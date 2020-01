Vuelve ‘OT’, entre la agonía y el éxtasis

Muchos seguidores del programa criticaron la celeridad con la que los triunfitos sacaron sus discos al salir de la academia, y lo distintos que eran esos trabajos a lo que se había visto en la academia. En 2017, Aitana confesó que no le gustaba el reguetón (a pesar de que su canción asignada por la dirección, Lo Malo, se convirtió en un éxito viral) y sin embargo, su primer single tras pisar la calle, Teléfono, volvía a ser de ese género. Los fans lo achacaron a una imposición de la discográfica. Por eso este año no hay vinculación entre concursantes y discográficas. Habrá una subasta de concursantes: cualquier discográfica podrá fichar por uno y ellos serán quienes decidan si aceptan o no. Este proceso implicará otra asignatura más en la academia más famosa de España: cómo decidir su futuro con junto a un manager asesor.