy. Al igual que sus hermanos varones, practicó deportes, recibió formación militar, cursó educación superior en Harvard y desarrolló una carrera profesional brillante en el campo del derecho y la política. Entre 1961 y 1964 desempeñó el cargo de Fiscal General y, a partir del 64, el de senador por el estado de Nueva York. En 1968 decidió concurrir a las primarias del partido demócrata. Lo que pasó después te sorprenderá aunque, tratándose de los Kennedy, tal vez no.

Cuáles fueron las consecuencias de su relación con ellos. Son muchas las leyendas relativas al séptimo hijo, al que se considera dotado de talentos y poderes especiales. El bluesman Willy Dixon abordó la leyenda en su tema Seventh Son, en el que afirma que ese séptimo hijo puede “predecir el futuro antes de que se convierta en pasado / hacer cosas que alegren tu corazón / mirar el cielo y saber si va a llover / reconocer cuándo una mujer tiene otro amante”. No fue el caso de Robert. Si bien el séptimo hijo de los Kennedy tuvo una carrera envidiable y casi sobrenatural, la maldición de la familia fue más fuerte que ese talento especial, y el brillante Bob no fue capaz de prever el complot que se cernía contra él. Tras proclamarse vencedor de las primarias del partido demócrata el 5 de junio de 1968, fue abordado en el Hotel Ambassador de Los Ángeles por un ciudadano palestino que le disparó a quemarropa como protesta a su política pro Israel. Trasladado a un hospital, falleció en la mañana del día 6.

Mary Jo Kopechne (1940-1969), secretaria de la campaña de Robert Kennedy

Cuál es su relación con los Kennedy. Nacida en 1940, Mary Jo Kopechne fue una joven profesora, secretaria y militante demócrata que colaboró en la campaña política de Robert Kennedy en 1968. Esa experiencia hizo que entrase en contacto con el clan y que fuera invitada al homenaje que el 18 de julio de 1969 recibieron las Boiler Room Girls, que era como se conocía a las chicas que trabajaron en el “cuarto de calderas” de la campaña del político. Sin embargo, la maldición de los Kennedy, que no solo se ceba con los miembros de la familia, acabaría alcanzándola esa madrugada.

Cuáles fueron las consecuencias de su relación con ellos. El 18 de julio de 1969, Kopechne asistió a una fiesta en la isla de Chappaquiddick, en la exclusiva zona de Martha’s Vineyard. Allí se encontró con el senador Edward Kennedy, conocido como Ted, junto al que abandonó la fiesta sin comunicárselo a nadie. De hecho dejó en el lugar su bolso y las llaves del hotel en el que estaba alojada, lo que invita a pensar que sus planes eran regresar más tarde al lugar. Sin embargo, nunca lo hizo. El coche en el que viajaban Mary Jo y Edward Kennedy, que era quien conducía, cayó a un pantano y comenzó a sumergirse. El político pudo abandonar el automóvil, pero ella quedó atrapada dentro y falleció ahogada. El escándalo arruinó la carrera a la Casa Blanca de Edward Kennedy que, aunque se declaró culpable de abandonar el lugar sin ayudar a la mujer, no pudo explicar por qué se marchó a su hotel a dormir y no llamó a las autoridades hasta la mañana siguiente. El caso inspiró a Joyce Carol Oates el libro Agua negra y una de las tramas de la serie Sucession recuerda mucho al caso Kopechne-Kennedy.

Pamela Kelley

Cuál es su relación con los Kennedy. Pamela Kelley era la novia de David Anthony Kennedy, cuarto hijo de Robert Kennedy con su esposa Ethel Skakel y, por tanto, sobrino de JFK.

Cuáles fueron las consecuencias de su relación con ellos. En 1973, mientras Pamela y David Anthony realizaban un trayecto en Jeep, el vehículo, que era conducido por el hermano de David Anthony, Joseph Kennedy II, volcó y provocó daños de diversa consideración a los pasajeros. Los más graves fueron los de Pamela, que quedó paralítica, y los de David Anthony, que sufrió lesiones en una vértebra. La policía probó que el hecho se debió a la conducción temeraria de Joseph Kennedy II y la familia fue obligada a indemnizar a Pamela y sufragar sus gastos durante años.

