Jon Bon Jovi vende su casa de Nueva Jersey por 18,5 millones

Jon Bon Jovi, el vocalista de la banda Bon Jovi, que triunfó en los años noventa, vende su mansión de Nueva Jersey (Nueva York), un castillo de inspiración francesa con vistas al tranquilo río Navesink por 20 millones de dólares (unos 18,5 millones de euros).

La particular vivienda de esta estrella del rock está ubicada sobre un terreno de más de 60.000 metros cuadrados con unas vistas privilegiadas al río y fue diseñada por el arquitecto Robert A.M. La casa principal tiene más de 5.700 metros cuadrados y está rodeada por jardines cuyo paisajismo han diseñado los hermanos Olmsted, un afirma que fundó Fredrick Olmsted y se hizo famosa por el trabajo histórico que realizó en Central Park de Nueva York. La propiedad posee además otras cuatro dependencias adicionales: una cochera construida en 1910 que en la actualidad está reformada y tiene tres dormitorios, una sala de estar con chimenea y una cocina completa; un pub con mobiliario importado de Francia y un área de billar; un estudio de grabación y una edificación anexa destinada a taller y trastero. Como no podía ser menos en una casa de estas características, la propiedad también cuenta con muelle propio y un sistema de elevadores para embarcaciones.

Fachada de la vivienda de New Jersey de Jon Bon Jovi, que ahora está a la venta. Christie’s International Real Estate

Jon Bon Jovi es uno de los músicos estadounidenses más exitosos de todos los tiempos. Se crió en Sayreville, Nueva Jersey y allí, en la escuela secundaria, conoció a Dorothea, un amor de juventud que ha sido su compañera desde entonces y con quien lleva casado 30 años. La residencia principal en la que la pareja ha criado a sus cuatro hijos –Stephanie Rose, 26 años, Jesse, 24, Jacob Hurley, 17 y Romeo Jon, 15, está construida en piedra caliza y estuco, tiene patios de ladrillo, balcones de estilo francés y ventanas de gran altura que facilitan la luminosidad de las estancias.

En el interior, al que se accede a través de una puerta de doble hoja de madera maciza, llama la atención un vestíbulo de doble altura que incluye una escalera majestuosa con barandilla de hierro forjado realizada artesanalmente. La agencia encargada de su venta –Gloria Nilson & Co. Real Estate y a nivel internacional por Christie´s Internacional Real Estate– la publicita como "una obra de arte para vivir, en la que se aprecia el talento de los visionarios más apreciados del mundo de la música, la arquitectura, el paisajismo y el interiorismo".

El interior de la impresionante construcción tiene estancias de techos altos, suelos de tarima, sofisticados acristalamientos y elementos decorativos de los siglos XVIII y XIX. El ala familiar tiene cuatro habitaciones con baños en suite y vestidores, zona de estar y gran cocina abierta. En el ala de invitados hay un gimnasio completo con baño y ducha de vapor, y también una zona para el personal que da servicio a la casa con dos dormitorios, baño y cocina. En el conjunto no falta un ascensor, un porche al aire libre con chimenea y una pérgola en el jardín desde la que se puede observar los veleros que pasan por el río.

La zona de la piscina de la propiedad de Jon Bon Jovi. Christie´s Internacional Real Estate

A la zona de la piscina se llega después de atravesar un patio y jardines de inspiración renacentista y cuenta con una gran pérgola para garantiza una zona de sombra, dos cabañas, una cocina y lavandería.

Uno de los salones de la casa del vocalista del grupo Bon Jovi. Christie´s Internacional Real Estate

Jon Bon Jovi y su esposa Dorothea no han olvidado, a pesar de su éxito y la riqueza acumulada, el lugar en el que nacieron y realizan en la misma zona, donde también han vivido después aunque de forma bien distinta, acciones solidarias de cara a la comunidad. "Dorothea y yo estamos orgullosos de haber nacido y habernos criado en Nueva Yersey. Hemos criado aquí a nuestros hijos y estamos felices de poder contribuir a mejorar a la comunidad que nos ha dado tanto". Bon Jovi fundo JBJ Soul Kitchens, una empresa sin ánimo de lucro que, a modo de restaurante, sirve comidas a personas en situación precaria en un ambiente al que también acuden clientes que pueden hacer donaciones voluntarias para ayudar a pagar los costes mínimos de esta iniciativa.