Nia Correia, la triunfita que se ha coronado como la Beyoncé española

España ya puede presumir de tener su propia Beyoncé. Este domingo, Nia Correia (Las Palmas de Gran Canaria, 1994), concursante de Operación Triunfo, interpretó el tema Run the world (girls) que la cantante estadounidense publicó en 2011. Una canción que le exigía bailar una coreografía muy compleja, creada por Vicky Gómez, y cantar al mismo tiempo, además de mostrar una actitud segura sobre el escenario. Lo bordó. El público fue consciente de ello, pues la eligió como favorita de la semana. El jurado solo tuvo buenas palabras. A pesar de que no partía como una de sus favoritas, Ruth Lorenzo, juez invitada de la noche en sustitución de Natalia Jiménez, la calificó como una artista trabajadora, incansable e inagotable, además de pedirle una colaboración en un futuro. Las redes sociales también se han percatado de su talento desde el principio, y en especial tras lo que sucedió en la última gala. En menos de 24 horas, el vídeo de la actuación superó las 400.000 visualizaciones y su nombre fue trending topic la noche del domingo.

Nia Correia canta 'Run the world (girls)' en 'Operación Triunfo'. YouTube

Pero el talento de la canaria, de 26 años, no se ha fraguado solo dentro del programa. Antes de entrar en el concurso de Televisión Española, la cantante trabajó como animadora de eventos deportivos —de hecho, estuvo en los Juegos Olímpicos de Londres, en 2012—, encarnó a Nala en el musical de El rey león en Madrid y fue una de las integrantes del elenco del cabaret Lío, en Ibiza. El director artístico de este último club, Joan Gràcia Oliver, también conocido por ser miembro de la compañía de teatro Tricicle, habla maravillas de la artista. Cuenta que la conocieron durante su andadura en el espectáculo de Disney y que estuvo trabajando con ellos dos temporadas. "Lo tiene todo: amplio registro vocal, baila bien, es guapa y muy elegante", asegura por teléfono, a lo que añade que es una persona muy divertida. Sus antiguos compañeros en Lío la siguen cada semana, comentan sus actuaciones y la votan para que salga favorita. Según Gràcia, Correia puede con todo tipo de canciones: "Temas de Cher, reguetón, salsa... Es muy buena y puede hacer lo que quiera con la voz".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nía Correia (@nia_correia_) el 19 Jun, 2019 a las 11:02 PDT

Como explica su exdirector, el objetivo de la concursante es "ser cantante y OT le puede dar una salida". Pero advierte de que no todos los artistas que han pasado por el programa han triunfado y recomienda que se rodee de buenos profesionales cuando acabe el concurso. Sobre las inseguridades que Correia ha mostrado algunos días, no se preocupa: "La televisión genera cierta presión, pero ella es una profesional".

Correia tiene tan claro su futuro que incluso probó suerte en otro talent en 2018. Se presentó a Factor X con el tema Hallelujah, que cantó ante Laura Pausini, Risto Mejide, Xavi Martínez y Fernando Montesinos. Este último quiso saber por qué alguien que ya trabajaba en uno de los musicales más importantes actualmente en España quería participar en un concurso de ese tipo, a lo que ella respondió: "Quiero tener una carrera mía, solista. No sé si llegaré a ser una estrella. Yo espero que sí y confío en que sí". Consiguió entrar en el concurso con tres síes. El único "no" se lo dio Mejide, que después de decirle que era una "estrella", puso en duda su capacidad para encontrar su propia identidad dentro de la música viniendo del teatro.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nía Correia (@nia_correia_) el 5 Jul, 2016 a las 12:59 PDT

Su paso por El rey león comenzó cuando solo tenía 18 años. Fernando Olives-Gomila, director de producción de Stage Entertainment, explica por teléfono que cuando hizo la prueba vieron "esa luz en ella" y decidieron contratarla y formarla. Comenzó en el coro y más tarde fue la suplente para interpretar el personaje de Nala. Permaneció sobre las tablas del teatro Lope de Vega durante tres años y ahora están muy felices de su éxito en el programa, y especialmente de su última actuación porque "cantar una canción de Beyoncé no es fácil". En la compañía no les importaría colaborar de nuevo con ella cuando salga del concurso, pero Olives-Gomila es consciente de que Correia busca una carrera en solitario.

No fue fácil para ella abandonar las idílicas islas canarias por la capital, pero tenía claro que la fama cuesta. Incluso compaginó el espectáculo de El rey león con actuaciones en la discoteca Teatro Kapital, una de las más grandes y conocidas de Madrid. Ha viajado mucho para alcanzar sus sueños y el casting de OT lo hizo en Mallorca, y no en su ciudad natal, cuando trabajaba en Ibiza. En el concurso de Gestmusic ha interpretado I like it, Good as hell, Guantanamera, La despedida, Bad girls y la aclamada Run the world (girls), casi todas con complicadas coreografías. Para la próxima gala presentará junto a su compañero Jesús el tema La última noche, de Luis Miguel, y como privilegio por ser favorita también interpretará un tema junto al artista invitado de la sexta gala, que por el momento no ha sido anunciado.

Poco a poco Nia también va componiendo sus propias canciones. Este año, el equipo del programa se ha propuesto que los concursantes aprendan composición y Correia ha creado el tema Siete maravillas. Cuando se lo presentó a su profesor Manu Guix, la canaria, haciendo gala de su comicidad, explicó cómo querían que fuesen sus espectáculos: "Esta canción iría a mitad de concierto. Yo quiero que haya un parón para que la gente respire, que haya en un lado papas arrugadas y tropical. Y luego meter esta canción". Una artista con las ideas muy claras.