Joseph P. Kennedy, patriarca de la saga Kennedy, saludando a la prensa al regresar de un viaje a EE.UU. en 1940. Foto: Getty

Joseph Patrick Kennedy (1888-1969), padre de JFK

Cuál es su relación con los Kennedy. Es el patriarca de la saga familiar. De su matrimonio con Rose Fitzgerald nacieron nueve hijos: Joseph Patrick Jr., John, Rose Marie, Kathleen, Eunice, Patricia, Robert, Jean Ann y Edward. Fue embajador, político y empresario.

Cuáles fueron las consecuencias de su relación con ellos. A diferencia de otros miembros de la familia Kennedy, Joseph Patrick no falleció de forma violenta. Sin embargo, pasó los últimos años de su vida con grandes limitaciones de comunicación y movilidad derivadas de una embolia sufrida en 1961 y que acabarían causándole la muerte en noviembre de 1969. Para hacerlo todo aún más triste, entre las limitaciones de Joseph Patric Kennedy no estaban las cognitivas, por lo que, a pesar de su estado, fue plenamente consciente de los asesinatos de sus hijos John y Robert, así como de los problemas de Edward en Chappaquiddick.

Aristóteles Onassis (1906-1975), segundo marido de Jackie Kennedy

Cuál es su relación con los Kennedy. Aristóteles Onassis se casó con Jacqueline Kennedy en 1968. Aunque la viuda del JFK no era una Kennedy de nacimiento sino por matrimonio, si se atiende a la mala racha que vivió el armador griego desde entonces, todo apunta a que se llevó consigo la supuesta “maldición de los Kennedy”.

Cuáles fueron las consecuencias de su relación con ellos. El matrimonio con Jacqueline Kennedy, que a partir de entonces comenzaría a ser conocida como Jackie O (de Onassis), no fue tan idílico como el empresario griego había deseado. La exprimera dama era caprichosa, voluble y obligaba a su esposo a satisfacer sus excentricidades por caras y absurdas que fueran. Por ejemplo, que el avión privado del armador recorriera diariamente trescientos kilómetros para que Jackie tuviera su pan favorito para desayunar. Harto de ese estilo de vida, Onassis intentó reconquistar a Maria Callas, su anterior pareja, pero la cantante lo rechazó. A estos reveses sentimentales se sumaría un hecho que dejaría a Onassis emocionalmente destrozado hasta su muerte: el fallecimiento de su hijo Alexander a consecuencia de las heridas sufridas en un accidente de aviación.

Maria Callas (1923-1977)

Cuál es su relación con los Kennedy. A finales de los cincuenta, Maria Callas mantuvo un romance con Aristóteles Onassis que fue todo un escándalo porque ambos estaban casados. A pesar de que tuvo que aguantar todo tipo de críticas y desplantes, Callas salió adelante porque, al fin y al cabo, estaba viviendo una relación con la persona que amaba y con la que planeaba casarse.

Cuáles fueron las consecuencias de su relación con ellos. El matrimonio de Onassis y Callas no acababa de celebrarse por algo tan absurdo como las dificultades a la hora de fijar la fecha. Cuando no era la apretada agenda de la cantante, eran los compromisos del empresario, que acabó teniendo un affaire con Jacqueline Kennedy. Para continuar la relación, la exprimera dama le exigió casarse, argumentando que era católica y, según decía, no soportaría que sus hijos la vieran salir con un hombre sin estar casados. Aristóteles Onassis aceptó y Maria Callas nunca se lo perdonó. Cuando el armador quiso volver con la artista, ella no aceptó aunque los dos reconocieron que el otro había sido el amor de su vida.

David Anthony Kennedy (1955-1984)

Cuál es su relación con los Kennedy. La familia Kennedy es muy extensa. Este hecho dificulta seguir sus aventuras y desventuras. A pesar de ello, seguro que recuerdan a David Anthony, el cuarto hijo de Robert Kennedy, el novio de Pamela. ¿Sí? Pues acompáñennos en esta triste historia. Otra más.

