La vida de Zúñiga estuvo marcada por la Guerra Civil. Su obra sobre el conflicto es “una travesía de Madrid" en la que se relacionó con "personajes no precisamente ejemplares, que no se adscribieron a ninguno de los dos bandos que estaban en contienda, sino que vivían en soledad, con mala conciencia por no tener un compromiso”, dijo en una entrevista a EL PAÍS.