New Balance, Converse o Nike: renueva el calzado esta primavera con descuentos superiores al 70%

Disfruta de un 25% de descuento adicional en tus compras insertando el cupón ESCAPARATE



Durante estos días os proponemos en EL PAÍS Escaparate diversos artículos para hacer deporte en casa, y para complementarlos, ponemos a vuestra disposición un descuento exclusivo para adquirir una gran variedad de zapatillas de deporte, zapatillas para estar en casa o cualquier otro calzado (¡el que más os guste!) a un precio muy inferior al habitual.

Estas ofertas podréis conseguirlas en la tienda online Zacaris: una tienda española que ofrece envíos gratis en un día y devoluciones sin coste durante nada más y nada menos que 1 año. En Zacaris ya tienen algunas ofertas muy buenas, pero solo por ser lector de EL PAÍS Escaparate podéis ahorraros un 25% adicional si utilizáis el código de descuento ESCAPARATE. La mejor forma de encontrar muchos artículos con descuentos por encima del 70%. En el siguiente ejemplo os mostramos cómo hacerlo y, a continuación, os dejamos una selección de las mejores ofertas:

Una selección en zapatillas de deporte para mujer

- Zapatillas New Balance WSX90. Si tomamos como muestra el modelo que hemos utilizado para mostraros cómo funciona el cupón, las New Balance WSX90 para mujer, veréis que se encuentran en Zalando entre 89 y 107 euros, aunque la combinación de colores es diferente, algo similar a lo que sucede en Krack, en donde cuestan 82,50. En Zacaris las tienen a 44 y con el código exclusivo se quedarían en sólo 33 euros. 70% de descuento. Ahorra 77 euros.

Compra por 33€ en Zacaris

- Zapatillas Le Coq Sportif Quartz w Sport. Con un color negro muy discreto que hará que estas zapatillas os sirvan no sólo para hacer deporte en casa sino para cuando podamos salir de ella, creemos que por sólo 31 euros estas Le Coq Sportif son una excelente compra. Su precio recomendado en zapaterías es de 85 euros, y aunque en Spartoo o Zapatos.es las podemos encontrar rebajadas entre 45 y 55, el precio de Zacaris ya es el mejor del mercado, y se queda más barato todavía al aplicarle el 25% de nuestro cupón. 63% de descuento. Ahorra 53 euros.

Compra por 31,87€ en Zacaris

- Zapatillas Converse Chuck Taylor All Star Blancas. Si somos estrictos, las Converse blancas de toda la vida no son unas zapatillas deportivas al uso, aunque si el ejercicio que vamos a hacer no es intenso pueden servir, pero ya que el descuento es para toda la web de Zacaris y que se quedan por sólo 37 euros, hemos decidido incluirlas, ya que aunque ahora permanezcamos mucho tiempo en casa, vendrán los días en las que podamos lucirlas con los demás. Este modelo de Converse no necesita presentación, y es muy difícil encontrarlo con rebajas significativas, ya que en la web oficial de Converse las tienen a 65 euros y en Amazon la mayoría de tallas rondan los 45-50. 43% de descuento. Ahorra 27 euros.

Compra por 37,46€ en Zacaris

Una selección en zapatillas de deporte para hombre

- Zapatillas New Balance MSX90 GR. Al igual que para mujer, para hombre también hay grandes descuentos en Zacaris en New Balance. Estas zapatillas, que son perfectas para hacer deporte en casa, cuestan en tiendas como La Redoute o Zalando 80 y 65 euros respectivamente, mientras que en Zacaris se te quedan en sólo 33 euros con envío y devolución gratis utilizando nuestro cupón descuento. 70% de descuento. Ahorra 77 euros.

Compra por 33€ en Zacaris

- Zapatillas Nike Legend Essential. Este modelo de Nike nos ofrece un gran agarre en cualquier superficie, ofreciendo también una muy buena estabilidad en nuestra pisada; incluso con cargas pesadas. Su precio recomendado en tiendas es de 60 euros, que es lo que cuestan por ejemplo en Zalando y, aunque en algunas tiendas online como en Top4Fitness las podemos encontrar ligeramente rebajadas a 53,90, su precio sigue siendo muy superior a los 36 euros a los que se quedan en Zacaris aplicando nuestro cupón. 40% de descuento. Ahorra 24 euros.

Compra por 36 euros en Zacaris

- Zapatillas Skechers Flex Advantage. La suela Memory Foam que llevan las zapatillas Skechers las convierte en una excelente opción para hacer deporte en casa, sobre todo cuando podemos hacernos con ellas a un precio tan atractivo. Este modelo concreto, que además cuenta con la parte superior de malla de una sola pieza para evitar rozaduras, lo venden en Amazon entre 50 y 57 euros —dependiendo de la talla— ligeramente rebajado de los 70, que es su precio recomendado en tiendas y el que nos marca la web oficial de Skechers. En Zacaris las tienen a 39,99, y bajan a 29,99 euros al aplicar nuestro cupón, por lo que el ahorro vale mucho la pena. 57% de descuento. Ahorra 40 euros.

Compra por 29,99 en Zacaris

Calzado para niños

Aunque los niños no necesitan hacer deporte en casa dado que con su propia actividad normal es suficiente, quizá os puedan interesar echar un vistazo a las ofertas que hay para ellos; sobre todo en el caso de que tengáis hijos ya que el calzado les suele durar poco, bien porque se les rompe o bien porque se les queda pequeño. En Zacaris podréis encontrar muy buenas ofertas en marcas de calidad como Geox o Pablosky, con descuentos que llegan al 70% aplicando el cupón, y como además tenéis un año para devolverlas, podéis aprovechar también para comprar en el futuro. Y si finalmente no acertáis con la talla, no os preocupéis: os bastará con devolver el artículo en ese momento sin haber perdido un solo euro.

Compra desde 4,50 en Zacaris

Calzado para estar en casa

Debemos buscar, ante todo, la comodidad en estos días donde nos pasamos tanto tiempo ten casa, por eso, si las zapatillas se han quedado viejas o son de invierno y ya os apetece algo más de entretiempo, podéis echar un vistazo a los modelos que tienen tanto para hombre como para mujer en la web de Zacaris. La mayoría cuentan con descuentos de entre un 20 y un 50% a los que tendríamos que sumar todavía el 25% del cupón de descuento exclusivo para nuestros lectores.

Compra desde 16,86 en Zacaris

Esperamos que estas sugerencias te sean útiles o que tu mismo encuentres calzado que te guste a buen precio en la web de Zacaris, para finalizar, te dejamos con un resumen de la oferta. ¿A qué artículos se aplica el descuento? A toda la web de Zacaris. ¿Cuánto es el descuento? 25% extra aplicable sobre otras rebajas. ¿Cuál es el código de descuento? ESCAPARATE ¿Tiene el cupón un límite de usos? Sí, 500 usos. ¿Hasta cuándo es válido el cupón? Hasta el domingo 29 si no se agotan antes los usos. ¿Cómo hago para comprar? Haz clic aquí para ir a la web de Zacaris.

*Las recomendaciones para que las entregas de pedidos online se puedan realizar con total seguridad para repartidores y clientes señalan que se debe evitar el contacto directo entre ambos, mantener la distancia de seguridad y lavarse las manos después de abrir el paquete. Todos los repartidores están instruidos para extremar las precauciones.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 27 de marzo de 2020.

Suscríbete a la newsletter de El PAÍS Escaparate.