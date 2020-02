Charlize Theron, fotógrafa del nuevo gran selfi de Hollywood

Hace casi seis años, en la gala de los Oscar de 2014 que condujo la cómica Ellen DeGeneres, una fotografía dio la vuelta al mundo. Fue un selfi de la presentadora sacado por Bradley Cooper en el que aparecían Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Angelina Jolie y Brad Pitt (cuya separación no llegaría hasta dos años después), Julia Roberts, Lupita Nyong', Kevin Spacey, Jared Leto... La imagen dio la vuelta al mundo y se convirtió en lo más comentado de aquella noche de los premios del cine, batiendo el récord de la imagen más retuiteada de la historia hasta el momento (hoy día, tiene 3,1 millones).

Ha pasado más de un lustro de aquella foto que ya jamás podría volver a repetirse, pero hay alguien que, con o sin intención, ha tratado de emularla. Ella es Charlize Theron. La actriz de 44 años, ganadora del Oscar en 2004 por Monster, estaba nominada este años por El escándalo, aunque finalmente el premio a la mejor actriz protagonista se lo llevó Renée Zellweger por Judy. Pero se sentó en el patio de butacas y disfrutó de la gala, como se deja ver en sus fotografías.

En la imagen que Theron colgó la noche del miércoles en su perfil de Instagram se ve a la actriz, muy sonriente, sentada junto a su madre y rodeada de estrellas. En una foto sacada desde arriba, una instantánea que parece improvisada, aparecen Tom Hanks y Rita Wilson sentados al lado de las Theron. Más atrás se ve a Salma Hayek y a Regina King agarrada a su hermana pequeña, la productora Reina King. Junto a ellas se cuela en el plano Rami Malek, aunque no su pareja, la también intérprete Lucy Boynton, que aparece en la segunda imagen que ha colgado la actriz sudafricana.

Charlize y Gerda Theron, en los Oscar de 2020. INSTAGRAM

Pese a que las predicciones se lo habían puesto muy difícil y que, efectivamente, no se llevó el galardón, Theron disfrutó de la gala y en la mejor compañía. Junto a ella fue su madre, Gerda. Ambas mantienen una relación muy estrecha, y ya habían acudido juntos a otros Oscar, precisamente a los de 2014, los de la foto de DeGeneres.

Gerda Theron mató a Charles, su marido y padre de Charlize, en 1991. El dato era conocido, pero el pasado diciembre la intérprete dio más información sobre aquel suceso en una entrevista en la cadena estadounidense National Public Radio (NPR). Allí contó que todo sucedió una noche que el hombre entró a su casa y las disparó tres veces a través de una puerta. "Mi padre estaba tan borracho que no se entendía cómo pudo caminar cuando entró en casa con una pistola", explicó, afirmando que Charles era "un hombre muy enfermo" al que solo recordaba "alcohólico" durante toda su vida. "Creo que cuanto más hablamos de estas cosas, más nos damos cuenta de que no estamos solos en este tipo de situaciones. Para mí esta historia siempre la he relacionado con lo que significa crecer con adictos y lo que eso le provoca a una persona", reflexionaba entonces la actriz.