Cuáles fueron las consecuencias de su relación con ellos. El 4 de junio de 1968, mientas pasaba el día en la casa de la playa del director de cine John Frankenheimer, amigo de los Kennedy, David Anthony estuvo a punto de ahogarse. Su padre, Robert, salió en su auxilio, se lanzó al agua, nadó con todas sus fuerzas y logró salvarlo. Durante el rescate, el político sufrió unos rasguños en la frente que fueron tapados con maquillaje profesional que le proporcionó Frankenheimer porque, unas horas después, Robert Kennedy debía aparecer en televisión para anunciar su victoria en las primarias demócratas. La madrugada del 5 de junio, David Anthony vio el discurso de su padre en televisión e, instantes después, el especial informativo que daba cuenta del atentado que había sufrido y que le causaría la muerte. En apenas unas horas, el chaval, que aún no había cumplido los 13 años, vio cómo su padre arriesgaba su vida por salvarlo y luego moría asesinado. La experiencia traumatizó a David, que comenzó a abusar del alcohol y las drogas, de las que dispuso en abundancia después del accidente de Jeep que sufrió junto a su hermano y su novia Pamela. Si bien en un primer momento los analgésicos le eran recetados por los médicos, con el tiempo comenzó a utilizar heroína. El consumo intravenoso le provocó diferentes enfermedades y, aunque se sometió a varios programas de desintoxicación, no consiguió abandonar el hábito. Sufrió varios cuadros de sobredosis a lo largo de su vida de los que se recuperó pero en 1984 y después de varios días de fiesta, su cuerpo sin vida fue descubierto por los empleados del Brazilian Court Hotel de Florida. La autopsia reveló que el cadáver de David, que aún no había cumplido los 30 años, tenía restos de cocaína, Mellaril y Demerol, este último un potente opiáceo.

Michael Kennedy (1958-1997)

Cuál es su relación con los Kennedy. ¿Les ha parecido triste la historia de David Anthony Kennedy? Déjennos que les presentemos a Michael, sexto de los hijos de Robert Kennedy y Ethel Skakel, hermano de David y que tenía cinco años cuando asesinaron a su tío, diez años cuando asesinaron a su padre , once cuando murió su abuelo y 26 cuando falleció su hermano.

Cuáles fueron las consecuencias de su relación con ellos. Michael LeMoyne Kennedy estudió en Harvard, se licenció en Derecho por la universidad de Virginia y colaboró con diversas ONG dedicadas a asistir a ancianos en situación de vulnerabilidad o a limitar la venta de armas de fuego en Estados Unidos. Además, se había casado con Victoria Denisse Giford, hija del jugador de fútbol americano Frank Giford, y tenían tres hijos, un niño y dos niñas. En definitiva, una vida idílica, tal vez demasiado para un Kennedy. En 1997 se publicó que Michael había mantenido una relación sentimental con la babysitter de la familia cuando la chica tenía 14 años, lo que no fue negado por él, aunque alegó en su defensa que no habían mantenido relaciones sexuales antes de que ella cumpliera los 16. Por si no fuera bastante, en diciembre de ese año, mientras jugaba al fútbol americano con esquíes en las pistas de Aspen, chocó contra un árbol y sufrió graves heridas que le causaron la muerte.

John F. Kennedy Jr. con su mujer Carolyn Bessette en una gala celebrada en Nueva York en 1998.

John Fitzgerald Kennedy Jr. (1960-1999)

Cuál es su relación con los Kennedy. John Fitzgerald Kennedy o John John, como fue apodado por los medios de comunicación, era ese niño de dos años que, por indicación de su madre, se soltaba de su mano, daba un paso al frente y saludaba al estilo militar al ataúd de John Fitzgerald Kennedy senior, su padre, durante el funeral celebrado en Washington el 26 de diciembre de 1963. Si bien esa situación ya era triste, como acostumbra a suceder con la familia Kennedy, la cosa era aún más dramática: JFK había sido asesinado el 22 de noviembre, tres días antes de que John John cumpliera los tres años, y el funeral se celebró un día después del aniversario del nacimiento del niño.

