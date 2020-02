Bollywood rompe moldes con su primera película gay, cabrea a los Emiratos Árabes y entusiasma a Trump

Cartel de la película 'Shubh Mangal Zyada Saavdhan', la primera en India con protagonistas homosexuales y que se ha estrenado con éxito este fin de semana. En vídeo, tráiler de la película.

Esta es la trama de Shubh Mangal Zyada Saavdhan: Aman quiere casarse con Kartik y debe convencer a sus padres de que es el amor de su vida, pese a que ellos no aprueban esta relación. Esto no es una trama demasiado original para Bollywood, una industria cinematográfica millonaria que tiene como constante en sus tramas los amores imposibles y los romances complicados. Lo que hace especial, casi milagrosa, a Shubh Mangal Zyada Saavdhan es que tanto Aman como Kartik son hombres.

“Hay mucha aceptación ahí fuera, pero también muchísimos homófobos. Esta película es para ellos. El objetivo es que la vea ese sector de la sociedad que todavía tiene algo contra la población LGTBI" Ayushmann Khurrab, actor

Este pasado fin de semana la película (que se podría traducir como “Ten mucho cuidado con el matrimonio”) se estrenó en la India (en España no hay previsto estreno) y rompió un tabú histórico: es la primera película de Bollywood con protagonistas homosexuales."Creo que estamos preparados para una historia de amor homosexual. Es 2020 y nos hemos convertido en una sociedad más progresista”, declaró el showman y actor Ayushmann Khurrab, que interpreta a Kartik y es una celebridad en el país, a Times of India. “Hay mucha aceptación ahí fuera, pero también muchísimos homófobos. Esta película es para ellos. El objetivo es que la vea ese sector de la sociedad que todavía tiene algo contra la población LGTBI".

La película, escrita y dirigida por Hitesh Kewalya, no solo ha causado impacto por sus dos protagonistas homosexuales (ya había habido anteriores filmes en los que se intuían o incluían, de forma secundaria, relaciones homosexuales como por ejemplo en Fire), sino porque los dos hombres se besan en la pantalla. Se besan, de hecho, en el tráiler. Ese detalle que podría parecer intrascendente a nuestros ojos es un hito en India, un lugar donde hace 24 años (solo 24 años) causó controversia un beso heterosexual (fue en la película Raja Hindustani). Desde que en 1952 la Corte Suprema de India dictaminó que los besos en pantalla eran indecentes, ese asunto ha causado incomodidad en las salas de cine y los hogares indios. No fue hasta finales de los años noventa cuando los besos románticos en pantalla, y siempre entre un hombre y una mujer, se normalizaron.

La homosexualidad se despenalizó en India solo desde hace dos años, en septiembre de 2018. Y pese a haber salvado la cuestión legal, sigue siendo un tabú y un estigma para gran parte de la sociedad: para muchos indios, la homosexualidad sigue siendo un deshonor hacia la familia. Por eso Shubh Mangal Zyada Saavdhan es importante: la decisión de cinco magistrados del Tribunal Supremo legitimó a la población LGTB ante la ley, pero la cultura popular podría hacerlo en los hogares y en las calles, donde gais, lesbianas, bisexuales, transexuales siguen siendo objeto de burla y persecución.

Por ahora, Shubh Mangal Zyada Saavdhan ha puesto al menos un debate sobre la mesa: la película ha sido un éxito tras su estreno –lleva recaudados más de cuatro millones de euros en tres días– y en YouTube el tráiler acumula más de 52 millones de reproducciones en un mes. Como dato comparativo, el tráiler más visto de la historia, Avengers: Endgame, suma 132 millones, pero en once meses.

"Kenia es una nación temerosa de Dios que pone en primer lugar a la familia, una institución derivada de la unión entre un hombre y una mujer", ha explicado el responsable de la junta que clasifica las películas en ese país. "Los que quieran verla, que se vayan a la India"

La crítica ha apoyado a la comedia: en Rotten Tomatoes, agregador de críticas tanto profesionales como aficionadas, las notas positivas ganan y llaman a la película “digna”, “hilarante”, “respetuosa” y “sensible”. Y celebran, especialmente, que se salga del retrato que en Bollywood se ha hecho habitualmente de los hombres homosexuales, que siempre eran personajes que aparecían para ser objeto de mofa.

Esta película es la primera de una serie de cintas que parecen llegar para normalizar las cosas. Sheer Qorma también habla de una historia de amor entre hombres y Ek Ladki ko Dekha And Aligarh ("Cómo me sentí cuando la vi"), entre dos mujeres. Las dos, pese a no ser de gran presupuesto como Shubh Mangal Zyada Saavdhan, se estrenarán este año y ya han atraído atención internacional de medios como la BBC, que se preguntan: “¿Se está deshilachando por fin el conservadurismo de Bollywood?”.

Great! https://t.co/eDf8ltInmH — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 21, 2020 El tuit en el que Trump parece apoyar la primera película de Bollywood con protagonistas homosexuales.

El de Bollywood y la India puede, pero el de los Emiratos Árabes Unidos de ninguna manera. En el país bling bling se unen las mieles del capitalismo con lo peor de un estado totalitario y Bollywood goza de un número millonario de espectadores gracias a que el 40 por ciento de la población es de origen hindú: es un lugar perfecto para recaudar millones en sus lujosas salas de cine, pero mientras no aparezca nada incómodo en la pantalla. El gobierno ha prohibido el estreno de la película. Tampoco se podrá ver en Kenia. "Kenia es una nación temerosa de Dios que pone en primer lugar a la familia, una institución derivada de la unión entre un hombre y una mujer", ha explicado el responsable de la junta que clasifica las películas en ese país. "Los que quieran verla, que se vayan a la India".

Mientras tanto, a Shubh Mangal Zyada Saavdhan le ha salido un curiosísimo defensor: Donald Trump (previamente de visita oficial en India estos días), que en su cuenta oficial de Twitter retuiteó un mensaje del activista LGTB Peter Thatchell celebrando el éxito de la película en India y añadió: “¡Estupendo!”.

Puedes seguir ICON en Facebook, Twitter, Instagram,o suscribirte aquí a la Newsletter.