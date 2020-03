Hace unos días, en una rueda de prensa, el entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, ante una pregunta acerca del brote de coronavirus, respondió que no era la persona adecuada para responder, pues no tenía el conocimiento necesario. Klopp es, para muchos, una autoridad en el mundo del fútbol. Esto significa que en una discusión acerca de este deporte, su opinión debería ser considerada. Pero lo que no implica es que su opinión deba ser considerada en cualquier tema, pues ser una autoridad en un ámbito no implica serlo en todos. Ojalá su ejemplo sirva para que en estos días en los que el coronavirus está en boca de todos, las voces de los expertos no sean tapadas por bulos difundidos en redes sociales y voces de personas que, independientemente de lo famosas que sean, no tienen la autoridad en este tema.

Javier Rodríguez Castelló. Pamplona

