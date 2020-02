Como si fuera un cuento: así aprende Jorge de Cambridge a ser algún día rey

El niño Guillermo no quería ser rey. Es una anécdota que solía contar la princesa Diana sobre su hijo mayor, el hoy duque de Cambridge, Guillermo de Inglaterra. Una curiosidad que recordaba el veterano periodista Jeremy Paxman en un documental, The Queen's Children (Los hijos de la reina), que emitió hace pocos días la cadena británica Channel 5. En él, Paxman explicaba que mantuvo esa conversación con la princesa durante una cena. "Hablamos sobre nuestros niños y contó que Guillermo solía decirle que él en realidad no quería ser rey, y entonces el pequeño Enrique decía: 'Si no quieres el trabajo me lo puedo quedar yo".

Para que la historia no se repita, ahora ese Guillermo que un día será rey —es el segundo en la línea de sucesión al trono británico después de su padre, el príncipe Carlos— está tratando de inculcarle a sus hijos lo que supone cargar con el peso de la corona. Él y su esposa, Kate Middleton, ya les están contando a los dos mayores —Jorge, de seis años, y Carlota, de cuatro, porque Luis, que cumplirá dos en abril, aún es demasiado pequeño— que en un futuro tendrán obligaciones que asumir y una imagen pública con la que lidiar.

Según ha explicado la edición británica de la revista Closer y como recogen diversos medios de ese país, los duques de Cambridge están intentando que, especialmente su primogénito, no se sienta "abrumado" con esa futura carga. "Guillermo y Kate ya han hablado con Jorge y con Carlota sobre sus futuros papeles, pero en un modo adecuado para los niños, para que puedan entenderlo sin sentir agobios", explican en Closer esas fuentes cercanas a los duques. Al parecer, el matrimonio trata de encontrar fómulas "divertidas" para tratar el asunto.

Jorge y Carlota de Cambridge, con sus padres, Kate y Guillermo, en el primer día de colegio de la niña. CORDON PRESS

"Guillermo le habla a Jorge de lo que significa ser miembro de la familia real y lo hace de un modo muy sencillo. Le explica las cosas como si le estuviera leyendo un libro de cuentos. Así es algo divertido para Jorge", relata otra fuente a la revista Us Weekly.

Luis es el más desconocido de los hijos del matrimonio al ser el más pequeño y el que menos exposición mediática ha tenido, pero los dos mayores, Jorge y Carlota, ya van sabiendo a qué se enfrentan. Los dos han vivido ya sus primeros días de colegio rodeados de una expectación mediática que cualquier otro niño no tendría que vivir. Y aún así han sabido cómo saludar a las cámaras y a los presentes superando su lógica timidez.

Además, desde el principio Jorge ha estado presente en diversos actos oficiales de sus padres. De hecho, ya tiene varios retratos oficiales acompañado de su padre, su abuelo y su bisabuela, Isabel II. También ha acompañado a los duques de Cambridge en sus giras por Australia y Nueva Zelanda, en abril de 2014; por Canadá, en 2015, y por Polonia y Alemania, en julio de 2017, estas dos úlitmas acompañado también de su hermana. Este verano los duques de Cambridge volverán a Oceanía para mostrar su apoyo a las víctimas de los graves incendios sufridos en Australia y aún está en el aire si se llevarán a sus hijos con ellos para seguir enseñándoles, poco a poco, a ser parte de la monarquía.