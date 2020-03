En mitad de la noche una ola de aplausos arrasa la ciudad de Madrid. No hacen falta palabras. No se salva ningún barrio. Dedicación, esfuerzo, solidaridad y entrega. Hoy, toda la nación española se reúne, simbólicamente, para daros las gracias, a vosotros, a todos los médicos, enfermeros y personal que está cuidando de nuestros enfermos e intentando mitigar el impacto y alcance de este nuevo virus. Un pequeño gesto, un aplauso que desde la cuarentena de nuestras casas dirigimos al cielo de Madrid para que os llegue. Para daros las gracias por lo que habéis hecho, para animaros esta noche y para infundiros fuerza por lo que está por llegar. Sois héroes con bata (que no capa). Siete letras que recogen el sentimiento de toda una nación: gracias.

María Martínez Benedicto. Madrid

Puedes seguir EL PAÍS Opinión en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.