8

No serán pocos los que piensen que una gira es como una concentración de un equipo de fútbol, pero nada más lejos de la realidad. Del mismo modo que no viajan juntos a todos lados ni tienen por qué verse a la hora del almuerzo, los momentos previos al concierto no son como los instantes antes de salir a un partido. No hay oraciones ni miradas serias al frente ni nervios ante el clamor del público.