Cuáles fueron las consecuencias de su relación con ellos. Además de las consecuencias emocionales de la muerte violenta del padre a tan temprana edad, John John vivió una infancia marcada por el interés mediático que despertaban él, su hermana y su madre. A pesar de ello, John John desarrolló una brillante carrera en la que trabajó como abogado, periodista y editor de la revista George. El 21 de septiembre de 1996 contrajo matrimonio con Carolyn Bessete y, tres años más tarde, falleció en accidente de aviación cuando la avioneta que pilotaba desapareció en el Océano Atlántico.

Carolyn Bessette Kennedy (1966-1999)

Cuál es su relación con los Kennedy. En 1992, Carolyn conoció a John Fitzgerald Kennedy Jr. que, por entonces, mantenía una relación con la actriz Daryl Hannah. Comenzaron a salir en 1994, se marcharon a vivir juntos en 1995 y se casaron en 1996.

Cuáles fueron las consecuencias de su relación con ellos. La relación con Kennedy hizo que Bessette pasase de ser una ciudadana anónima a una figura habitual de los medios de comunicación. Además, tuvo que abandonar su trabajo en el departamento de publicidad de Calvin Klein, lo que provocó cambios sustanciales en su forma de vida. Por ultimo, fue viajando con su esposo, un Kennedy, cuando sufrió el accidente que le provocó la muerte. Todo ello en apenas 8 años. Si no es una maldición, es demasiada mala suerte.

Lauren Bessette (1964-1999)

Cuál es su relación con los Kennedy. Nacida en 1964 en un parto múltiple del que también nació otra niña a la que llamaron Lisa, Lauren Bessete era la hermana mayor Carolyn Bessette, esposa de John Fitzgerald Kennedy Jr.

Cuáles fueron las consecuencias de su relación con ellos. La mala suerte de los Kennedy no se limita a los miembros directos de la familia, sino que salpica a miembros en segundo grado e incluso personas que pasaban por ahí como Lauren Bessette, ejecutiva de Morgan Stanley, que falleció después de que la avioneta que pilotaba su cuñado se estrellase en el Océano Atlántico. John Kennedy Jr. y su hermana Carolyn Bessette tenían que ir a una boda en Cape Cod, relativamente cerca de Martha’s Vineyard, lugar al que tenía previsto desplazarse Lauren. El matrimonio Kennedy se ofreció a llevarla en su avión para luego continuar el viaje pero ninguno de los tres llegó a su destino.

Ted Kennedy con sus hijos Teddie y Kara y su mujer Joan en Boston en 1970. Foto: Getty

Kara Kennedy (1960-2011)

Cuál es su relación con los Kennedy. Kara Kennedy fue la tercera hija de Edward "Ted” Kennedy. Por tanto, era sobrina de John Fitzgerald y Robert Kennedy.

Cuáles fueron las consecuencias de su relación con ellos. Todos tenemos que morir. Los Kennedy también y no necesariamente de forma violenta o espectacular. En ese sentido, Kara es uno de los pocos miembros de la dinastía que ha tenido una muerte convencional: ataque al corazón fulminante. El caso es que, como no podía ser de otra forma tratándose de esta familia, a ella le sobrevino el infarto en su gimnasio habitual después de hacer sus rutinas diarias para mantenerse en forma. Paradojas de la vida.

Mary Richardson Kennedy con su marido Robert Kennedy Jr. en 2003. La arquitecta se suició en 2012, dos años después de divorciarse de Robert. Foto: Getty

Mary Richardson Kennedy (1959-2012)

Cuál es su relación con los Kennedy. Mary Kathleen Richardson fue una diseñadora de interiores y arquitecta estadounidense nacida en Bayonne, estado de New Jersey, en 1959. En 1994 contrajo matrimonio con Robert Fitzgerald Kennedy Jr., es decir, el hijo de Robert Fitzgerald Kennedy y sobrino de JFK. Seis años después, el matrimonio se divorció.

