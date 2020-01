Cesc Escolà, el nuevo profesor de gimnasia que ha sorprendido a los seguidores de ‘Operación Triunfo’

La nueva edición de Operación Triunfo llega cargada de nuevas caras, tanto entre los alumnos como en el jurado y el profesorado. Cesc Escolà es el nuevo profesor de Educación Física, en sustitución de Magalí Dalix y Gotzon Mantuliz, de las dos anteriores temporadas.

Este joven, de 27 años, es graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y estudió un máster en Formación del Profesorado. Con más de seis años de experiencia como entrenador de fitness, Escolà presume de haber trabajado en los gimnasios con mayor reputación de Barcelona, donde imparte principalmente clases de zumba, body combat, step o aero dance. También ejerce como profesor del Grado Superior de Condicionamiento Físico en la Escuela San Ignacio de los Jesuitas de Sarriá.

Nació en la ciudad condal en 1992, pero pronto su familia se mudó a Manresa. Nunca antes había trabajado para televisión, aunque tiene un canal de YouTube donde sube vídeos de sus clases de entrenamientos. Por el momento, cuenta con menos de un centenar de seguidores.

Donde sí triunfa es en Instagram. Su perfil en esta red social está cerca de alcanzar los 16.000 seguidores y suele publicar fotos de sus amigos, de sus clases, de sus viajes y, sobre todo, retratos suyos.

Varios amigos de profesión vieron una oferta de trabajo que se adecuaba con el perfil de Escolà y le animaron a que se postulara como candidato. No sabía de qué se trataba. Le llamaron a los pocos días y le hicieron una entrevista en la que la principal prueba era saber si tenía vergüenza. “Me explicaron que si superaba el resto de pruebas pasaría a formar parte de un programa de televisión que se emitiría en directo, pero no me dijeron cuál”, explicó en una entrevista al diario NacióManresa. Unos meses después, le desvelaron que se trataba del concurso de música más popular de la productora Gestmusic.

A partir de ahora, Escolà despertará a los concursantes de lunes a jueves con clases de gimnasia, fitness y yoga, que se pueden ver a través del vídeo en directo que retransmite el programa en su canal de YouTube. Su objetivo es que los 16 concursantes "tomen conciencia de su fuerza y le den importancia a los buenos hábitos alimenticios porque es lo que les va a mejorar el día a día en la Academia y en sus vidas”, como comentó en la presentación de OT 2020 del pasado jueves.

De momento, su mayor admiradora es Lucía Caram, una monja conocida por sus simpatías a políticos catalanes como Artur Mas y Xavier Trias. La religiosa mandó un vídeo al joven, que conoce desde que este era pequeño, para que fuese emitido durante el chat del programa: "Lo mejor que nos podía pasar y que le podía pasar a Operación Triunfo era tener un profesor como tú. Te deseo todo lo mejor y que se preparen todos porque les vas a dar caña".