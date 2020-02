Hoy, mi amiga Marga no ha podido más y ha roto a llorar. Ha vuelto a quedar finalista para un trabajo de 20 horas semanales para el que pedían un perfil casi de astronauta sin llegar a pagar el salario mínimo, y le han vuelto a decir que no. Lleva más de cinco años enlazando trabajos malpagados que no sirven más que para limpiar la cara a las listas del paro. Marga tiene estudios y currículo, pero es invisible: es mujer y tiene 43 años. Su realidad no vende, no da votos. Los años de la crisis hundieron a la clase media y se abrió una gran brecha social. ¿Hasta cuándo?

Isabel Chacón. Châtel St. Denis (Suiza)

Puedes seguir EL PAÍS Opinión en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.