Cuáles fueron las consecuencias de su relación con ellos. Tres días después de firmar el divorcio con Robert Fitzgerald Kennedy Jr., Mary Richardson fue detenida por conducir bajo los efectos de las drogas y el alcohol. Como consecuencia de ello, un juez determinó que se le retirase la custodia de Kyra, la hija que había tenido con Robert, y que se le otorgase al padre. En los siguientes meses, la situación emocional de Mary empeoró y, en mayo de 2012, apareció ahorcada en su casa. La autopsia determinó que también había ingerido antidepresivos.

Pat Kennedy Lawford con su hijo Christopher Lawford en 1993. Foto: Getty

Christopher Kennedy Lawford (1955-2018)

Cuál es su relación con los Kennedy. Christopher era hijo del matrimonio formado por Patricia Kennedy, hermana de JFK, y Peter Lawford, actor de películas como Ocean’s eleven (1960), miembro del Rat Pack y confidente de JFK durante su romance con Marilyn Monroe. Al igual que su padre, Christopher Kennedy trabajó de actor en filmes como La casa Rusia, Terminator 3, la serie Fraiser y la película Trece días, sobre la crisis de los misiles de Cuba del año 62 que protagonizó su tío JKF (como presidente, no como actor, evidentemente).

Cuáles fueron las consecuencias de su relación con ellos. Como Kara Kennedy, Christopher tuvo una de las muertes más convencionales dentro de lo que se estila en este clan familiar: ataque al corazón. Pero como sucede con todo lo relacionado con los Kennedy, su muerte también tuvo sus particularidades: Christopher se encontraba practicando una modalidad de yoga que se realiza a altas temperaturas, cuando cayó fulminado.

Las nietas de Robert F. Kennedy, Saoirse Kennedy Hill, Mariah Kennedy Cuomo y Cara Kennedy Cuomo, en Nueva York en 2006. Foto: Getty

Saoirse Kennedy (1997-2019)

Cuál es su relación con los Kennedy. Saoirse Kennedy era hija de Courtney Kennedy –la quinta hija de los once que tuvo Robert Fitzgerald Kennedy–, y Paul Hill, miembro de los “Cuatro de Guildford" que pasaron más de diez años en prisión acusados injustamente de participar en un atentado del Ejército Republicano Irlandés (IRA).

Cuáles fueron las consecuencias de su relación con ellos. Propensa a las depresiones desde la adolescencia y víctima de una agresión sexual, la nieta de Robert Kennedy había intentado quitarse la vida en varias ocasiones. No obstante, el fallecimiento de Saoirse, de tan solo 22 años, se produjo de modo accidental por un consumo de drogas excesivo, aunque sin intención de quitarse la vida.

Maeve Kennedy Townsend (1979-2020)

Cuál es su relación con los Kennedy. Maeve era hija de Kathleen Harrington, la primogénita de Robert Fitzgerald Kennedy y, por tanto, nieta de este y prima de Saoirse Kennedy.

Cuáles fueron las consecuencias de su relación con ellos. Maeve estaba pasando la cuarentena del Covid-19 en la casa familiar que su madre tiene en la bahía de Chesapeake, estado de Virginia. Mientras jugaba con sus hijos a la pelota en la orilla de la bahía, el esférico fue a parar al agua. Maeve decidió subirse a una canoa, con tan mala suerte que la embarcación fue arrastrada mar adentro. El hecho sucedió el jueves 2 de abril y hasta el lunes 6 no fue localizado el cadáver, que estaba sumergido en el fondo del mar a cuatro kilómetros de la casa familiar.

Gideon McKean (2011-2020)

Cuál es su relación con los Kennedy. Gideon McKean Kennedy era hijo de Maeve Kennedy Townsend y David McKean. Por tanto, bisnieto de Robert Kennedy.

Cuáles fueron las consecuencias de su relación con ellos. Hasta el momento, Gideon es el último de los miembros de los Kennedy que ha sufrido uno de esos trágicos finales tan frecuentes en la familia. El pasado jueves 2 de abril, el niño acompañó a su madre a buscar la pelota que se les había caído al agua de la bahía de Chesapeake y desaparecieron. Tenía ocho años.

Puedes seguir ICON en Facebook, Twitter, Instagram,o suscribirte aquí a la Newsletter.